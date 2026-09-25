F1 | Leclerc: "Qui la mia forza è sempre stata sfiorare i muri, ma con questa vettura imprevedibile non posso farlo"

Considerando le sensazioni in macchina e quelle che sono le debolezze della Ferrari SF-26, il secondo posto centrato da Charles Leclerc forse va oltre le più rosee aspettative, perché già ieri la vettura aveva mostrato una certa imprevedibilità, che si potrebbe tradurre in instabilità. Un fattore che era emerso in modo chiaro sia in trazione che in fase di inserimento, dove infatti si erano evidenziati diversi bloccaggi.

Ed è da qui che nasce l’analisi del secondo posto del monegasco, perché certe difficoltà nel riuscire ad estrarre tutto dalla sua vettura si sono protratte anche oggi. Con il progredire della pista, che nel primo giorno di libere era davvero sporca, tanto da registrare uno dei valori di grip più bassi dell’intera stagione, anche la Rossa è cresciuta e ha trovato maggior aderenza, ma non è bastato.

Tutto ciò si è tramutato sì in una prima fila in cui ha giocato a favore un’ottima scia costruita con Lewis Hamilton, che ha dato un assist per trovare qualcosa in più sul lungo rettilineo, ma analizzando a fondo il gap, emerge in maniera chiara che anche dove la Ferrari avrebbe dovuto fare la differenza, non è stata in grado di farla, soprattutto nella zona del castello.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Da qui nascono gli otto decimi rimediati da Russell, ma più che il distacco in sé, a preoccupare sono le sensazioni alla guida: “Quando vedo il distacco da George, è un gap piuttosto significativo. Quindi sì, la macchina oggi mi è sembrata migliore rispetto al resto del weekend”, ha raccontato il monegasco dopo le qualifiche analizzando la Q3.

“Abbiamo avuto le nostre difficoltà e non siamo stati competitivi come volevamo. Però, come ha detto George, è molto difficile portare queste gomme nella finestra giusta. E in particolare questo weekend, credo che sia noi sia la McLaren fossimo sulla stessa barca, con grandi fatiche nelle prove libere”.

“Alcuni giri erano buoni, ma mai davvero in modo costante. In qualifica, invece, ho avuto la sensazione che avessimo fatto un lavoro migliore. Ma è tutto relativo, e otto decimi e mezzo sono tanti. Ci sono molte cose su cui dobbiamo lavorare e provare a migliorare, soprattutto perché la nostra debolezza di solito è la velocità sul dritto. Ma oggi anche nel settore due è lì che George ha fatto la differenza”.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

Le parole di Leclerc trovano un grande fondo di verità, perché analizzando il confronto dell’ultimo run, Leclerc ha comunque perso due decimi da Russell nel secondo settore, nella zona dove ci sono tante curve lente. È vero che ciò è in parte dovuto alla mancanza di spinta come la Mercedes in accelerazione per la gestione della batteria, dove la stella ha più flessibilità, oltre al fatto che la W17 è sempre stata competitiva in trazione sin da inizio campionato, ma è solo un pezzo del puzzle.

Nelle curve più lente la Rossa ha comunque fatto fatica in inserimento e, soprattutto, a mettere a terra la potenza, come se dovesse essere molto rigida per cercare di restare vicino al terreno poi sui rettilinei, in modo da ridurre la resistenza aerodinamica. A ciò si aggiunge quella cronica difficoltà nell’accendere le gomme, evidenziata anche oggi.

Nelle libere si erano infatti visti tanti bloccaggi da parte dei due piloti del Cavallino, che non riuscivano a trovare una certa stabilità in frenata e inserimento. Qui riuscire a bilanciare anteriore e posteriore nel giro di preparazione è molto difficile e tutti hanno avuto delle difficoltà, ma per un’auto così “delicata” sulle gomme, ciò ha generato altri problemi, accentuando poi il distacco già accusato sui rettilinei.

Mentre la Mercedes ha grande flessibilità, la Ferrari deve scendere a compromessi e dove manca quella energia per continuare a spingere, è costretta a tagliare: qui ad esempi nascono i due decimi persi prima di curva 15 e gli altri due sul lungo rettilineo che porta al traguardo, a cui si somma quanto accusato in percorrenza proprio di curva 15 dove Russell è stato riferimento.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Leclerc ha evidenziato proprio questo tema di imprevedibilità, che gli ha reso complicato sfruttare uno dei suoi veri punti di forza qui a Baku, ossia avvicinarsi ai muretti con grande precisione per estrarre gli ultimi decimi: “La prevedibilità della vettura, per tutto il weekend, è stata davvero complicata. Di solito uno dei miei punti di forza qui è la precisione: riesco ad avvicinarmi molto ai muri e a prendermi tanti rischi”.

“Ma questo weekend non potevo farlo, perché la macchina non reagiva esattamente nel modo in cui volevo. Era piuttosto imprevedibile. È andata meglio delle libere, ma non potevo spingere come faccio di solito: ho dovuto tenermi un po’ più di margine rispetto a ciò che normalmente riesco a fare su questa pista”. Più che gli otto decimi accusati, ciò che deve "preoccupare" davvero sono proprio queste parole e il gap nel secondo settore.

La prima fila è comunque un buon punto di partenza per provare a costruire una gara solida, con la SF-26 che spesso si è dimostrata molto più consistente in gara che in qualifica. Indubbiamente la carenza di energia sui rettilinei si farà sentire, ma la speranza è che girando con continuità (tanto che oggi molti piloti hanno scelto di fare più giri sulla stessa gomma per accenderla) la situazione possa migliorare.

“Cercheremo e faremo del nostro meglio: se sarà sufficiente, solo il tempo potrà dirlo. Sappiamo di avere una buona macchina in assetto gara, spesso migliore la domenica rispetto alla qualifica. E spero che anche questo weekend sarà così”, ha aggiunto Leclerc.