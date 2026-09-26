F1 | Ghini: "Horner ha sparato una bomba o solo un petardo?"
Inauguriamo il sabato mattina di Motorsport.com con una nuova puntata del nostro Candido. Tra i tanti temi trattati, anche quello riguardante le recenti dichiarazioni di Christian Horner al Times: quella dell'ex team principal Red bull è un'autocandidatura?
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