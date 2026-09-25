F1 | Hamilton duro: "Non ha funzionato niente? Succede continuamente, ormai ci sono abituato"

E' una Ferrari dai due volti quella che ha terminato le qualifiche del Gran Premio d'Azerbaijan. Charles Leclerc è stato il primo degli altri, secondo e staccato di oltre 8 decimi dal poleman George Russell. Lewis Hamilton, invece, si è dovuto accontentare del sesto posto, a mezzo secondo dal monegasco e di 1"3 dal tempo di riferimento della sessione.

Il 7 volte campione del mondo, una volta finite le qualifiche, ha provato a spiegare cosa non sia andato bene nel primo dei due turni decisivi del fine settimana di Baku. I problemi principali che Lewis ha incontrato sono stati due. Il primo di questi è legato a mettere nella giusta finestra d'utilizzo le gomme.

"Abbiamo fatto fatica per tutto il weekend a far funzionare le gomme. In Q1 è andata abbastanza bene. E mi sembrava che la macchina non fosse male in Q1".

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Joe Portlock / Getty Images

"In Q2 abbiamo iniziato ad avere ancora più problemi con le gomme posteriori. E in quelle due sessioni mi sono trovato dietro ad almeno alcune delle altre macchine. Dopo la Q2 hanno deciso di cambiare il piano di uscita e fare un solo tentativo".

"Questo prevedeva che sarei uscito senza nessuno davanti a me e che avrei sfruttato la scia di Charles per tutto il tempo. Ero 25 secondi dietro George".

In Q3, invece, Hamilton si è trovato costretto a non avere scie e questo ha avuto un impatto notevole sul suo risultato finale. Alla domanda se oggi non sia andato bene nulla, Lewis non ha esitato a rispondere: "Succede continuamente. Quindi ormai ci sono abituato".

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Abbiamo la seconda o forse la terza macchina più veloce in questo fine settimana. Penso che Max sia stato più veloce per tutto il weekend. E non so cosa gli sia successo in questa sessione (problemi di ricarica della batteria, ndr)".

Il secondo problema che Lewis ha avuto è la mancanza di scia nel momento decisivo della Q3, ma il suo cruccio principale sembra essere legato alle gomme, tanto da avere usato termini più duri del solito nei confronti degli pneumatici: "Charles ha fatto davvero un ottimo lavoro. Proprio alla fine gli ho dato una scia molto buona per tutto il rettilineo fino alla linea di partenza. Sarà difficile superare una qualsiasi delle macchine davanti. Io ne ho avuta una nelle Libere 3 ed erano 6 decimi di differenza. Purtroppo in qualifica non ne ho avuta una".

"E' stato un problema non avere nessuno davanti. Come ho detto, stavo zigzagando per cercare di salvare la situazione e non riuscivo comunque a far funzionare queste stupide gomme. È davvero una gran seccatura. Dobbiamo farci ridare delle gomme decenti".