F1 | Antonelli: "Errore stupido e non necessario. Ma è utile per tornare sulla terra e rimanere me stesso"

Da quand'è che Andrea Kimi Antonelli non commetteva errori di un certo livello? Ci abbiamo dovuto pensare qualche minuto, perché il Gran Premio d'Australia a Melbourne è lontano ben 6 mesi. Da allora è cambiato tutto: il bolognese non è solo diventato il primo e unico sfidante di George Russell per il titolo, ma lo ha letteralmente surclassato per gran parte della stagione, trovandosi oggi a +81 nel Mondiale e saldamente in testa.

Oggi, però, a Baku è arrivato il secondo errore importante. Nel corso della Q1, Kimi ha approcciato curva 1 leggermente troppo presto. Questione di centesimi di secondo, ma fatali, perché la W17 ha colpito la protezione e la sospensione anteriore sinistra ha ceduto.

Kimi ha provato a tornare ai box per permettere ai meccanici di provare a riparare il danno (in quel momento era qualificato per la Q2), ma dai box lo hanno intimato a fermare la vettura in una via di fuga. A quel punto, le qualifiche di Antonelli sono terminate.

"Sono molto arrabbiato", ha detto il 20enne leader del Mondiale al termine delle qualifiche del Gran Premio d'Azerbaijan. "E' stato un errore abbastanza inutile, subito in quel modo. Un errore che si poteva evitare molto facilmente. E' un peccato finire la qualifica così subito, ma proveremo a rifarci domani".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Antonelli ha poi spiegato cosa lo abbia portato a commettere l'errore in curva 1. La pista si stava gommando giro dopo giro e il grip di pari passo andava aumentando. L'approccio avuto in curva 1 è stato fatto secondo il grip avvertito il giro precedente, ma questo era già aumentato e l'impatto con il muro - considerando quando e dove Antonelli ha girato - è stato inevitabile.

"Il grip aumentava rapidamente giro dopo giro. Dunque, ovviamente ho girato a sinistra in curva 1 e ho avuto molto grip all'anteriore rispetto al giro prima. Ho giudicato male il grip e ho colpito il muro. Ho fatto un errore".

"Questo errore è un buon modo per tornare sulla terra e rimanere me stesso. Non c'è bisogno di essere davanti a tutti tutte le volte, anche perché altrimenti possono verificarsi errori del genere. E' stato davvero un errore molto stupido".

In vista di domani, Antonelli sarà chiamato a una rimonta in stile Monza, dove è riuscito a vincere con una gara incredibile. Stavolta le condizioni sono differenti e, considerando quante gare mancano alla fine della stagione, non è impossibile che Mercedes decida di introdurre una nuova unità nel gruppo di motori che Antonelli può usare. Soprattutto dopo quanto accaduto nelle Libere 1 di ieri.

"Vedremo cosa fare con la power unit, ma domani cercheremo di recuperare più posizioni possibili. La macchina è davvero molto veloce. Credo che provare a vincere sarà molto difficile, Russell sta andando forte. Cercheremo di fare del nostro meglio in ogni caso".