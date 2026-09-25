F1 | Super pole di Russell a Baku, mentre Antonelli va KO in Q1. Ferrari seconda con Leclerc

George Russell dà un segno di vita sportiva, e che segno. Il britannico della Mercedes ha letteralmente demolito tutti i suoi avversari in pista firmando una pole strepitosa a Baku, sede del Gran Premio d'Azerbaijan.

Il britannico è stato l'unico ad abbattere il muro dell'1'43", firmando la pole in 1'42"526. La sua confidenza con la W17 e la pista è stata evidente nel vederlo guidare, ma anche nel distacco che è riuscito a infliggere agli avversari: pensate che il pilota più vicino a lui - Charles Leclerc con la Ferrari - ha denotato oltre 8 decimi di gap. Per la precisione 837 millesimi di secondo.

Un assolo straordinario, quello di Russell, che mostra come sia stato in grado di costruire la prestazione della sua vettura sin dalle Libere 1, per poi esaltarsi prendendosi rischi alti e cogliendo un risultato meritato. Domani avrà inoltre l'occasione di non avere la pressione di Antonelli, che partirà molto indietro.

Il primo, grande colpo di scena di queste qualifiche è avvenuto già in Q1: il leader del Mondiale, Andrea Kimi Antonelli, ha commesso un errore, centrando il muretto interno della prima curva con la ruota anteriore sinistra. L'impatto ha divelto il braccetto dello sterzo, ma anche il cestello e la ruota. Per Kimi non c'è stato altro da fare se non parcheggiare la sua W17 danneggiata in una via di fuga.

Per il bolognese uno dei pochi errori della stagione e domani sarà costretto a scattare dalla 16esima casella dello schieramento. Infatti il pilota della Mercedes è sì riuscito a passare il taglio della Q1, ma non a prendere parte alla Q2. Salvo penalità dell'ultimo momento, Antonelli sarà chiamato a una rimonta simile a quella fatta al Gran Premio d'Italia.

Con Russell che ha fatto un altro sport in Q3, la vera lotta è stata per la seconda posizione e Charles Leclerc l'ha spuntata per appena 1 millesimo di secondo su Oscar Piastri. Il monegasco della Ferrari ha certamente usufruito della scia di Lewis Hamilton, che nell'ultimo tentativo era davanti a lui di qualche secondo.

Un buon gioco di squadra, quello della Ferrari, e ha pagato. Hamilton, però, non è andato oltre il sesto tempo, staccato di quasi 2 decimi dalla McLaren di Lando Norris. Da segnalare il grande rientro di Isack Hadjar, quarto assoluto e protagonista dalla Q1 alla Q3 di una qualifica di alto livello.

Peccato invece per Max Verstappen, che dalla Q2 in poi ha denotato importanti problemi alla ricarica dell'ibrido sulla sua RB22. Ecco perché il 4 volte campione del mondo non è andato oltre l'ottavo tempo, dietro addirittura all'Alpine A526 di un sempre solido Pierre Gasly.

Alpine si gode la doppia Top 10 con Franco Colapinto decimo, mentre la Williams festeggia una grande prestazione di Carlos Sainz, nono e travestitosi da spiraglio di luce in fondo al tunnel per una squadra partita in questa stagione con alti obiettivi e che, invece, in poco tempo ha dovuto rivederli pesantemente a ribasso.

Beffa dolorosa per Oliver Bearman, strepitoso in Q2 ma battuto per pochi millesimi da Franco Colapinto quando la bandiera a scacchi era già stata esposta. Il britannico si è così dovuto accontentare dell'11esimo posto, ma di gran lunga il miglior pilota Haas, considerando il 14esimo tempo di Esteban Ocon.

Dopo aver tremato alla fine della Q1, Liam Lawson si è rifatto nel mini turno successivo con un buon 12esimo tempo. Anche lui, al pari di Bearman, ha sfiorato la qualificazione in Q3 ed è il miglior pilota di Racing Bulls. Arvid Lindblad oggi ha faticato e il 15esimo posto spiega bene il momento che sta attraversando a Baku.

Che la Williams sia migliorata lo abbiamo potuto appurare con la Q3 artigliata da un ottimo Carlos Sainz e il 13esimo tempo di Alexander Albon lo certifica. Certo è che il thailandese ha dovuto però prendere atto dell'ennesimo exploit del compagno di squadra da quando corre per il team di Grove, mentre lui è stato eliminato in Q2.

Qualifiche a dir poco complesse per Audi. Entrambe le R26 sono state eliminate addirittura in Q1, con Bortoleto 17esimo davanti a Nico Hulkenberg. Le monoposto tedesche si sono presentate a Baku profondamente riviste, ma la power unit in Azerbaijan conta tanto e sappiamo bene come Audi, quest'anno, stia soffrendo proprio soprattutto da quel punto di vista.

Nessuna sorpresa, invece, per ciò che riguarda le altre eliminazioni. Si tratta infatti di entrambe le Aston Martin e le Cadillac. Fernando Alonso si è messo dietro Sergio Perez per appena 6 centesimi, mentre Lance Stroll ha fatto meglio di Valtteri Bottas, il quale partirà in ultima posizione. Il finlandese deve avere commesso un errore nel suo giro finale, perché ha denotato un gap dal canadese di addirittura 9 decimi di secondo.