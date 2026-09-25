F1 | Vasseur: "Lavorare in Ferrari è difficile, e anche leggere certe cose. La mancanza di serenità non aiuta il team"

A Baku si è lottato per il secondo posto, almeno in qualifica. Le prove ufficiali del Gran Premio d'Azerbaijan hanno messo in mostra la superiorità di George Russell e della solita Mercedes, mentre la Ferrari ha fatto il massimo, cogliendo il secondo posto e, quindi, la prima fila in griglia per la gara di domani.

E' bastato un piccolo millesimo su Oscar Piastri, ma tanto è stato sufficiente a Charles Leclerc per essere letteralmente il migliore degli altri. Il gap da Russell, oltre 8 decimi di secondo, spiega bene la forza della W17 e, va detto, anche di George nel corso di questo fine settimana.

Al termine delle qualifiche di Baku, Frédéric Vasseur si è presentato ai microfoni di Sky Sport F1 per commentare quanto fatto dalla Ferrari, con Leclerc secondo e Hamilton solo sesto

"E' stata una sessione complicata per tutti, però rispetto a ieri la temperatura è calata molto e i primi tre hanno tutti fatto una strategia differente. E non succede molto spesso che ci siano 3 strategie differenti tra i primi tre team. Noi e Mercedes abbiamo fatto due tentativi di seguito, la McLaren ne ha fatto uno più uno. Ma è andata così. Sicuramente con le caratteristiche di questa pista, la bassa aderenza, il vento e la temperatura più bassa sapevamo sarebbe stato tutto più al limite, ma altri hanno scelto differentemente da noi".

Russell, oggi, è stato di un altro pianeta. La paura concreta è che anche domani possa presentarsi la stessa situazione. Vasseur, però, ha detto con forza di non voler gettare la spugna.

"Se guardiamo a queste qualifiche, sicuramente la Mercedes sembra troppo forte. Ma sicuramente lotteremo e spingeremo fino alla fine e la gara è sempre un po' diversa. E' vero che sin dalle Libere 1 Russell è parso imbattibile in questo weekend, con un passo super. Ma la gara è un'altra storia. Potrebbero verificarsi le stesse condizioni, certo, ma daremo il massimo".

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

Se Leclerc è stato letteralmente il migliore degli altri, Hamilton ha faticato più del previsto. Vasseur ha svelato con un contatto contro il muro al primo giro della Q3 ha arrecato qualche problema al 7 volte iridato, frenato inoltre dalla posizione in pista (e questo è un aspetto che la Ferrari dovrà rivedere) che lo ha lasciato senza scia nel momento più importante delle qualifiche.

"Lewis ha avuto un contatto con il muro al primo giro della Q3 e questo lo ha costretto a inseguire. Inoltre i piloti erano tutti in una sequenza differente, con Lewis che si è trovato da solo e senza scie. Questo gli è costato 1 o 2 decimi e avrebbe probabilmente recuperato una posizione. Domani la gara sarà lunga, dovremo avere un passo forte e costante. Sappiamo che a Baku il degrado è molto basso e credo che quest'anno lo sarà ancora di più. Domani credo sarà difficile superare, ma vedremo".

Il team principal della Ferrari, alla domanda su quanto sia difficile occupare quel ruolo, non si è nascosto. Ma ha anche voluto togliersi garbatamente un sassolino dalla scarpa, parlando di alcune notizie legate al team uscite nel corso degli ultimi giorni che certo non hanno portato serenità all'ambiente.

"E' difficile lavorare in Ferrari, ma anche per tutti i membri del team. La settimana scorsa abbiamo dovuto leggere che qualcuno sarà licenziato. Credo che la F1 sia una sfida enorme. Siamo 4 team che lottano in centesimi. Oggi Russell ha fatto la differenza, ma di solito noi combattiamo in centesimi. Sicuramente la mancanza di serenità non aiuta il team, ma le cose stanno così e dobbiamo continuare semplicemente a lavorare".