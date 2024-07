F1 | Scenari Red Bull: se Perez dovesse saltare rispunterà Ricciardo

A Silverstone si sussurra che potrebbe scattare un rimescolamento del parco piloti Red Bull che coinvolgerà sia la squadra principale che la Racing Bull. Sulla carta la partita dovrebbe essere aperta solo per una delle monoposto della squadra junior, con un ballottaggio tra Daniel Ricciardo e Liam Lawson, ma potrebbe non essere così. Al termine della prima sessione di prove libere disputata a Silverstone, Christian Horner si è visto rivolgere una domanda da Martin Brundle: “Sei pentito di aver firmato così presto il rinnovo con Perez?”.

Christian Horner, Team Principal Red Bull Racing Foto di: Red Bull Content Pool

“Questa è una domanda difficile – ha risposto Horner - ma sapete molto bene che i contenuti di un contratto tra un team ed un pilota non vengono divulgati. Quindi, per me aveva assolutamente senso firmare Checo in quel momento, ma si sa, questo è un business in cui ci sono pressioni perché devi garantire dei risultati”. Una conferma, neanche tanto velata, che nell’accordo che lega Perez alla Red Bull sono contenute clausole di performance, ovvero dei risultati minimi da dover garantire alla squadra. In alcuni casi queste condizioni sono parametrizzate sulle performance del compagno di squadra, in altre si parla di risultati assoluti.

Sergio Perez, Red Bull Racing, durante un torneo di freccette Foto di: Erik Junius

Perez ha contrattualmente il suo sedile assicurato anche per la prossima stagione, ma dovrà migliorare la sua performance, altrimenti si potrebbe aprire uno scenario a sorpresa. La Red Bull, qualsiasi sarà la sua decisione, non si rivolgerà al mercato esterno, se ci sarà la necessità di sostituire Perez attingerà tra i piloti contrattualmente legati alla Red Bull e, a sorpresa, il nome prescelto potrebbe quello di Daniel Ricciardo. È il classico caso che conferma come le cose cambino molto velocemente in Formula 1. Perez sembrava blindato da un contratto biennale mentre il futuro di Daniel era fortemente a rischio. Poi due buoni weekend di Ricciardo e il momento ‘no di Perez hanno cambiato, e non di poco, la sua situazione.

Horner (grande sostenitore di Ricciardo) qualora ci fosse bisogno di sostituire ‘Checo’ è deciso a puntare su Daniel e sembra esserci anche il benestare di Marko. Non è una situazione destinata a protrarsi a lungo, probabilmente non oltre la pausa estiva. Qualora Perez dovesse trovarsi costretto a cedere la sua monoposto non ci sarebbe il classico ‘swap’ di Marko, ovvero la retrocessione in Racing Bull. Per Perez sarebbe un addio alla squadra e, forse, alla Formula 1.