F1 | Mercato piloti: ecco perché Mercedes blocca tutti i movimenti

Il mercato piloti è alla stretta finale. Nel paddock di Silverstone si susseguono incontri nelle hospitality tra i manager dei piloti ancora a caccia di un volante e le squadre che dispongono di sedili liberi. Meeting che stanno predisponendo tutto per accordi che restano però in stand-by a causa della Mercedes. Non ci sono stati ancora degli annunci ufficiali in merito al pilota che sostituirà Lewis Hamilton, ed anche se tutto sembra andare nella direzione di Kimi Antonelli, fino a quando non ci sarà una conferma definitiva, c’è chi spera di piazzare il colpo in extremis. Parliamo, ovviamente, di Carlos Sainz.

Carlos Sainz, Ferrari Foto di: Erik Junius

Lo spagnolo ha confermato in molte occasioni di volersi prendere tutto il tempo necessario per poter arrivare ad una scelta cruciale per il futuro della sua carriera senza rimpianti. In quest’ottica è comprensibile che Sainz prima di firmare con Alpine (prima squadra nella lista di Carlos dopo i top team) voglia essere certo che non si liberi un sedile Mercedes.

Toto Wolff non ha però molto tempo a disposizione perché è lo stesso Sainz a non averlo. Dopo aver prolungato i tempi con Williams e Audi (in seguito indispettite dalla posizione di Carlos) ora si gioca la partita con Alpine. Fino a quando resterà aperto lo spiraglio Mercedes è probabile che Sainz provi ad allungare i tempi della trattativa anche con la squadra di Enstone, ma ormai siamo alle battute conclusive.

Lo stallo ha ripercussioni anche sulla Williams. Le trattative intavolate da James Vowles puntavano molto su Sainz, ma dopo il weekend di Barcellona Carlos ha tirato il freno e da quel momento la Williams sembra in attesa.

Nel paddock c’è chi collega anche il silenzio di Vowles alla decisione della Mercedes, nella speranza di poter avere Antonelli qualora la squadra decidesse di puntare su Sainz. Anche nel team inglese sono coscienti che si tratta di una possibilità remota, ma nel dubbio la squadra di Grove preferisce attendere. In panchina c’è Valtteri Bottas, che da tempo ha presentato la sua candidatura a Vowles. I due si conoscono molto bene dai tempi della Mercedes.

Esteban Ocon, Alpine F1 Team Foto di: Erik Junius

Esteban Ocon, invece, ha scelto la Haas. Il management del francese si è incontrato più volte con il team principal della squadra, Ayao Komatsu, e tutto fa credere che l’accordo sarà ufficializzato nei giorni che separeranno il weekend di Silverstone dal Gran Premio d’Ungheria.

Resta molto nebulosa la situazione dell’Audi. Il team principal Andreas Seidl si è visto recapitare un ‘no, grazie’ da almeno quattro piloti, ed ora sarà sarà costretto ad una soluzione di ripiego. Uno smacco per una squadra che si avvia ad essere ufficiale a tutti gli effetti.

L’opzione Liam Lawson sarebbe gradita, ma anche in questo caso la situazione per Audi è tutt’altro che semplice. Il neozelandese sarà libero di lasciare il gruppo Red Bull (a cui è contrattualmente vincolato) solo se non gli sarà offerto un sedile da titolare in Racing Bull per il mondiale 2025, condizione possibile ma non probabile.