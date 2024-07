F1 | Mercedes: Lewis ha la bombatura vista in Austria sulla W15

La Mercedes, tornata alla vittoria nel GP d’Austria con George Russell dopo un digiuno che durava da Interlagos 2022, al Red Bull Ring aveva colpito per una strana “bombatura” nella parte superiore del telaio.

Ovviamente non si trattava niente che avesse una funzione aerodinamica, ma di una soluzione che è stata pensata dal team di Brackley per combattere il caldo: con 29 gradi dell’aria registrati al via della gara di Spielberg non è stato necessario aprire lo snorkel che avrebbe permesso di incanalare dell’aria all’interno del cockpit, offrendo ai piloti (l’immagine di Giorgio Piola si riferisce alla vettura di Lewis Hamilton) la possibilità di ridurre la temperatura nell’abitacolo.

Dopo il GP del Qatar dello scorso anno, quando molti piloti conclusero la corsa esausti e senza energie, tanto che Logan Sargeant aveva optato per il ritiro essendo arrivato allo stremo delle forse e Lance Stroll era andato al Centro Medico perché collassato dopo la bandiera a scacchi.

La soluzione era stata montata prima della qualifica e con la regola del parco chiuso non era possibile toglierla dalla freccia nero-argento per il rispetto delle norme vigenti. A Silverstone la "bombatura" ce l'ha solo Lewis, ma non è detto che le W15 manterranno la modifica perché in Gran Bretagna spira un forte vento che tiene le temperature più basse della media stagionale e nei prossimi giorni le previsioni danno pioggia.