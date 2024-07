F1 | Gasly, weekend in salita: cambia batteria e va in penalità

Non inizia bene il fine settimana di Alpine al Gran Premio di Gran Bretagna, che anche in questo fine settimana si terrà sullo storico tracciato di Silverstone.

Pierre Gasly sarà costretto a convivere con una penalità che dovrà scontare in griglia di partenza. Il pilota francese, nel corso delle interviste del giovedì pre-evento del Gran Premio di Gran Bretagna, ha affermato che il team di Enstone dovrà cambiare la batteria e ne approfitterà per fare lo stesso cambiando per intero la power unit sulla sua monoposto.

Per la monoposto di Gasly si tratta della seconda unità di batterie non più utilizzabile. L'introduzione della terza, al pari del quarto propulsore che il normanno inserirà in rotazione, lo porterà in penalità con 20 posizioni da scontare in griglia.

"Abbiamo dovuto cambiare la batteria. Nella prima parte della stagione abbiamo avuto qualche problema di troppo da questo punto di vista", ha dichiarato Gasly questo pomeriggio. "Stiamo approfittando dell'opportunità di aggiungere un motore supplementare perché in ogni caso dovrò partire per ultimo.

Pierre Gasly, Alpine A524 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

Gasly lascerà il volante della A524 numero 10 al terzo pilota e pilota di riserva del team francese a Jack Doohan nel primo dei tre turni di prove libere dell'evento britannico che si tiene sulla pista che sorge a pochi passi dalla nuova sede dell'Aston Martin.

"E' una soluzione logica per garantire a Jack (Doohan) una delle sue apparizioni obbligatorie come giovane pilota. Stiamo cambiando alcune parti del propulsore della mia vettura, il che comporterà una penalità per il Gran Premio. Spero che riusciremo a ottenere un’altra buona prestazione nonostante la penalità".

Gasly proverà comunque a estendere la striscia positiva che lo ha portato a ottenere punti nel corso degli ultimi 4 fine settimana.

Il francese è 15esimo nella classifica Mondiale dedicata ai piloti con 6 punti al pari di Oliver Bearman, oggi annunciato come pilota titolare Haas per le prossime due stagioni. I 6 punti di Gasly sono stati ottenuti proprio negli ultimi 4 fine settimana di gara, dunque a Monaco, Canada, Spagna e Austria.