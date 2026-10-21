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F1 | Proposta Ceccarelli: "Perché non controllare la temperatura dei piloti per studiare i GP caldi?"

Secondo il mental coach di Formula Medicine va fatto un discrimine fra le soluzioni che migliorano il comfort o aumentano la sicurezza dei piloti. In questo caso, non si deve lasciare la facoltà di scelta come con i gilet refrigeranti in caso di Heat Hazard. Il medico viareggino propone anche di fare una ricarca per avere dati scientifici...

Franco Nugnes

Pubblicato: 21 ott 2026, 10:00

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Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Sepang e Singapore sono stati GP molto caldi, con molta umidità che ha reso la traspirazione dei piloti più difficile. Lewis Hamilton a Marina Bay a gara conclusa si è accasciato per un malore, pur essendo un atleta perfettamente allenato. Chiediamo a Riccardo Ceccarelli, mental coach e medico sportivo di Formula Medicine, se sia giusto lasciare la libertà di usare i gilet refrigeranti che si stanno sviluppando per mantenere a temperatura teoricamente costante il corpo del pilota. Charles Leclerc, che usa il sistema, aveva segnalato che si era trovato che il sottotuta refrigerato non funzionasse e si fosse trovato chiuso in un... forno molto caldo.



Come va affrontato questo tema molto delicato?

“Questa è una situazione nuova perché oggi ci sono moderne tecnologie, però l'argomento è dibattuto da quando sono entrato in F1 nel 1989. I termini della discussione sono due: il comfort e la sicurezza. È ovvio che il pilota sceglie la soluzione che gli permette di essere più veloce: sceglierebbe il sedile con gli aghi da fachiro se con quelli potesse vincere la gara, magari sanguinante. Il pilota, quindi, potrebbe scegliere il disagio purché questo gli garantisca una performance”.



“È chiaro che se una decisione viene lasciata al team o al pilota punta al risultato:

se ho un vantaggio a mettere la zavorra in certi punti della vettura rispetto a montare il sistema di raffreddamento del pilota, sono convinto che la scelta cadrebbe sulla zavorra nella convinzione che collocando il peso in posizioni strategiche si avrebbe un vantaggio rispetto a chi volesse rinfrescare il proprio pilota”.

Russell, Mercedes, non usa il gilet refrigerante in gara, ma indossa un giubbino condizionato nel pre GP

Foto di: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Le scelte facoltative, dunque, non vengono seguite...

"Ricordo ai tempi di una GPDA (Grand Prix Driver Association) forte e c’era Michael Schumacher, era stata fatta la richiesta che in macchina ci fossero almeno due litri d’acqua fresca per non disidratare il pilota, ma gli ingegneri, per non aumentare il peso della vettura, concedevano al massimo mezzo litro e il liquido troppo presto diventava caldo e, dunque, non serviva più a niente”.



“Il ragionamento, per certi versi era cinico: non posso mettere una borraccia con due litri d’acqua perché gli avversari non la usano. E allora rischio di guidare male, ma, siccome sono ben allenato, magari c’e chi soffre più di meno e lo batto. Il concetto, quindi, è capire cos'è il comfort e cos'è la sicurezza”.



La differenza viene da pensare che sia una linea molto sottile, non facile da individuare...

“Se il comfort non va incidere sulla sicurezza, lasciamolo anche perdere. In fin dei conti vogliamo vedere nel pilota di Formula 1 un... animale che riesce a fare cose che noi mortali comuni non sapremmo a fare. Quindi andare veloce, sopperire alla fatica fisica, a quella mentale e al caldo. Tutto questo fa un po’ parte del bagaglio di essere pilota. Ma se si mette a repentaglio la sicurezza il discorso cambia...”.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

“Quando sono stati introdotti i poggiatesta non avevano niente a che fare con gli attuali headrest. Bastava che fra il casco e la scocca ci fosse uno spessore di 5 mm per definirlo poggiatesta. Quando ero alla Leyton House ne parlai con un ingegnere perché non ritenevo sicura quella soluzione dopo aver visto un incidente in cui una monoposto era andata a sbattere in retromarcia contro un muro e il pilota aveva perso la vista per oltre un minuto. Capii che c’era una situazione di pericolo”.



E quale è stata la reazione?

“Ho chiesto all’ingegnere se sulla macchina dell’anno dopo era possibile creare una specie di nicchia che facesse da poggia casco. La risposta era stata perentoria: no, non si può fare perché porteremmo via spazio al serbatoio e dovemmo imbarcare meno benzina. Per la prestazione sacrifico il comfort se non la sicurezza, fino a quando non scatta l’obbligo. È la FIA che deve capire qual è la soglia di demarcazione e negli anni abbiamo visto omologare tante soluzioni importanti che hanno migliorato la sicurezza. L’Hans inizialmente non piaceva ai piloti, esattamente come l’Halo e l’headrest, ma nel tempo abbiamo visto quante vite sono state salvate in incidenti terribili”.

Charles Leclerc, Ferrari, con il gilet refrigerante

Foto di: Mark Thompson / Getty Images

La FIA a Sepang e Singapore ha dichiarato l’Heat Hazard, facendo scattare il protocollo di sicurezza introdotto per proteggere i piloti dallo stress termico estremo quando l'indice di calore supera i 31°C. Le squadre devono installare il Driver Cooling System (pompa, tubazioni e sistema di raffreddamento) per refrigerare lo speciale gilet ignifugo, ma, se il pilota decide di non vestire il gilet deve aggiungere 0,5 kg di zavorra per pareggiare la differenza di peso.



“È sbagliata la scelta facoltativa. Se è una questione di sicurezza il gilet deve diventare obbligatorio. Se ci sono sistemi affidabili per il controllo del riscaldamento corporeo devono essere imposti e devono essere uguali per tutti”.

Va spiegato che una volta i piloti erano molto meno inseriti nel cockpit ed erano anche più facilmente riconoscibili. L’aerazione era maggiore e, soprattutto, c’era una sola centralina elettronica. Oggi, invece, chi guida è immerso nell’abitacolo ed è coperto dalle strutture di sicurezza e intorno alla scocca sono allocate una quindicina di centraline che producono molto calore, scaldando il telaio. Nelle gare calde si raggiungono i 60° e diventa importante non cuocere chi è al volante...

Il telaio che ha ceduto della Williams Fw16 di Ayrton Senna

Foto di: Franco Nugnes

“Assolutamente sì, la mia opinione è che in materia di sicurezza si sono fatti passi avanti importanti. Sono sicuro che con le attuali F1 sia Roland Ratzenberger che Ayrton Senna sarebbero usciti incolumi dai rispettivi incidenti mortali nel GP di San Marino 1994. Se oggi è un’esigenza avere il pilota più aerato bisogna adottare l’aria condizionata, perché ne ho visti diversi ritirarsi e poi collassare”.



E cosa si può fare?

“Ci sono degli studi che dicono quanto può essere il decremento dell'efficienza di un corpo umano sottoposto ad alte temperature. Si potrebbe misurare la temperatura corporea dei piloti con un sensore nell’auricolare della radio. Sarebbe semplicissimo da attuare”.



Quando il corpo si surriscalda può arrivare alla febbre?

"Mi era capitato anni fa nel mondiale GT: a Valencia, dove era molto caldo, un pilota è rientrato ai box improvvisamente, prima della fine del suo stint: aveva aperto la portiera e collassando si era accasciato a terra. Lo abbiamo portato nel box e con uno termometro per misurare la temperatura dell'orecchio ho rilevato che aveva 40.8°C. Altro che febbre: poi lui ci aveva raccontato che a un certo punto non vedeva più niente e non ricordava nulla una volta fermo ai box. Era un caso limite perché si trattava di un debuttante che, forse, aveva aggiunto una forte componente emotiva, ma non si tratta di casi isolati. La FIA sta sicuramente lavorando: per ora abbiamo visto scelte perlustrative, ma si arriverà a quelle più drastiche”.

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