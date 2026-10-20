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F1 | Pirelli: ad Austin hanno riasfaltato da curva 9 alla 11, ma la sfida è combattere con l'usura

Gli organizzatori texani sono costretti quasi ogni anno a intervenire su porzioni di tracciato perché c'è un fondo cedevole e puntualmente si formano buche e dossi. Il COTA è una pista sfidante per il treno anteriore nello snake, mentre impegna quello posteriore nel terzo dove emergono le doti di trazione delle monoposto.

Franco Nugnes

Pubblicato: 20 ott 2026, 15:16

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Il GP degli Stati Uniti può rappresentare il primo match point per Kimi Antonelli che potrebbe laurearsi campione del mondo con la Mercedes, mentre Ferrari e McLaren porteranno importanti pacchetti di aggiornamento delle monoposto per una gara, la seconda negli USA dopo Miami, che promette grande battaglia.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Jayce Illman / Getty Images

La Pirelli ha scelto la terna mediana di mescole composta da C2, C3 e C4 tornando a una selezione già utilizzata in passato dopo l'esperimento del 2025, quando era stato introdotto un salto di mescola tra Hard e Medium.

Lo scorso anno, infatti, la C1 era stata designata come pneumatico più duro, ma non aveva trovato spazio in gara. Le squadre avevano privilegiato strategie a una sola sosta, facendo affidamento sulle mescole più morbide, C3 e C4.

Rispetto al 2025, il fine settimana torna al formato tradizionale senza format Sprint. L'ultima gara breve si è infatti disputata a Singapore. Le scuderie avranno dunque a disposizione tre sessioni di prove libere per lavorare sul bilanciamento delle vetture e ottimizzare i setup su un circuito che non richiede compromessi particolarmente estremi.

Il tracciato di Austin, lungo 5,513 chilometri, alterna curve ad alta velocità, rapidi cambi di direzione e sezioni più lente che richiedono elevata trazione. Per essere competitivi occorre combinare una buona velocità di punta con livelli di carico aerodinamico efficienti nei tratti più guidati.

Ferrari SF-26: il terzo settore di Austin sarà impegnativo per le gomme posteriori

Foto di: Jake Boxall-Legge

Dal punto di vista degli pneumatici, il COTA presenta sollecitazioni distribuite su entrambi gli assi. Nel primo settore, caratterizzato dallo snake con curve veloci e cambi di direzione ispirati ai grandi circuiti europei, gli pneumatici anteriori saranno particolarmente sotto stress. Nel terzo settore, invece, le numerose accelerazioni in uscita dalle curve lente tenderanno a generare degrado termico soprattutto sulle gomme posteriori.

La superficie dell'asfalto non presenta livelli di rugosità particolarmente elevati. Un nuovo manto d’asfalto è stato posato quest’anno tra curva 9 e curva 11, ma la presenza di dossi che si formano anno dopo anno contribuiscono a generare livelli di usura rilevanti. Proprio l'usura potrebbe rappresentare uno dei fattori chiave del fine settimana. L'aderenza della pista è mediamente buona, mentre l'evoluzione del tracciato non è tradizionalmente tra le più marcate del campionato.

Le mescole scelte da Pirelli per Austin sono C2, C3 e C4

Foto di: Kym Illman / Getty Images

Sul piano strategico, la presenza della C2 come Hard potrebbe favorire stint lunghi, offrendo alle squadre una valida opzione per impostare una gara probabilmente a una sola sosta. Occorrerà però tenere conto delle temperature elevate che caratterizzano abitualmente il fine settimana texano e che potrebbero aumentare il degrado, aprendo la porta a soluzioni alternative.

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