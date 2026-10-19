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F1 2026 | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del Gran Premio degli Stati Uniti
La F1 apre la tripletta americana con il GP degli Stati Uniti. Ecco tutti i palinsesti TV e delle Dirette LIVE di Motorsport.com per seguire il fine settimana di Austin dal primo all'ultimo minuto.
Giacomo Rauli
Pubblicato: 19 ott 2026, 07:19
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Max Verstappen, Red Bull Racing
Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Terminata la tripletta asiatica composta da Baku, Malesia e Singapore, la Formula 1 ha osservato un ormai raro fine settimana di stop. Ma ora è pronta a tornare e farlo in forza, con un'altra tripletta che la vedrà protagonista in America.
In questo fine settimana il Circus iridato affronterà il Gran Premio degli Stati Uniti, che si terrà al Circuit of the Americas di Austin, in Texas.
Andrea Kimi Antonelli e la Mercedes continueranno la rincorsa ai titoli iridati Piloti e Costruttori, forti di un margine talmente ampio sui diretti rivali da far pensare solo a dove saranno conquistati, non più "se".
Il podio di Marina Bay e il contemporaneo nono posto di George Russell ha fatto aumentare il vantaggio di Antonelli, portandolo a oltre 100 punti. Austin sarà il primo match point per il bolognese, che già in questo fine settimana potrà vincere il primo titolo iridato della sua carriera. Certo, al 20enne servirà una particolare combinazione - e particolarmente complessa - per essere campione del mondo già al COTA, ma la prima opzione è concreta.
Se la lotta per il primo posto sembra già archiviata, si è aperta in modo palese quella per il secondo. Grazie al recente filotto di podi e successi Max Verstappen si è lanciato verso la piazza d'onore. Davanti a lui ci sono ancora Lewis Hamilton e George Russell, ma ormai entrambi sono a pochi punti di distanza.
Se l'abbrivio di Max dovesse rimanere questo, allora in poche gare potrebbe prendere la posizione a entrambi, sottolineando ancora una volta la grande crescita fatta da Red Bull nel corso delle ultime settimane. Non è tutto, perché il team di Milton Keynes - che ha per altro appena rinnovato il contratto al team principal Laurent Mekies - è a un passo dalla terza posizione nel Mondiale Costruttori. La McLaren è avvisata...
GP degli USA 2026: i palinsesti televisivi (orario italiano)
Palinsesto Sky e NowTV (Dirette)
Venerdì 23 ottobre
Prove Libere 1: ore 19:30 - 20:30
Prove Libere 2 : ore 23:00 - 00:00
Sabato 24 ottobre
Prove Libere 3: ore 19:30 - 20:30
Qualifiche: ore 23:00 - 00:00
Domenica 25 ottobre
Gara: 21:00
Palinsesto TV8
Domenica 25 ottobre
Qualifiche: ore 0:30-1:30 (replica ore 19:45)
Gara: ore 22:30
Palinsesto Motorsport.com. (Dirette LIVE)
Venerdì 23 ottobre
Prove Libere 1: ore 19:00 - 20:30
Prove Libere 2 : ore 22:30 - 00:00
Sabato 24 ottobre
Prove Libere 3: ore 19:00 - 20:30
Qualifiche: ore 22:30 - 00:00
Domenica 25 ottobre
Gara: 20:30
GP degli USA 2026: tutti i numeri del COTA
Primo Gran Premio disputato: 2012
Lunghezza della pista: 5.513 metri
Numero di giri previsti: 56
Distanza di gara complessiva: 308.405 chilometri
Giro record: 1'36"169 (Charles Leclerc, Ferrari, 2019)
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