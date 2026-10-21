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F1 | La FIA rassicura che si correrà in Qatar e ad Abu Dhabi: "Oggi la situazione è tranquilla"

Il presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem ha asciurato che non porterebbe la Formula 1 e lo staff della Federazione in un luogo a rischio, dove attualmente ci sono anche i suoi figli, e prevede il regolare svolgimento delle gare in Medio Oriente, ma c'è pronto anche un piano B per quanto riguarda i volontari.

Jake Boxall-Legge

Pubblicato: 21 ott 2026, 07:57

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

Il presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem, si è detto fiducioso sul regolare svolgimento dei Gran Premi di Formula 1 in Qatar e ad Abu Dhabi, nonostante le crescenti tensioni in Medio Oriente.

A causa del conflitto che vede contrapposti da un lato Stati Uniti e Israele e dall'altro l'Iran, le gare in Bahrain e Arabia Saudita erano già state annullate all'inizio dell'anno; gli organizzatori bahreiniti hanno tuttavia rimpiazzato la tappa posticipata spostandola in Malesia. Nel frattempo non si fermano gli attacchi alle imbarcazioni nello Stretto di Hormuz, snodo conteso tra le parti che ha visto un drastico calo nelle esportazioni di petrolio.

Nuovi scontri si sono registrati anche tra l'Arabia Saudita e i ribelli Houthi del Yemen, sostenuti da Teheran: un attacco missilistico contro l'Aeroporto Internazionale Re Khalid di Riad ha causato 13 vittime. Lo scalo ha riaperto solo di recente con operatività limitata, mentre il Regno Unito ha promesso di inviare caccia militari a supporto del governo saudita per respingere ulteriori offensive degli Houthi.

F1 cars lined up at the start of the race

Photo by: Nicolas Economou / NurPhoto via Getty Images

La vicinanza di Qatar ed Emirati Arabi Uniti ai teatri del conflitto aveva gettato forti ombre sugli ultimi due appuntamenti stagionali. Tuttavia, già qualche settimana fa l'A.D. della F1, Stefano Domenicali, aveva ribadito che disputare le gare nel Golfo rimaneva il "Piano A" del Circus, indicando Imola come sede di riserva per il finale di stagione in caso di ulteriore escalation.

Nelle ultime settimane i rumor su una possibile cancellazione si sono affievoliti e il calendario sembra ormai confermato per entrambe le tappe. Anche nel Motomondiale è arrivata la conferma ufficiale alle squadre: il Gran Premio del Qatar, precedentemente riprogrammato, si svolgerà regolarmente a novembre.

Parlando con alcune testate selezionate, tra cui Motorsport.com, Ben Sulayem si è detto al momento "sicuro" riguardo allo svolgimento delle gare, spiegando che non lascerebbe vivere la propria famiglia negli Emirati se ritenesse la situazione poco sicura.

Mohammed ben Sulayem, Presidente FIA

Foto di: Sona Maleterova / Getty Images

"I GP si faranno. Una cosa voglio dirla: i miei figli vivono lì, pensate davvero che li lascerei lì se ci fosse un pericolo, mentre io sono qui a parlare con voi? Bisogna essere ragionevoli e chiedersi: 'Avremo davvero dei problemi?'. Ciò che si legge sui media è molto diverso dalla realtà che viviamo sul posto. Noi leggiamo i giornali e guardiamo la TV, ma da noi quelle scene non si vedono, credetemi. Altrimenti per quale motivo rimarrei lì? Perché dovrei lasciare la mia famiglia esposta a dei rischi?"

"Questo significa che non succederà nulla di imprevisto? Ovviamente non posso prevedere il futuro. L'unica cosa che posso dire oggi è che la situazione è tranquilla e che i due Gran Premi si disputeranno. Sono tranquillo anche per il personale della FIA. Guardate, non credo che lo staff della FIA sia per me più importante di me stesso o della mia famiglia; quindi, se io sono lì, significa che mi sento al sicuro".

"Tuttavia, al momento non possiamo prevedere tutto. Come ho detto per la Dakar [in Arabia Saudita], se dovessimo ricevere comunicazioni da parte loro, ci adegueremo. Quando dico 'loro', intendo la Federazione Automobilistica dell'Arabia Saudita: ci adatteremo alle loro decisioni e daremo il nostro supporto".

"Proprio come abbiamo fatto per il Bahrain: quando è arrivata la richiesta di non organizzare l'evento in Arabia Saudita, c'è stata una telefonata da parte del Principe Ereditario del Bahrain per spostarlo in Malesia. La collaborazione c'era ed è servita a mandare un messaggio chiaro: nonostante tutto questo, il motorsport va avanti".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, e un marshall a bordo pista

Foto di: Artur Widak / NurPhoto via Getty Images

Ben Sulayem ha poi aggiunto che la FIA ha predisposto misure di emergenza nell'eventualità di disagi ai viaggi, come fare affidamento sulle federazioni nazionali locali (ASN) per reperire volontari e commissari in grado di garantire il regolare svolgimento degli eventi.

A questo proposito ha citato l'esempio della tappa libanese del FIA Middle East Rally Championship, che quest'anno ha segnato la ripartenza della serie. L'evento è stato infatti gestito con personale proveniente da Cipro, Grecia e Giordania, prima che la tappa cipriota chiudesse definitivamente il campionato a seguito della cancellazione della gara in Arabia Saudita.

"Naturalmente la FIA è sempre pronta. Ho chiesto di tenere pronta una squadra sostitutiva della FIA nel caso in cui non ci siano impedimenti generali, ma qualche governo decida improvvisamente di bloccare i viaggi. Che cosa faremmo in quel caso?"

"Se sono tutti sul posto, i team sono pronti e la FOM sta gestendo l'evento, non possiamo trovarci all'improvviso a dire che mancano il Direttore di Gara o i Commissari. Bisogna farsi trovare pronti e avere una squadra di riserva per ogni evenienza. Resta inteso, per il buon senso di tutti, che non porteremo mai il nostro staff, i piloti o i commissari in un luogo che riteniamo rischioso", ha concluso.

Ben Sulayem ha infine aggiunto che il futuro della Dakar 2027 resta incerto, ipotizzando che il rally potrebbe essere trasferito in Marocco qualora non fosse possibile disputarlo in Arabia Saudita.

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