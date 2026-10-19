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F1 | "È un BoP inverso": come Vowles vuole rivedere il budget cap e perché non tutti sono d'accordo

Il dibattito sul budget cap si riaccende: per Vowles le regole sui costi hanno garantito sostenibilità economica centrando l'obiettivo, ma non hanno ridotto il divario tra top team e centro gruppo, soprattutto per quanto riguarda le strutture. Una tesi che divide, perché non tutti sono a favore di una revisione.

Gianluca D'Alessandro

Pubblicato: 19 ott 2026, 16:30

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Nico Hulkenberg, Audi F1 Team, Arvid Lindblad, Racing Bulls, Esteban Ocon, Haas F1 Team, Carlos Sainz, Williams

Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Le dichiarazioni di James Vowles secondo cui il budget cap avrebbe in realtà creato una griglia divisa in due, più di quanto lo fosse senza le normative sui limiti di spesa, hanno aperto il tavolo delle discussioni, con posizioni piuttosto contrastanti sulla necessità di rivedere o meno queste normative. Ci sono infatti due diversi tipi di budget: quello legato alle attività e quello per le strutture (CapEx).

Al suo ingresso in Williams nel 2023, Vowles è stato tra coloro che hanno fatto pressione per ottenere deroghe sulle spese del CapEx, in modo da poter ampliare le strutture necessarie per competere con i top team. Inizialmente si trattava di un tetto pari per tutti di 36 milioni spendibili in 5 anni, ma a seguito di una revisione la Williams e altre squadre arretrate in classifica hanno ottenuto altri 20 milioni extra.

Tuttavia, con l’arrivo dei nuovi regolamenti 2026, anche il CapEx è stato modificato, venendo inglobato all’interno di un budget cap salito nel frattempo a 215 milioni. Secondo Vowles, però, servirebbero circa 200 milioni di dollari per colmare il divario con le squadre di vertice in termini di strutture. Ammortando su dieci anni, ciò vorrebbe dire sottrarre 20 milioni per stagione allo sviluppo o a ciò che serve per far funzionare il team.

Come varia il CapEx dal 2025 al 2028 quando venne annunciato a fine 2023

Foto di: Gianluca D'Alessandro

Cosa vuol dire? Che quelle squadre, soprattutto i top team, che avevano liquidità a disposizione prima dell’introduzione del budget cap hanno potuto fare investimenti: “Abbiamo creato un campionato con un BoP (Balance of Performance) inverso. Qualunque investimento tu abbia fatto sette anni fa è ciò che decide quanto puoi essere competitivo oggi, che non è ciò che dovremo fare”, ha detto Vowles.

"Chiunque con cui abbia parlato riesce a capirlo perché anche se lo sto presentando attraverso la lente del 'non è uno scontro ad armi pari, non stiamo giocando con gli stessi strumenti', non si tratta di una meritocrazia. Il sostegno c'è stato, indipendentemente dai colloqui con i singoli, perché c'è una visione condivisa sul fatto che lo sport sia migliore se alla fine si rivela una vera meritocrazia”.

C'è un 30% dei costi in più che si riserva nel budget

Qui serve una divisione importante. Il budget cap ha permesso di tenere i costi sotto controllo, dato che i team devono comunque rientrare entro determinate spese, come dimostra anche la scelta Mercedes di limitare le quantità di novità durante l’anno con un impatto sulle performance. In sostanza, ha garantito la sostenibilità finanziaria, ma per Vowles ha fallito nel permettere al gruppo di compattarsi.

James Vowles, Williams

Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Con il telaio introdotto a Baku, Williams ha spiegato di aver usato una nuova tecnica per la lavorazione del carbonio, mai usata da altri, ma dalle loro stime, essendo indietro con le strutture, il team di Grove finisce per pagare in media circa il 30% in più rispetto a un top team per ogni singolo componente. "In termini di equità sportiva, non ci siamo”.

“C’è un fattore di vantaggio competitivo: il gruppo si sarebbe dovuto compattare, ma non è così. Non dovete usare i miei dati. Potete andare a verificare voi stessi. Ora ci sono meno punti conquistati dagli ultimi cinque o sei team, a seconda di come li si conta. I primi quattro stanno centrando più punti con il budget cap di quanti ne facessero prima”, ha aggiunto Vowles.

Cosa vorrebbe Vowles?

Per la Williams, quei 36 milioni di CapEx non sono sufficienti e questo è emerso in maniera ancora più chiara all’alba di un nuovo ciclo tecnico, dove in effetti, al di là delle responsabilità del team, la scuderia di Grove è partita con un notevole ritardo rispetto alla concorrenza, sia dal punto di vista dei tempi che finanziario. Di fatto, non solo vorrebbe più risorse, ma anche un meccanismo che permetta di spenderle più dei top team.

Alexander Albon, Williams

Foto di: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

“Anche se oggi qualcuno dicesse: 'Ecco a te, hai la possibilità di andare a spendere 150 milioni', non puoi e non riesci a comprare tutto in una settimana. Ci vogliono anni per mettere tutto a regime. E quello che sto cercando di fare è assicurarmi che, mentre ci avviamo verso il prossimo cambio regolamentare, che si cambi il modo in cui lo sport funziona”.

Come al tempo il CapEx fu esteso con il supporto di altri team, anche in questo caso non è un segreto che ci siano team di centro gruppo favorevoli a una revisione delle spese. Ad esempio, Cadillac avrebbe un beneficio nell’avere a disposizione più risorse dato che sta piano piano costruendo delle strutture da zero che, necessariamente, richiederanno investimenti. Lo stesso vale per Audi, che deve potenziare le strutture di Sauber a Hinwil e, non a caso, costruirà un nuovo campus.

Cosa ne pensano gli altri team?

Tuttavia, non è detto che tutte le squadre diano il proprio supporto, soprattutto tra i top team, non solo per non perdere un vantaggio competitivo. Se si espandesse il CapEx, ci sarebbero dei costi comunque da ammortizzare. A quel punto servirebbe un sistema a scalare, ma sarebbero tutti d’accordo? Ad esempio, Vowles crede che Red Bull potrebbe essere a favore per far crescere Racing Bulls, ma il team di Faenza ha una sua visione.

Arvid Lindblad, Racing Bulls

Foto di: Mark Thompson / Getty Images

“Non credo che sosterremmo una revisione radicale delle regole del budget cap per iniziare a spendere cifre enormemente superiori. Penso che il budget cap abbia funzionato molto bene da quando è stato introdotto. Ha portato grandi benefici. Forse ci sono aspetti da ritoccare. Se qualcuno vuole spendere molti soldi in investimenti di capitale (CapEx), può già farlo”, ha detto Alan Permane, TP Racing Bulls.

“Il meccanismo esiste già. Quindi, se James [Vowles] vuole spendere 100 milioni in qualcosa, può farlo tranquillamente. Deve semplicemente ammortizzare quella spesa nel corso degli anni successivi”. Questo però ricade nel limite menzionato da Volwes, che comunque dovrebbe ammortizzare i costi nei successivi cinque o dieci anni.

C’è un altro punto. Attualmente con il budget cap gli stipendi sono “bloccati” perché, soprattutto per le squadre più grandi, avere tanti dipendenti vuol dire scendere anche dei compromessi come costi. Non è un caso che sia stato un tema menzionato da Toto Wolff a Singapore, mentre Zak Brown ha rimarcato che decidere come investire le risorse per le strutture fa parte di una scelta più ampia che ogni team fa.

Per avanzare una proposta già per il 2027, serve la maggioranza, altrimenti si potrebbe ragionare per il 2028 dove i voti necessari scenderebbero a 4. Tuttavia, per Volwes non è solo una questione di squadre a favore o contro, ma anche di quale strada scegliere: “Il numero di voti, pensiamo di esserci già, ma non è solo questo. Si tratta di trovare la soluzione giusta per lo sport a lungo termine".

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