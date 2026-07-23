F1 | Leclerc: “L'esecuzione fa la differenza, con queste monoposto non esiste una ricetta”

Per capire la Formula 1 del 2026 bisogna partire da un concetto semplice solo in apparenza: non basta più essere ‘solo’ veloci. Serve soprattutto riuscire ad adattarsi a una monoposto nella quale software, gestione dell'energia e strategie di utilizzo della power unit hanno assunto un peso tale da cambiare profondamente il lavoro del pilota.

Charles Leclerc lo ha spiegato con grande chiarezza alla vigilia del Gran Premio d'Ungheria, descrivendo una Ferrari che negli ultimi due appuntamenti ha raccolto più di quanto le caratteristiche tecniche della SF-26 lasciassero immaginare. Un risultato che, secondo il monegasco, non nasce tanto dal potenziale della vettura quanto dalla qualità del lavoro svolto dalla squadra.

"A Spa è stata soprattutto una questione di esecuzione - ha spiegato Leclerc -. Queste vetture sono estremamente sensibili: basta che qualcosa non sia perfettamente al suo posto e la differenza in pista diventa enorme. Negli ultimi due weekend siamo riusciti a ottimizzare ogni aspetto della macchina e credo che sia stato questo a fare la differenza".

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

È un concetto che Leclerc ha ripetuto più volte. Se sulla carta l'Hungaroring dovrebbe adattarsi meglio alle caratteristiche della Ferrari grazie alle numerose curve e all'importanza del grip meccanico, il monegasco evita qualsiasi previsione ottimistica. La Mercedes, a suo giudizio, resta il riferimento, soprattutto sul giro secco, mentre la Ferrari potrà avvicinarsi solo se riuscirà ancora una volta a mettere insieme un weekend praticamente perfetto.

"Questa pista dovrebbe adattarsi un po' meglio alla nostra vettura, ma ormai conta molto di più essere nella finestra ideale di funzionamento. Se sei anche solo leggermente fuori strada perdi molto più di quanto tu possa guadagnare grazie alle caratteristiche favorevoli del circuito. Per questo ci concentriamo soprattutto sulla preparazione".

Per Leclerc ci vuole una perfetta esecuzione per essere vincenti Foto di: AG Photo

Il tema dell'esecuzione si intreccia inevitabilmente con quello della guida. Le monoposto attuali sono diventate così complesse da rendere quasi impossibile individuare una ricetta universale. Non esiste più uno stile di guida corretto valido per tutte le situazioni, perché ogni modifica del pilota deve convivere con una gestione elettronica della vettura sempre più complessa.

"Ci sono troppe variabili - ha spiegato Leclerc - in passato potevi guardare i dati e capire chiaramente dove perdevi tempo. Oggi, se cambi il tuo stile di guida ma il software lavora nella direzione opposta, rischi addirittura di peggiorare la situazione. Bisogna avere una mentalità molto aperta".

Una complessità che il pilota Ferrari ha sperimentato in prima persona nel corso della stagione. Dopo un avvio molto positivo, Leclerc ha attraversato una fase difficile tra Monaco e Montreal, salvo ritrovare competitività modificando il proprio approccio. Ma, anche in questo caso, il monegasco evita conclusioni definitive.

“Non credo esista una risposta giusta o sbagliata. Sulla nostra macchina non penso che essere estremamente aggressivi paghi, ma magari su un'altra vettura funziona. È questo che rende tutto molto difficile”.

Essere un pilota veloce continua ovviamente a fare la differenza, ma oggi significa soprattutto sapersi adattare. “Un pilota veloce è quello che riesce ad essere competitivo con qualsiasi macchina – ha concluso Leclerc - oggi spingersi oltre il limite è persino meno premiante rispetto al passato: ogni pattinamento delle ruote significa sprecare energia e compromettere il resto del giro. È una Formula 1 meno pura, più strategica, ma dobbiamo semplicemente imparare a sfruttarla nel modo migliore”.



