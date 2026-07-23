F1 | Aston Martin: una forte cura dimagrante ha ispirato Newey per la AMR26 spec B

La stagione 2026 dell’Aston Martin inizia in Ungheria dove la squadra di Silverstone porta due monoposto completamente nuove. Fino a oggi sulla AMR26 abbiamo visto solo piccole modifiche di dettaglio, ma nessun pacchetto di aggiornamento. E, mentre le altre squadre progredivano nello sviluppo e nelle prestazioni, la verdona è scivolata in fondo alla griglia, scavalcata anche dalla debuttante Cadillac.

La pazienza dell’ambizioso Lawrence Stroll, nell’attesa della nuova macchina, è stata portata al limite: ora servono i risultati. Ma quali sono le ambizioni di un team che solo nel weekend scorso a Spa-Francorchamps pagava 2 secondi in qualifica dalla MAC-26, penultima, e con Fernando Alonso giunto al traguardo doppiato due volte?

La premessa è molto importante, perché negli obiettivi di Aston Martin c’è la speranza di arrampicarsi alla zona punti dalla coda dello schieramento. Ma il salto sarà enorme: nel momento in cui arriverà anche la power unit Honda con i due aggiornamenti di ADUO in Olanda è auspicabile un salto di 2”5, mentre a Budapest non è pensabile un incremento prestazionale così clamoroso.

Come era successo in occasione dello shakedown di Barcellona in inverno, tutto il materiale arriverà all’ultimo momento perché la factory di Silverstone è stata sotto pressione per l’adeguata produzione di due vetture complete.

Aston Martin AMR26: la scocca è stata sottoposta ai crash test per l'alleggerimento del telaio che non è stato ridisegnato Foto di: AG Photo

La scocca è stata sottoposta ai crash test di omologazione della FIA: qualcuno può pensare che il telaio sia stato modificato, mentre in realtà è stato alleggerito. Sembra che, come scorta, ci sia uno chassis vecchio che sarebbe in grado di accogliere quasi tutte le novità.

Nuova è pure la scatola del cambio che mantiene gli stessi valori di rigidezza, ma ha beneficiato di un significativo calo di peso. Non ne fa mistero Adrian Newey: “Sebbene la struttura di base sia simile, si tratta di un grande pacchetto aerodinamico abbinato a una significativa riduzione di peso – ha ammesso il genio inglese -. L’obiettivo è avvicinarsi molto al limite di peso. Prevediamo un grande passo avanti, ma sono riluttante a fornire numeri specifici. Vedremo quando la monoposto scenderà in pista”.

Giusta la posizione di Newey, perché se la AMR26 spec B dovesse andare a punti darebbe immediato il segno della crescita facendo muovere la classifica, ma se Alonso e Stroll dovessero classificarsi anche poco fuori dalla Top 10, lo stesso risultato avrebbe contorni deludenti.

Aston Martin AMR26: la sospensione anteriore è rimasta invariata Foto di: AG Photo

Il muso è stato ridisegnato come l’ala anteriore, ma per ora non abbiamo immagini per raccontare questi elementi. La sospensione anteriore è rimasta identica alla versione precedente, così come il corner delle ruote davanti. E va aggiunto che i cinematismi interni delle sospensioni non hanno subito modifiche, per cui la meccanica non ha subito stravolgimenti. L’Aston Martin pre-sosta estiva riceverà altri aggiornamenti che sono stati programmati per Madrid e Baku.

Aston Martin AMR26: l'attacco della sospensione posteriore è stato alzato sul pilone Foto di: AG Photo

Qualcuno ha sostenuto che la AMR26 ungherese doveva rappresentare un passo indietro sulle soluzioni troppo spinte proposte da Newey: non è vero, perché nella sospensione posteriore un braccio multi-link superiore va a infulcrarsi al pilone che regge l’alettone circa 30 mm più in alto.

Dettaglio tecnico Aston Martin AMR26 con la nuova bocca dei radiatori Foto di: AG Photo

Anche la carrozzeria è stata rivista: la bocca dei radiatori nella parte superiore delle pance è ora più piccola, ma c’è il lungo vassoio inferiore che aiuta ad aumentare la qualità e la portata del flusso destinato all’impianto di raffreddamento. La fiancata mantiene il sottosquadro molto scavato, segno che non si vuole usare il “muro” della parte laterale per allontanare le perdite dal corpo vettura.

Newey ha ridisegnato il bargeboard dietro alla ruota anteriore che, stando alle prime immagini è più piccolo, e ha la tendenza ad aumentare in modo significativo l’effetto out wash: i due elementi alla base di quello verticale sono inclinati verso il basso e guardano verso l’esterno, mentre manca ancora il profilo principale, ma quello anteriore si è trasformato in una sorte di tronco di piramide. Un qualcosa di inedito che sarà interessante seguire.

Ovviamente anche il fondo è completamente nuovo: oltre a essere figlio di una costruzione che punta alla leggerezza cerca più carico aerodinamico, una delle carenze della verdone vista fino a oggi. E, allora, bisogna andare a guardare i generatori di vortice nel bordo d’entrata.

Nel retrotreno ci sarà un piccolo flap che occlude parzialmente lo scarico per sfruttare i gas roventi con funzione aerodinamica, ma l’effetto è minimo rispetto alla soluzione FTM originale proposta dalla Ferrari. Sarebbe stato necessario rifare il cambio spostando il differenziale: non ne vale la pena, considerato che la soluzione nel 2027 sarà vietata.

Aston Martin AMR26: il flap aggiuntivo è sulla paratia laterale Foto di: AG Photo

L’ala posteriore è tutta nuova, ma non è ancora completa perché alcune parti arriveranno solo nel pomeriggio. Aston Martin non ha seguito la tentazione dei flap reverse di Ferrari e Red Bull, per non mettere troppa carne sul fuoco. Riviste le paratie laterali che comprendono gli “appendiabiti” che Mercedes aveva introdotto ai bordi del bordo d’uscita del flap laterale.