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F1 | Ferrari: c'è l'ala reverse da alto carico per rendere più aggressiva la SF-26 in Ungheria

Non si tratta della Macarena che doveva debuttare a Spa-Francorchamps e che vedremo a Monza, ma dell'adattamento dell'ala posteriore reversibile alle caratteristiche dell'Hungaroring: la Scuderia adotta un concetto introdotto dalla Mercedes sulla W17.

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Pubblicato:
Dettaglio tecnico Ferrari SF-26

Dettaglio tecnico Ferrari SF-26

Foto di: AG Photo

La Ferrari vuole sfruttare al massimo le potenzialità di una pista che richiede il massimo carico aerodinamico, anche se l’Hungaroring è tutto meno che un tracciato simile a Monte Carlo senza i muretti, visto che l’impianto di Budapest non ha la caratteristica solo di un tracciato stop and go, ma unisce curve di collegamento a media velocità dove sarà molto importante avere downforce. 

La Scuderia, quindi, si presenterà nell’appuntamento magiaro nella consapevolezza di poter sfruttare il potenziale della SF-26, eccellente dal punto telaistico e aerodinamico e non è casuale che la rossa venga indicata come la grande favorita nell’appuntamento magiaro. 

A Maranello hanno preparato per questa trasferta che precede la sosta estiva un adeguamento dell’ala ribaltabile che ha corso finora: al bordo d’uscita del flap superiore sono stati aggiunte le piccole estensioni che il regolamento concede e che per la prima volta si erano viste sulla Mercedes W17 e poi, un po’ alla volta, sono state adottate in modalità diverse dalle altre squadre. Gli inglesi hanno soprannominato queste aggiunte al profilo d’uscita del flap come hanger flap, vale a dire appendiabiti. 

Mercedes W17: l'ala posteriore con il flap definito... appendiabiti

Mercedes W17: l'ala posteriore con il flap definito... appendiabiti

Foto di: AG Photo

La Ferrari, quindi, evolve la Macarena per una versione ad alto carico. Questa soluzione, dunque, non ha niente a che vedere con quella che doveva debuttare a Spa-Francorchamps e che vedremo a Monza. La versione evo, lungamente studiata, dell’ala reverse sarà un’arma per le piste velocissime.  

E, come avevamo già detto, rispetto ad un’ala tradizionale dovrebbe garantire un guadagno in velocità pura di 11 km/h: sette sono stati ottenuti già da questa versione e se ne aggiungeranno altri quattro nella tipologia che aumenterà il passaggio d’aria fra il profilo principale e i flap aperti. Il guadagno di velocità è uno dei parametri che si valutano in galleria del vento e al simulatore proprio come i punti di efficienza. 

Red Bull RB22: l'ala reverse che ha creato problemi a Verstappen sia in Austria che in Gran Bretagna

Red Bull RB22: l'ala reverse che ha creato problemi a Verstappen sia in Austria che in Gran Bretagna

Foto di: Ronald Vording

A Budapest rivedremo la versione rovesciata dell’ala Red Bull dopo che lo staff di Pierre Waché ha individuato i punti di cedimento che l’avevano resa pericolosa negli incidenti di Max Verstappen in qualifica in Austria e in gara in Gran Bretagna. 

La FIA aveva chiesto delucidazioni alle squadre che usano il concetto di Macarena, ponendo la questione di sicurezza: se i tecnici di Milton Keynes hanno dovuto lavorare per poter riproporre la soluzione, quelli del Cavallino hanno dato risposte convincenti da subito. Mentre l’ala Red Bull è comandata dall’attuatore unico centrale, quella Ferrari dispone di due comandi idraulici posti nelle paratie laterali.  

Ferrari SF-26: la Macarena ha due attuatori uno in ciascuna paratia laterale

Ferrari SF-26: la Macarena ha due attuatori uno in ciascuna paratia laterale

Foto di: AG Photo

L’ala della Scuderia è in grado di funzionare anche con un solo elemento a comandare il movimento: la soluzione costa in termini di peso, ma assicura i termini di sicurezza, tanto più che la realizzazione era stata sottoposta a lunghi test sui banchi di affidabilità.  

La McLaren sperimenterà la sua Macarena nelle libere ungheresi, ma la nuova ala verrà utilizzata nel weekend di gara a Monza: sarà interessante vedere quale scuola di pensiero avranno scelto gli aerodinamici di Woking guidati da Peter Prodromou. 

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