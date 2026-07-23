F1 | Antonelli: "La leadership? È il premio della nostra costanza. Ma in Ungheria non siamo i favoriti"

Kimi Antonelli ha già una certezza: andrà in vacanza da leader del Mondiale. Una condizione che contrasta con la vigilia del Gran Premio d'Ungheria, dove la Mercedes non parte con i favori del pronostico. Due situazioni che, però, il pilota italiano sembra vivere con grande serenità.

“Mi fa piacere sapere che passerò delle vacanze tranquille – ha commentato sorridendo – e mi piace anche iniziare il weekend nelle vesti di comprimario. Sicuramente la Ferrari andrà forte, ma credo che anche la McLaren sarà competitiva, visto che ha portato degli aggiornamenti. Sappiamo che questa è una pista con tante curve lente e cambi di direzione, quindi per noi non sarà semplice”.

“Ma allo stesso tempo, anche alla vigilia di Monaco non eravamo i favoriti – ha aggiunto – poi il weekend ha raccontato un'altra storia, e non essere stato considerato tra i possibili vincitori mi ha dato ancora più soddisfazione. Vedremo. Mi mancherà un po' saltare la FP1 (Antonelli lascerà la monoposto a Frederik Vesti), quindi sarà importante sfruttare al meglio la FP2, sperando che fili tutto liscio”.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

La vittoria conquistata domenica scorsa a Spa ha avuto un peso specifico importante. Non solo ha riportato Antonelli al successo, ma gli ha consentito di lanciare un segnale agli avversari diretti e di rafforzare la sua leadership in classifica. “Sì, è stato un risultato importante – ha confermato – lunedì ho dormito fino alle due del pomeriggio, ma la sera ero già rientrato in Inghilterra”. La leadership di Antonelli è certamente figlia della competitività della Mercedes, ma anche del percorso di crescita compiuto insieme alla squadra.

“Dietro c'è tantissimo lavoro – ha spiegato – soprattutto per fare in modo che tanti aspetti della guida diventassero naturali. Ho iniziato a lavorare al simulatore con questa macchina già l'anno scorso, e all'inizio c'erano molte cose che non mi venivano spontanee. Poi, una volta iniziata la stagione, tutto è andato molto velocemente. Non saprei nemmeno dire quante ore abbia passato al simulatore, ma è stato un lavoro che mi ha aiutato tantissimo. Con il tempo molte procedure sono diventate automatiche e oggi non rappresentano più un problema mentre guido”.

Nel bilancio di metà stagione, Antonelli ha individuato nella continuità il principale punto di forza del suo campionato. “Siamo stati tra coloro che hanno commesso meno errori, e credo che questo sia stato fondamentale per ottenere tanti buoni risultati. Prima della pausa estiva c'è ancora questo weekend, ma dal punto di vista dell'esecuzione abbiamo fatto un lavoro incredibile insieme al team. È questo che ci ha permesso di costruire una posizione favorevole in classifica”.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Quando calerà il sipario sul Gran Premio d'Ungheria, Antonelli partirà per qualche giorno di vacanza sul Mediterraneo. “Spero con ancora più punti in classifica – ha precisato – ma soprattutto con la possibilità di tirare un po' il fiato. Ho iniziato a lavorare il 3 gennaio e da allora ci siamo fermati pochissimo, anche tra Giappone e Miami. Oggi sono contento di poter staccare un po' la spina, anche se so già che dopo tre o quattro giorni inizierò ad annoiarmi e avrò voglia di tornare in pista. Per fortuna, dove andrò in vacanza c'è una pista di go-kart, quindi potrò comunque allenarmi...”.

Prima, però, ci sono ancora tre giorni di attività in pista e un briefing piloti che si preannuncia piuttosto acceso. Antonelli non ha nascosto il proprio disappunto per la gestione delle Virtual Safety Car durante il Gran Premio del Belgio.

“Non mi ha infastidito il momento in cui è stata chiamata la VSC – ha chiarito – quanto il motivo per cui è stata mantenuta. La prima è durata circa 30 secondi, la seconda addirittura due giri. Non ce n'era più bisogno, eppure il regime di Virtual Safety Car è rimasto in vigore molto a lungo. Voglio parlarne nel briefing, perché credo ci sia stata poca coerenza. Nel mio caso sono riuscito comunque a tornare in testa, ma per questa decisione avrei potuto benissimo perdere la gara”.