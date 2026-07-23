F1 | L' Alpine ha i... baffi: in Ungheria tornano i dischi in carbonio con le scanalature radiali

Non è una novità assoluta anche per quanto riguarda i dischi in carbonio. L’Alpine per la trasferta all’Hungaroring ha montato sulla A526 un set di dischi baffati riprendendo un esperimento che la Carbon Industrie aveva già effettuato nel 2024 prima con la Williams a Monza e poi con il team di Enstone nel GP di Città del Messico.



Da quella sperimentazione non si era più parlato di dischi in compositi con scanalature radiali ed è un po’ una sorpresa rivedere il concetto nel paddock dell’Hungaroring: la Carbon Industrie, quindi, non ha abortito l’idea e vuole provarla anche con le monoposto agili, visto che il precedente tentativo era stato fatto con le vetture a effetto suolo.



L’obiettivo è quello di migliorare il bite, aumentando il grip fra il disco e la pastiglia e la gestione della temperatura: sappiamo che il materiale Brembo assicura un “morso” maggiore all’inizio della staccata, mentre con l’impianto transalpino si ha una maggiore modulabilità.

Alpine A526: proverà un set di dischi in carbonio con la scanalatura Foto di: AG Photo



Ogni pilota segue il suo stile di guida, ma sappiamo quanto con le monoposto 2026 sia importante sapere gestire la temperatura dell’impianto frenante per evitare il surriscaldamento delle gomme posteriori, mentre all’anteriore a volte bisogna studiare specifiche strategie per innescare il calore necessario a portare nella giusta finestra di funzionamento gli pneumatici.



I tecnici dedicano molte energie nel separare l’aria calda generata dall’impianto frenante dal flusso fresco che i team cercano di indirizzare nel polmone che separa i due cestelli che compongono i corner. E le strategie variano molto se l’obiettivo è irradiare con il calore i cerchi, oppure no.



Alpine torna alla carica con quattro “baffi” nella superficie esterna del disco e sarà curioso capire se si tratta di nuovo solo di una prova fine a sé stessa o se, invece, la soluzione verrà utilizzata nel weekend di gara su un tracciato che da sempre è molto severo con i freni.

Alex Zanardi, Williams FW21: nel 1999 in Austria il bolognese provò dischi in acciaio baffati Foto di: Sutton Images



Ricordiamo che nel 1999 un concetto simile, ma con i dischi in acciaio, era stato provato da Alex Zanardi sulla Williams FW21 nelle prove del GP d’Austria. Il tentativo di 29 anni fa era miseramente fallito perché la speranza si era scontrata con la realtà: il peso del metallo sulle masse non sospese e la differenza di grip avevano bocciato l’idea del campione bolognese.

Ora la baffatura torna alla ribalta. Ci domandiamo con quale possibilità di essere visti in qualifica e in gara...