F1 | Mercedes ha trovato il problema di Russell: era nascosto nel software della power unit

George Russell dovrà attendere il weekend di Monza per sapere se la Mercedes ha davvero individuato la causa delle anomalie che lo hanno penalizzato tra Silverstone e Spa. Il pilota inglese ha lamentato più volte una carenza di prestazioni sui rettilinei, una sensazione confermata anche dal confronto telemetrico con la monoposto gemella di Kimi Antonelli. Le prime verifiche svolte dal team hanno escluso subito una perdita di potenza della power unit o un deficit di velocità massima.

Il quadro è apparso fin dall'inizio tutt'altro che semplice. Nel primo settore di Spa, praticamente lungo tutto il tratto compreso tra La Source e la staccata di Les Combes, i riferimenti cronometrici di Russell erano infatti in linea con quelli di Antonelli, un elemento incompatibile con un semplice problema di potenza.

George Russell, Mercedes, nella sabbia al primo giro del GP del Belgio Foto di: John Thys / AFP via Getty Images

Solo al termine delle qualifiche la squadra è riuscita a restringere il campo, individuando nell'area software la possibile origine dell'anomalia. La gara di Russell, conclusasi dopo poche curve il via, non ha però consentito di verificare se l'ipotesi fosse corretta.

Secondo quanto appreso da Motorsport.com, la causa è stata individuata in una porzione molto profonda del codice di gestione della power unit, un'anomalia che ha richiesto giorni di analisi prima di essere compresa. In pratica il software anticipava l'utilizzo dell'energia elettrica, consumandone una quantità eccessiva nella prima parte del giro.

Il risultato era uno squilibrio nella distribuzione dell'energia: ciò che veniva guadagnato inizialmente finiva inevitabilmente per essere pagato nei settori successivi, quando il pilota si aspettava di avere ancora potenza disponibile. È proprio quanto emerso con maggiore evidenza nell'ultimo settore di Spa.

Ecco la powr unit della Mercedes W17 Foto di: AG Photo

A Brixworth è già stata introdotta una correzione del software, ma servirà la conferma in pista. C’è chi ritiene che una parte meno impattante del problema sia legata anche allo stile di guida di Russell, che potrebbe aver contribuito ad amplificare gli effetti dell'anomalia.

Come spiegato recentemente anche da Andrea Stella, le attuali power unit Mercedes sono dotate di una logica adattiva che memorizza progressivamente le abitudini del pilota, modificando la gestione energetica sulla base del suo modo di guidare. In presenza di un'anomalia software, questo processo potrebbe aver accentuato ulteriormente gli effetti indesiderati.

In Mercedes ritengono comunque di aver individuato la causa primaria del problema. La buona notizia è che non sarà necessaria la sostituzione della power unit, l’aspetto meno positivo è che la risposta arriverà solo nel weekend del Gran Premio d’Italia. Né l'Hungaroring né il successivo appuntamento di Zandvoort presentano caratteristiche sufficientemente simili a Silverstone e Spa per verificare il comportamento del sistema nelle condizioni che hanno fatto emergere il problema.

George Russell, Mercedes Foto di: John Thys / AFP via Getty Images

Per Russell, almeno nell'immediato, c'è comunque un aspetto positivo: sul tracciato ungherese la disponibilità di potenza sui rettilinei incide molto meno sulla prestazione, consentendogli di affrontare il weekend senza il continuo dubbio di essere penalizzato.

“Quando hai quel pensiero fisso diventa difficile concentrarti esclusivamente sul mettere insieme il giro migliore”, ha spiegato una fonte vicina alla squadra, confermando come la vicenda abbia finito per condizionare Russell ben oltre il semplice rendimento della power unit.