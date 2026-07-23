F1 | Haas, spuntano nuovi mini-flap: ci sono soluzioni di scuola Red Bull sull'ala alla ricerca di carico

In passato il tracciato di Budapest è stato spesso definito una Monaco senza muri, complice il suo profilo da alto carico e le velocità mediamente basse che ricordano la pista del Principato. Anche per questo tutte le scuderie si sono presentate con soluzioni mirate a massimizzare il carico aerodinamico, in particolare nella zona del posteriore.

A Monaco, complice la chiusura delle ali, molte squadre avevano reinventato l’attuatore aggiungendo piccoli flap o sostituendo completamente l’unità. Un approccio simile si è visto anche qui a Budapest, dove diversi team hanno cercato di introdurre nuovi elementi. La Ferrari ha portato una versione rivista con profili aggiuntivi sull’ala ribaltabile, mentre la Mercedes ha realizzato una soluzione a castello sull’ultimo flap.

Tra i team che hanno introdotto novità c’è anche la Haas, che si è presentata in Ungheria con soluzioni ispirate ad alcune idee viste sulla Red Bull negli ultimi appuntamenti. La prima riguarda i due flap aggiuntivi (in giallo) posizionati nella parte anteriore e centrale dell’attuatore, una novità assoluta per la scuderia statunitense.

La struttura che era stata usata a Monaco senza flap in vista Foto di: Getty Images

A Monaco, infatti, la Haas si era presentata con una soluzione diversa: completamente chiusa nella parte anteriore e aperta nella zona finale, dove era stata ricavata un’uscita dotata di un flap inglobato all’interno della cover. Ora quella sezione (in blu) è stata ripensata e continua a estendersi verso l'alto con una struttura aggiuntiva molto più complessa, lavorando in combinazione con i due flap aggiuntivi (in giallo) per gestire in modo più efficace i flussi.

Questa è diventata un’area cruciale per le squadre, perché una zona grigia del regolamento consente di aggiungere flap in una sezione originariamente pensata solo per ospitare l’attuatore. Questa libertà ha permesso agli ingegneri di liberare la fantasia e sviluppare vere e proprie strutture aerodinamiche, sfruttando il comando dell’ala mobile per finalità aggiuntive rispetto a quelle previste inizialmente.

Ma c’è anche un altro elemento di chiara scuola Red Bull: le “orecchie” sull’ultimo flap mobile. Si tratta di una soluzione che la squadra di Milton Keynes aveva introdotto proprio nel weekend di Monaco, creando una sezione triangolare in combinazione con il nolder. Un’idea intelligente, pensata per generare ulteriore carico aerodinamico e consentire un’estensione ancora più efficace del flap.

Dettaglio della nuova soluzione introdotta a Budapest Foto di: AG Galli