F1 | Simulazione MegaRide: trazione chiave in Ungheria ma da evitare il surriscaldamento delle gomme

Ad una sola settimana di distanza dall’ultimo GP, la F1 torna in pista per l’ultima gara prima della pausa estiva. Si corre all’Hungaroring, per il GP di Ungheria.

In Belgio la Mercedes è tornata alla vittoria con il solito Kimi Antonelli, autore di una gara solida che ha confermato la pole ottenuta al sabato. Pesante ritiro, invece, per il compagno di squadra George Russell che è finito in ghiaia poco dopo la partenza dopo un contatto con la Ferrari di Lewis Hamilton.

La Ferrari si conferma inaspettatamente competitiva su un circuito dove il motore ha un grande peso sulle performance. Charles Leclerc termina secondo a poco meno di due secondi da Antonelli; Hamilton chiude quarto nonostante i 5 secondi di penalità per il contatto con Russell.

Red Bull con Verstappen, ha chiuso il podio: l’olandese aveva conquistato la seconda posizione nelle qualifiche, ma è stato beffato dalla virtual safety car che ha favorito il pit di Leclerc perdendo così il secondo gradino del podio.

Grafici MegaRide GP Ungheria

Mescole morbide nella scelta Pirelli

Il circuito ungherese, situato vicino a Budapest, è un tracciato permanente con caratteristiche tipiche di un cittadino: carreggiata stretta, curve in rapida successione e pochissimi punti di sorpasso.

Per la natura tortuosa del layout, il setup aerodinamico richiesto è caratterizzato da un carico tra i più alti dell’intero calendario. Le monoposto, dunque, monteranno ali ad alto carico per massimizzare l’aderenza nelle curve a bassa percorrenza.

Il setup meccanico è caratterizzato da sospensioni morbide per favorire l’inserimento nei tornanti stretti e sfruttare al meglio i cordoli bassi del circuito. Fondamentale avere una buona trazione per facilitare l’uscita dalle curve lente.

Grazie all’asfalto poco abrasivo ed ai bassi carichi agenti, Pirelli mette a disposizione dei team la gamma più morbida di pnaumatici: C3-C4-C5, per trovare il giusto compromesso tra performance ed usura.

Occhio ai bloccaggi in Curva 1

Dalle analisi degli ingegneri di MegaRide è evidente che questo circuito è poco stressante per le coperture sia in longitudinale, sia in laterale. Attenzione, però, al surriscaldamento termico causato dalle elevate temperature ambientali e dai pochi allunghi presenti.

Da non sottovalutare alcuni punti critici del tracciato che possono accelerare il processo di usura dello pneumatico: curva 1, frenata dura che può portare al bloccaggio dell’anteriore destra e danneggiare la gomma.

Particolarmente impegnative anche curva 4, Mansell, e curva 14, l’ultima del tracciato, che richiedono un appoggio in laterale prolungato: entrambe generano un elevato stress termico.

Grafici MegaRide GP Ungheria

Fondamentale la track position

Come evidenziato dal grafico, l’usura attesa è medio-bassa grazie all’asfalto poco abrasivo, ma le elevate temperature possono innescare fenomeni di usura termica inaspettati.

Su un circuito dove è estremamente difficile sorpassare, la track position ed il degrado termico delle coperture possono spingere i team verso strategie differenti per ottimizzare il risultato. Attenzione anche al possibile ingresso di una safety car che, come visto negli ultimi GP, può rovinare i piani dei team.