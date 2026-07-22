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F1 | Vasseur: "L'Hungaroring si potrebbe adattare alle doti della SF-26, ma conta l'esecuzione"

Il team principal auspica che la squadra di Maranello riesca a proseguire il momento favorevole delle rosse, ma non considera il tracciato magiaro l'elemento base per inseguire il successo, quanto la capacità della Scuderia: "Dovremo affrontare il weekend con la stessa concentrazione, disciplina e attenzione ai dettagli degli ultimi GP".

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Pubblicato:
Frederic Vasseur, Ferrari

Frederic Vasseur, Ferrari

Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

La Ferrari è la grande osservata speciale: la squadra del Cavallino arriva all’Hungaroring con il ruolo della grande favorita. La pista magiara sulla carta si adatta alle caratteristiche della SF-26 per cui è lecito aspettarsi che, dopo l’imprevista vittoria di Silverstone e il secondo posto di Spa-Francorchamps, l’aspettativa dei tifosi della rossa sia molto alta.  

Fred Vasseur, team principal della Scuderia, non si nasconde, ma mette dei punti fermi: la Ferrari era andata a Monte Carlo con gli stessi presupposti dell’Ungheria e non ha raccolto quanto sperava, per cui l’atteggiamento del francese è molto attento a non lasciarsi andare da proclami, preferendo un basso profilo per non mettere una pressione esagerata alla squadra... 

"Arriviamo a Budapest dopo due weekend incoraggianti, nei quali siamo riusciti a massimizzare il risultato grazie a un grande lavoro di squadra. Questo ci dà fiducia, ma sappiamo anche che ogni Gran Premio rappresenta una storia a sé. Sulla carta l'Hungaroring potrebbe adattarsi un po’ meglio alle caratteristiche della nostra vettura, ma questo da solo non garantisce nulla”.  

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Per il transalpino, quindi, non basta andare su una pista che potrebbe andare nella direzione della Scuderia, ma per puntare in alto serve di più... 
“Come sempre, sarà l’esecuzione a fare la differenza: dovremo affrontare il weekend con la stessa concentrazione, disciplina e attenzione ai dettagli mostrate nelle ultime gare. Abbiamo una squadra affiatata, due piloti super motivati e sappiamo di poter contare sul supporto di tutti i nostri tifosi: l’obiettivo è continuare per la nostra strada, lavorando bene fin dal venerdì per metterci nelle migliori condizioni in vista di qualifica e gara". 

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