F1 | Aston Martin scopre la AMR26B: "L'obiettivo è tornare in partita"

L’attrazione del giovedì di Budapest è senza alcun dubbio la nuova monoposto portata in pista dall’Aston Martin. Una versione B dell’AMR26 sulla quale grava una grandissima responsabilità. Le prestazioni che garantirà questo progetto condizioneranno molte delle decisioni chiave destinate a indirizzare il futuro della squadra. Ma prima di tutto, “lo scopo di tutto questo lavoro è tornare a correre davvero”, ha spiegato il responsabile delle operazioni in pista del team, Mike Krack. “Non possiamo sapere dove ci collocheremo all'interno del gruppo, ma la cosa importante è tornare in partita, perché finora non lo eravamo”.

Il box Aston Martin, completamente vuoto ieri mattina, si è progressivamente riempito nel corso della giornata. “L’obiettivo è avere due monoposto pronte domattina per scendere in pista in FP1 – ha confermato Krack – sono fiducioso. Il piano che ci eravamo prefissati era di avere due macchine aggiornate e i relativi set di ricambi, e sono convinto che ce la faremo. Non ci saranno test comparativi: sarà un reset completo, tutto è nuovo, inclusi i due telai”. Sono due i fronti sui quali si è concentrato questo progetto, come ha confermato Krack: “Vedrete un importante aggiornamento aerodinamico accompagnato da una riduzione di peso. Questi sono i due punti cardine del progetto”.

Aston Martin ha fretta. C’è la consapevolezza che un cambiamento di questa portata richieda spesso due o tre weekend di gara per essere sfruttato al massimo, ma nel team sanno di non avere molto tempo a disposizione. “Quando introduci aggiornamenti importanti il compito della squadra in pista è imparare il più velocemente possibile – ha ammesso Krack – non abbiamo più la possibilità di fare test, quindi tutto dipende dalla qualità dei dati che raccogli e dalla capacità di interpretare correttamente le simulazioni. Non ci aspettiamo di sfruttare tutto il potenziale già dal primo run di domani, dovremo capire come gestire la vettura e come estrarne il massimo. Abbiamo un ottimo team in pista e un valido gruppo di supporto in fabbrica. Speriamo di arrivare rapidamente alle conclusioni corrette, ma servirà comunque un po' di tempo. Credo che alcuni test di base, come quelli su rigidezze, freni e altri aspetti fondamentali, proseguiranno anche nei prossimi appuntamenti”.

Dettaglio tecnico Aston Martin AMR26 Foto di: AG Photo

Uno dei punti cruciali del nuovo progetto sarà anche l’integrazione con la power unit. Nel weekend di Budapest in macchina ci sarà ancora il motore Honda di inizio stagione, mentre nel prossimo appuntamento di Zandvoort debutterà la versione aggiornata sviluppata grazie alle concessioni previste dall’ADUO. “Inizieremo con la verifica di una nuova configurazione del raffreddamento – ha spiegato Krack – abbiamo predisposto un programma di verifiche specifiche sulla power unit durante la prima sessione di prove libere. Sarà uno degli aspetti più importanti del nostro lavoro”.

In attesa dell’arrivo della power unit aggiornata, anche per i tecnici Honda quello di Budapest sarà un weekend dal quale ricavare indicazioni importanti. “La maggiore velocità di percorrenza in curva influirà in modo significativo sia sulla gestione dell'energia sia sulla guidabilità – ha spiegato Shintaro Orihara – perché cambierà sensibilmente anche il modo in cui il pilota applica l'acceleratore rispetto alle ultime gare. Sono certo che nelle FP1 e nelle FP2 saremo molto impegnati nell'adattare la gestione dell'energia e la guidabilità alle caratteristiche del nuovo telaio”.

Ci sarà molta attenzione anche sul fronte delle vibrazioni, una delle problematiche che hanno complicato la prima parte di stagione dell’Aston Martin. “Gli ingegneri HRC e Aston Martin hanno lavorato molto a stretto contatto nello sviluppo di questo telaio e sono convinti che non ci saranno effetti negativi sulle vibrazioni della batteria – ha confermato Orihara – siamo fiduciosi”.

Dettaglio tecnico Aston Martin AMR26 Foto di: AG Photo

“Ma non sarà un weekend da dentro o fuori – ha voluto sottolineare Krack – abbiamo un piano e lo stiamo seguendo. Successi e difficoltà fanno parte dello sport, siamo già stati in situazioni complicate e stiamo cercando di uscirne, ma serviranno altri passi. Questo è semplicemente uno step del nostro percorso di sviluppo. Le attuali regole resteranno in vigore ancora per alcuni anni: questo è soltanto uno dei tanti passi da compiere”.

Tutto vero, ma il primo verdetto arriverà comunque dalla pista. Le indicazioni che emergeranno dall’AMR26B avranno un peso importante sulle prossime decisioni della squadra e, inevitabilmente, anche sulle valutazioni di Fernando Alonso e, soprattutto, di Lawrence Stroll.