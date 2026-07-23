F1 | Hamilton: "Mercedes è la favorita anche in Ungheria, ma siamo sulla direzione giusta"

Nove pole position, otto vittorie. Si tratta di un ruolino che ogni pilota vorrebbe avere su un determinato circuito e per Lewis Hamilton quella pista è quella di Budapest. Qui il britannico è sempre stato uno dei grandi protagonisti, conquistando la pole position anche nel 2023, l’anno del dominio targato Red Bull.

Tuttavia, proprio il GP d’Ungheria del 2025 segnò uno dei punti più bassi per Lewis, con quel feeling con la SF-25 che non era mai scattato. Un anno dopo, la situazione è cambiata profondamente e ora il sette volte iridato guarda con maggior fiducia non solo al weekend, ma anche al resto del mondiale, perché sa di avere tra le mani un’ottima vettura, carente su alcuni fronti ma con delle grandi potenzialità.

Carenze che ci si aspettava di vedere soprattutto a Silverstone e Spa, due piste molto veloci dove il ruolo della Power Unit sembrava determinante, ma la Rossa si è difesa bene, meglio di quelle che erano anche le simulazioni interne, perché le qualità del telaio della SF-26 nei curvoni più rapidi e nei tratti a media velocità hanno permesso di compensare parzialmente quanto perso sui rettilinei.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Per questo si potrebbe pensare che in Ungheria la Ferrari parta con il ruolo di favorita, ma per Hamilton non è così. Nonostante la soddisfazione e l’orgoglio per il lavoro svolto dagli ingegneri, che ha permesso di essere competitivi anche su tracciati dove la Rossa non si aspettava di esserlo, per Hamilton chi parte con il ruolo di favorita a Budapest è la Mercedes.

“Sono in una situazione totalmente diversa rispetto allo scorso anno, di cui sono davvero grato. Davvero grato per ciò che abbiamo sviluppato come squadra, per i pezzi del puzzle che si sono mossi e messi insieme, e ora arriviamo qui con una grande vettura, con un pacchetto complessivo molto competitivo, con cui possiamo lottare”, ha commentato Lewis alla vigilia del weekend ungherese, rimarcando il gran lavoro dietro le quinte volto dalla squadra che è sulla direzione giusta.

“Andare su due circuiti dove pensavamo di essere piuttosto indietro e invece essere così vicini, con Charles che vince il Gran Premio e un secondo posto, credo sia una dimostrazione concreta che stiamo andando nella direzione giusta”, ha aggiunto il sette volte iridato prima di spiegare che dal suo punto di vista il ruolo di favorita rimane alla Mercedes.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“Penso che la Mercedes sia ancora la squadra da battere: ha vinto quasi tutte le gare, è veloce su tutti i circuiti, sia quelli ad alta che a bassa velocità. Sono stati i più rapidi a Monaco, quindi dobbiamo aspettarci che possano essere i più veloci anche questo weekend.”

Tutti si aspettavano una Ferrari vincente tra le stradine del Principato, ma la Mercedes ottenne invece una delle sue vittorie più schiaccianti di tutta la stagione e, in effetti, su piste dove la gestione della parte posteriore della vettura ha un peso specifico importante, in particolare con alte temperature o basso grip, la W17 ha sempre saputo dire la sua. Ci sono però curve, soprattutto quelle a media velocità con tanti transitori, dove la Ferrari spera e conta di poter dire la sua, perché la rossa ha un buon grip e un buon bilanciamento nella percorrenza di curva se riesce a individuare la giusta finestra.

Qui un anno fa Lewis non riuscì a trovare la quadra, limitato da un feeling mai davvero sbocciato fino in fondo con la SF-25, mentre il rapporto con la SF-26 in questa stagione sembra essere stato subito più sincero e felice. I nuovi regolamenti hanno avuto certamente un impatto, perché permettono di giocare di più con il posteriore: sono più facili e permissivi da gestire rispetto a quelli a effetto suolo.

Lewis Hamilton, Ferrari, Oscar Piastri, McLaren Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Certo la gestione dell’ibrido ha un peso importante, ma è un tema diverso dal feeling. Un conto è guidare in modo diverso per massimizzare l’energia, un conto è dover spingere ma non avere feeling. “Le auto di oggi sono semplicemente un po’ più facili, più permissive, e più leggere. Hanno molto bilanciamento, e la gestione del gas, l’applicazione della potenza, richiede molto lavoro: la messa a punto di tutto questo è un ulteriore elemento su cui devi lavorare con gli ingegneri”, ha aggiunto Lewis.

“Prima si trattava solo di guidabilità, mentre oggi la guidabilità dipende da come viene gestita la potenza, e tu la stai cambiando continuamente. Capire che puoi influire andando a metà gas, togliendo gas, rimettendolo, al 10% in meno… tutto questo modifica la modalità di erogazione lungo il giro. Capire questo è diventato ancora più cruciale rispetto al passato”.

Questa è una delle piste che per certi versi più si adatta al suo stile di guida, in cui bisogna frenare tardi e usare molto la fase combinata con volante e freno nello stesso momento. Aspetti che Lewis ha spesso amato: “È una pista che richiede frenate molto ritardate e tanta frenata combinata verso il punto di corda, e per una vettura di Formula 1 ha anche qualcosa di molto simile ai kart, soprattutto nelle curve a bassa velocità. E non so perché sia sempre andata così bene, ma adoro davvero questo tracciato, e penso che più ami una pista, meglio riesci ad andarci”.