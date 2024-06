F1 | Ferrari: un pacchetto di aggiornamenti che vale un decimo

La Ferrari gioca la sua carta per sfidare una Red Bull RB20 che a Barcellona ha portato degli aggiornamenti nel tentativo di ripristinare una gerarchia di valori che non sempre ha visto la squadra campione del mondo prevalere, tenuto conto della crescita molto consistente della McLaren.

Sulla SF-24 sono stati completati gli interventi che definiscono il quadro degli aggiornamenti di Imola, anticipando qualcosa che vedremo poi a Silverstone nel GP di Gran Bretagna. La Scuderia ha sempre preferito procedere con i piedi di piombo in materia di aggiornamenti, portando in macchina soluzioni ultra-collaudate.

In realtà Fred Vasseur ha invitato i tecnici della squadra a prendere dei rischi, consapevole che per vincere in pista bisogna essere competitivi nella battaglia degli sviluppi, per cui è difficile dire se alcune parti sono ancora elementi di ciò che non si era visto a Imola o se si tratta dei primi anticipi del materiale previsto fra due settimane.

Ferrari SF-24: ecco il "Cobra" più alto ai lati dell'Halo Foto di: Uncredited

Della nuova ala posteriore da medio-alto carico che è un adattamento alla pista di Montmelò e del nuovo disegno del “Cobra” ai lati dell’attacco dell’Halo abbiamo già parlato ieri. La Ferrari ha introdotto anche una pancia con un sottosquadro ancora più profilato che serve ad aumentare la portata dell’aria sul fondo alla ricerca di una maggiore efficienza aerodinamica, senza dover mettere mano alle parti interne.

Ferrari SF-24: si noti il sottosquadro della pancia più scavato Foto di: Giorgio Piola

Rivisti anche i deviatori di flusso che danno vita ai canali Venturi all’ingresso del fondo e il disegno della parte superiore del fondo: l’obiettivo è di migliorare la portata d’aria al diffusore per generare un aumento di downforce senza l’incremento della resistenza all’avanzamento a vantaggio di buone velocità di punta.

Ferrari SF-24: ecco la modifica al fondo davanti alle ruote posteriori Foto di: Giorgio Piola

Il fondo, inoltre, è stato rivisto davanti alle ruote posteriori l’elemento finale non è più piatto ma ha un bordo d’uscita in coda che genera dei vortici per migliorare l’efficienza del diffusore.

Ci sono anche delle modifiche nell’estrattore posteriore con una diversa chiglia che profila la carenatura dal cambio alla struttura deformabile posteriore con l’obiettivo di generare un maggiore carico locale.

Ferrari SF-24: la chiglia dell'estrattore è stata rivista per aumentare il carico Foto di: Giorgio Piola

Per ammissione degli stessi ferraristi si stratta di un pacchetto che, globalmente, dovrebbe valere un decimo di secondo in prestazione pura, se tutte le novità daranno i risultati che si erano visti in galleria del vento. Basterà per insidiare Red Bull e McLaren? Aspettiamo le prove libere per scoprirlo…