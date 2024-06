F1 | Aston Martin: un rastrello di sensori per capire il retrotreno

L’Aston Martin ha programmato delle prove aerodinamiche nelle prove libere del GP di Spagna. La pista di Barcellona, del resto, dopo tracciati poco significativi come Monte Carlo e Montreal, è quella che è considerata l’impianto di riferimento per capire se lo sviluppo portato avanti è giusto o no. Non a caso sono molti gli addetti ai lavori che considerano la struttura catalana una vera e propria galleria del vento all’aperto.

Lo staff tecnico diretto da Dan Fallows ha strumentato una AMR24 nel retrotreno, montando un vistoso rastrello giusto davanti al profilo al profilo principale dell’ala posteriore e poco sopra la beam wing per verificare l’efficienza della “verdona”.

Nel team di Silverstone sono sicuri di disporre di una vettura che, almeno sulla carta, dovrebbe rivaleggiare con maggiore continuità con le vetture del gruppo di testa, mentre troppo spesso le prestazioni che emergono dall’AMR24 sono decisamente inferiori alle ambizioni della squadra.

Aston Martin AMR24: una fase della preparazione della vettura per le libere di domani Foto di: Giorgio Piola

I piccoli tubi di Pitot sono stati montati su due rake proprio per investigare l’andamento dei flussi che dal bazooka investono l’ala posteriore. L’Aston Martin sta portando avanti una evoluzione costante e continua di una monoposto che a inizio campionato mancava di bilanciamento, per cui era capace di estrarre buone prestazioni nel giro secco e poi andava in crisi durante gli stint di gara a causa di un anomalo consumo delle gomme, afflitte da una tendenza al surriscaldamento.

Aston Martin AMR24: cresce anche la presenza femminile nel team di Silverstone Foto di: Giorgio Piola

In Canada le AMR24 sono andate nuovamente a punti con i due piloti, Fernando Alonso e Lance Stroll, dando la sensazione che fosse stata imboccata la strada giusta nello sviluppo. La conferma è attesa in Spagna dove la squadra di Silverstone porterà ulteriori novità nella speranza di risalire la china, anche se la distanza dalla Mercedes, quarta nel mondiale Costruttori, è di 56 punti e la speranza di un ricongiungimento con le frecce nero-argento sembra remota.