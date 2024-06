F1 | Retroscena: la Superlicenza a 17 anni interessa la Red Bull

L’introduzione della dispensa speciale che consente alla FIA di concedere la superlicenza F1 ad un pilota di 17 anni è oggetto di commenti. Una settimana fa la Federazione Internazionale ha aggiornato l'Appendice L del Codice Sportivo Internazionale, anche se in realtà il presidente Ben Sulayem ha agito senza coinvolgere la ‘Single-Seater Commission’, ovvero la commissione che si occupa della gestione dei campionati propedeutici.

La modifica al regolamento è stata battezzata come una sorta di corollario… ’Antonelli’. Il pilota junior della Mercedes, al momento diciassettenne, è stato oggetto di speculazioni che annunciavano il suo debutto nel Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna, così come nel prossimo GP d’Italia a Monza. Voci che però non hanno trovato conferma. In realtà Antonelli compirà 18 anni il prossimo 25 agosto e fino a quella data non sono previsti per lui impegni in Formula 1, al di là del programma di test Mercedes che sta procedendo con la monoposto 2022.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes W12

Da quanto emerso nel paddock di Barcellona, la FIA si è attivata dopo una richiesta in merito avanzata dal team principal della Williams, James Vowles, alla vigilia del weekend di Miami. La procedura è proseguita anche dopo che la Mercedes ha fatto sapere (pochi giorni dopo) di non aver comunque intenzione di schierare Antonelli al via del Gran Premio di Imola con la Williams (come sperato da Vowles), trovando per strada supporti da altri fronti.

Più che una dispensa ‘Antonelli’, nel paddock la modifica all’ISC è stata vista come un’opportunità per la Red Bull. Il pupillo di Helmut Marko, Arvid Lindblad, compirà 17 anni l’8 agosto, e nel suo caso le porte aperte dalla FIA anticiperebbero di dodici mesi la possibilità di poter accedere ad un programma per le sessioni FP1.

L’inglese, attualmente impegnato in F.3 con il team Prema, è considerato il vero pilota di punta del programma junior della Red Bull, un progetto al momento sotto pressione per mancanza di candidati con tutte le caratteristiche per poter ambire ad un’opportunità in Formula 1.

Arvid Lindblad, Prema Racing Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

La FIA si è riservata comunque la possibilità di analizzare ogni singolo caso. L'articolo 13.1.2 dell'Appendice L conferma che “...sarà a esclusiva discrezione della FIA valutare se il pilota candidato abbia costantemente dimostrato abilità e maturità eccezionali nelle competizioni automobilistiche per monoposto, e stabilire se è idoneo ad ottenere la Super Licenza all'età di 17 anni”.

Nulla di automatico, quindi, sarà comunque la FIA ad avere l’ultima parola. Sarà interessante (se si verificherà uno caso che rientrerà in questa norma) capire se la Federazione Internazionale si limiterà ad un timbro d’approvazione o se analizzerà nel dettaglio la carriera del candidato spiegando cosa intende per ‘abilità e maturità eccezionali’.