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F1 | Ferrari, Interlagos è un brusco risveglio: mezzo secondo da recuperare sul passo gara

Dopo la competitività del Messico, la SF-26 ha iniziato il weekend brasiliano con difficoltà di bilanciamento e gestione delle gomme. Il long run ha evidenziato un ritardo di circa 0"5 rispetto ai migliori. La speranza è legata anche al meteo: pioggia prevista sia per le qualifiche che per la gara.

Roberto Chinchero

Modificato: 7 nov 2026, 09:40

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Una settimana fa, a Città del Messico, Lewis Hamilton e Charles Leclerc avevano tra le mani una Ferrari in grado di lottare per la vittoria, un'opportunità compromessa dal loro duello nelle prime curve. Cinque giorni dopo, sul circuito di Interlagos, lo scenario sembra essere cambiato radicalmente. Se le indicazioni emerse dalle prove libere saranno confermate, i due ferraristi difficilmente potranno inserirsi nella lotta per il successo in condizioni normali.

Il venerdì brasiliano ha restituito una SF-26 lontana dalla competitività mostrata nelle ultime gare, alle prese con problemi di bilanciamento, frenata e gestione degli pneumatici. Difficoltà che hanno condizionato sia le simulazioni di qualifica sia quelle di gara, senza lasciare intravedere un particolare punto di forza sul quale costruire la rimonta.

Il dato più preoccupante arriva proprio dalle simulazioni sulla distanza. Con gomme Soft, Leclerc ha mantenuto un passo medio di circa mezzo secondo al giro più lento rispetto a quello di Kimi Antonelli. Un divario analogo è emerso dal confronto tra Hamilton e Max Verstappen, entrambi impegnati con mescola Medium. Due riscontri differenti, ma concordi nell'indicare una Ferrari attualmente lontana dai riferimenti migliori.

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Leclerc: "Una delle peggiori sensazioni della stagione"

Le parole di Charles Leclerc al termine della FP2 non hanno lasciato spazio a interpretazioni. “È stato un venerdì molto, molto difficile. Le sensazioni al volante sono state davvero negative e abbiamo parecchio lavoro da fare. Probabilmente più che in altri weekend dovremo modificare sensibilmente la macchina in vista di domani. Il comportamento è stato piuttosto strano”.

Il monegasco, assente nella prima sessione (al suo posto è sceso in pista Dino Beganovic) ha concluso la FP2 in settima posizione con il tempo di 1'11"483, alle spalle del compagno di squadra Hamilton, sesto in 1'11"213. Ma più dei riscontri cronometrici sul giro secco, a preoccupare è stato il comportamento generale della SF-26.

“Perdevamo sicuramente tempo sui rettilinei, ma nelle curve la macchina mi ha dato probabilmente una delle peggiori sensazioni avute in un venerdì di questa stagione. Normalmente siamo molto veloci nei tratti guidati, oggi non è stato così. Credo ci sia molto più da recuperare nelle curve che sui rettilinei”.

Una valutazione particolarmente significativa, perché proprio la competitività nelle curve lente ha rappresentato uno dei principali punti di forza della Ferrari nelle ultime gare. A Interlagos, invece, quella caratteristica al momento sembra essere scomparsa.

Fred Vasseur, Ferrari

Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Vasseur: “Abbiamo molto lavoro da fare”

Frederic Vasseur ha confermato le difficoltà dei suoi piloti, indicando nel bilanciamento la priorità del lavoro che èp stato svolto durante la notte. “I piloti non sono soddisfatti. Charles non ha disputato la FP1, abbiamo avuto un paio di problemi e c'è molto lavoro da fare per prepararci al sabato. Il bilanciamento non era buono e l'asfalto presenta caratteristiche praticamente opposte rispetto a quelle incontrate una settimana fa in Messico”.

Nel caso di Leclerc si sono aggiunti anche problemi nella gestione dell'energia della power unit, con una perdita di un paio di decimi sui rettilinei durante il giro più veloce. Un inconveniente che Vasseur considera risolvibile e comunque secondario rispetto alle difficoltà di assetto.

Anche Hamilton ha faticato a trovare la corretta finestra di funzionamento degli pneumatici, lamentando un comportamento poco prevedibile della monoposto. Un problema aggravato dalle caratteristiche dell'asfalto brasiliano, particolarmente sconnesso e scivoloso.

A complicare il quadro c'è inoltre la situazione della power unit del sette volte campione del mondo. Il problema emerso durante la FP2 in Messico non ha consentito di recuperare l'unità utilizzata in quella sessione ed è molto probabile che oggi sia in pista con un motore nuovo e la relativa penalità sulla griglia di partenza.

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

La pioggia può cambiare lo scenario

Leclerc ha anticipato modifiche importanti alla configurazione della sua monoposto, nella speranza di riportarla in una finestra di funzionamento più favorevole. “Ho diverse idee su cosa cambiare e credo che apporteremo modifiche significative. Non so ancora se saranno sufficienti, ma non c'è motivo per cui dovremmo soffrire così tanto su un circuito come questo. Dobbiamo trovare una soluzione”.

Vasseur, dal canto suo, non vuole considerare compromesso il weekend. “Non sono meno ottimista rispetto alla scorsa settimana”, ha assicurato il team principal, ricordando anche l'incertezza delle previsioni meteorologiche. Ed è proprio il meteo che, al momento, potrebbe rivelarsi il principale alleato della Ferrari. La pioggia è prevista sia per le qualifiche sia, soprattutto, per la gara di domenica, quando è atteso anche un brusco calo delle temperature.

Condizioni variabili potrebbero rimescolare i valori emersi nelle prove libere, rendendo meno indicativi i distacchi registrati nelle simulazioni di gara. Naturalmente non c'è alcuna garanzia che una pista bagnata possa favorire la SF-26, ma uno scenario meteorologico instabile rappresenterebbe almeno un'opportunità per uscire da una situazione che, sull'asciutto, appare decisamente complicata.

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