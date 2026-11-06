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F1 | Cadillac: la sospensione di Bottas ha ceduto perché… sciolta dal calore dei freni

Il finlandese era stato costretto al ritiro per il cedimento della sospensione sul lungo rettilineo che, tra l'altro, nell'impatto con le barriere lo aveva portato a sbattere violentemente la gamba contro il volante. Dopo le analisi svolte dal team è emerso che la sospensione ha ceduto perché sciolta dal calore generato dai freni incandescenti.

Gianluca D'Alessandro

Pubblicato: 6 nov 2026, 13:24

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Valtteri Bottas, incidente Cadillac Racing

Foto di: Chris Graythen / Getty Images

L’aria rarefatta del Messico rappresenta una grossa sfida per i costruttori, non solo per il raffreddamento della Power Unit, ma anche per quello dei freni. Per questo i team chiedono via radio ai piloti di alzare il piede con largo anticipo rispetto al punto di staccata, in modo da diminuire la forza frenante necessaria e mantenere maggiormente sotto controllo le temperature.

Tuttavia, ciò non è sempre possibile. Anzi, nel caso della Cadillac, che da sempre quest’anno ha avuto dei problemi nel mantenere sotto controllo le temperature dei freni, queste difficoltà hanno avuto degli effetti a cascata, perché hanno portato al cedimento della sospensione anteriore sulla vettura di Valtteri Bottas sul lungo rettilineo durante la gara in Messico, finendo poi contro le barriere.

Fortunatamente la monoposto ha perso velocità nella via di fuga, evitando un impatto ancora più violento. Bottas ha però rivelato che, durante l’incidente, la gamba destra ha colpito il volante. Il pilota aveva infatti comunicato subito via radio di non sentirsi bene e ha atteso qualche minuto prima di uscire dalla vettura, parlando con il personale medico della FIA accorso a soccorrerlo.

Sergio Perez, Cadillac Racing

Foto di: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Dopo qualche giorno di riposo, fortunatamente, il dolore è passato e Valtteri è tornato in forma dal punto di vista fisico, pronto per tornare in vettura. Dal punto di vista tecnico, Cadillac ha ispezionato la vettura per capire perché la sospensione abbia ceduto, trovando la causa nel calore espulso dai freni.

Qualcosa di simile si era già verificato quest’anno in casa Cadillac, quando l’aria calda proveniente da una perdita nei brake duct aveva portato al cedimento della sospensione anteriore sinistra, quasi “esplosa” sul lungo rettilineo che portava all’ultima chicane. Nel caso di Bottas, quell’aria calda è finita per toccare i bracci, che hanno poi ceduto sotto un eccessivo stress.

In teoria Cadillac pensava di riuscire a gestire il problema restando entro determinati limiti di temperatura, ma in realtà ciò non si è rivelato sufficiente. Il Brasile impone uno stress minore sui freni e il calore generato dovrebbe essere di conseguenza più basso, ma Cadillac è comunque tornata a una vecchia specifica degli attacchi delle sospensioni.

Sergio Perez, Cadillac Racing

Foto di: Manuel Eletto / Getty Images

“Avevamo determinati limiti per quanto riguarda le temperature, ma abbiamo dovuto rivederli. Siamo stati costretti a tornare a una specifica precedente per alcuni componenti. Inoltre, abbiamo dovuto ripristinare i vecchi limiti di temperatura entro cui possiamo farli funzionare."

“Si tratta degli attacchi dei bracci delle sospensioni. Pensavamo che fosse una soluzione sicura, ma non avevamo mai testato il componente facendolo funzionare così a lungo a quelle temperature. In base alle previsioni per questo weekend, credo che dovremmo essere a posto”.

Dopo il cedimento del Messico, l’altra parte della sospensione con la nuova specifica è tornata indietro in Inghilterra, alla base di Silverstone, per svolgere ulteriori stress test, con l’obiettivo di capire se possa poi essere riutilizzata o meno.

Non è la prima volta che una sospensione cede per il calore e non deve sorprendere che sia accaduto su tracciati impegnativi per la gestione delle temperature dei freni. Era già successo nel 2019 in Canada a Lando Norris con la McLaren e nel 2023 a Kevin Magnussen con la Haas proprio in Messico.

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