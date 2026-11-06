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F1 | Leclerc: "E' stato il venerdì con le sensazioni peggiori della stagione. Dobbiamo lavorare molto"

Il monegasco è rimasto sorpreso dalla mancanza di competitività della SF-26: "C'è molto da migliorare in curva, ancor più che sui rettilinei, dove sappiamo di avere un deficit. Di solito siamo molto veloci nel lento, ma oggi non è stato così”. E sul chiarimento in squadra? "La questione è stata chiarita non ci sarà bisogno di riparlarne".

Franco Nugnes

Pubblicato: 6 nov 2026, 21:58

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Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Michael Potts / LAT images via Getty Images

Charles Leclerc è raggiante per essere diventato papà della primogenita Bianca, mentre l’umore del pilota Ferrari tornato da Monte Carlo a Interlagos per disputare la seconda sessione di prove libere del GP del Brasile non è certo ai massimi. Non certo per le poche ore di sonno nella doppia trasvolata dell’Atlantico. La Scuderia ha chiuso le prove libere del venerdì solo sesta con Lewis Hamilton e settima con Charles Leclerc, lontano dalla Mercedes leader di Kimi Antonelli.

Ci eravamo abituati ad una rossa velocissima al venerdì e poi meno consistente nel resto del weekend, mentre oggi le cose non sono nemmeno iniziate bene...

“È stato un venerdì davvero molto difficile. Davvero complicato. Le sensazioni all'interno dell'abitacolo erano pessime. Abbiamo molto lavoro da fare, probabilmente più che in altri fine settimana, perché l'assetto della vettura dovrà cambiare parecchio per domani”.

Ascoltando i team radio è sembrato che ti sia lamentato del motore e del tempo perso sui rettilinei. È lì che si concentra il problema principale o c'è dell'altro?

“Sui rettilinei perdevamo terreno, è vero, ma credo che, per quanto riguarda le curve, sia stato forse il venerdì in cui ho avuto le peggiori sensazioni in tutta la stagione. C'è molto da migliorare in curva, ancor più che sui rettilinei, dove sappiamo di avere un deficit. Di solito siamo molto veloci nel lento, ma oggi non è stato così”.

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Michael Potts / LAT images via Getty Images

Si tratta solo di intervenire sull'assetto per ritrovare la giusta finestra di funzionamento o la situazione è più complessa del previsto?

“Beh, non ho ancora una risposta precisa. Ho diverse idee su cosa è necessario modificare e credo che apporteremo cambiamenti significativi in vista di domani. Ma non so se basteranno: i problemi riscontrati oggi sono stati piuttosto importanti, però non c'è motivo per cui dovremmo soffrire così tanto su un tracciato come questo. Dobbiamo trovare una soluzione”.

Dopo l'incontro con Vasseur e Hamilton qual è la situazione? Avete avuto modo di confrontarvi all'interno della squadra: come proseguiranno le cose fra di voi? Sei soddisfatto di quanto è emerso dalla discussione?

“Sì, credo sia stato molto positivo parlarne tutti insieme. Per me è stata una settimana piuttosto intensa, in senso positivo, dato che sono diventato papà per la prima volta. Non avevamo ancora avuto modo di confrontarci, e credo che discutere ciò che era rimasto in sospeso – o di eventuali frustrazioni ancora presenti – fosse necessario. Ora sento che la questione è stata completamente chiarita e non credo sia il caso di parlarne ancora in futuro”.

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