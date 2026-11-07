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F1 | Ghini: "Chi risolverà il rebus della Ferrari?"
La Ferrari arriva ad Interlagos portando con sé i problemi sorti in Messico tra Hamilton e Leclerc: in che modo la Scuderia affronterà la situazione? Questo e molto altro nella nuova puntata del nostro Candido.
Franco Nugnes Antonio Ghini
Modificato: 7 nov 2026, 08:23
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