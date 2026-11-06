Analisi

Formula 1 Brasile

Tecnica F1 | C'è una McLaren che va controcorrente con l'ala nuova

In questo nuovo video di Motorsport.com, scopriamo insieme in che modo i team hanno deciso di affrontare il fine settimana brasiliano. Ad Interlagos c'è una McLaren controcorrente: ecco le novità che la squadra di Woking ha mostrato sulla MCL40...

Franco Nugnes Beatrice Frangione

Pubblicato: 6 nov 2026, 18:45

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :





Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente LIVE Formula 1 | Gran Premio di San Paolo del Brasile, Libere 2

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Franco Nugnes





F1 | Interlagos, Libere 1: Norris risveglia la McLaren, seguono Antonelli, Verstappen e Hamilton



Formula 1



Formula 1



Brasile



1 h



F1 | Interlagos, Libere 1: Norris risveglia la McLaren, seguono Antonelli, Verstappen e Hamilton





F1 | Antonelli e il casco dedicato a Senna: "Significa molto per me. E' il tributo al mio idolo"



Formula 1



Formula 1



Brasile



7 h



F1 | Antonelli e il casco dedicato a Senna: "Significa molto per me. E' il tributo al mio idolo"





F1 | Mercedes: a Interlagos la nuova ala anteriore ha l'ultimo flap con una corda più corta



Formula 1



Formula 1



Brasile



1 g



F1 | Mercedes: a Interlagos la nuova ala anteriore ha l'ultimo flap con una corda più corta

Ultime notizie





Tecnica F1 | C'è una McLaren che va controcorrente con l'ala nuova



Formula 1



F1 Formula 1



Brasile



4 min



Tecnica F1 | C'è una McLaren che va controcorrente con l'ala nuova





LIVE Formula 1 | Gran Premio di San Paolo del Brasile, Libere 2



Formula 1



F1 Formula 1



Brasile



4 min



LIVE Formula 1 | Gran Premio di San Paolo del Brasile, Libere 2





MotoGP | Lusail, Prove: Diggia da record precede Marquez, 3° Bezzecchi davanti a Bagnaia. 7° Martin



MotoGP



MtGP MotoGP



Qatar



1 h



MotoGP | Lusail, Prove: Diggia da record precede Marquez, 3° Bezzecchi davanti a Bagnaia. 7° Martin





F1 | Interlagos, Libere 1: Norris risveglia la McLaren, seguono Antonelli, Verstappen e Hamilton



Formula 1



F1 Formula 1



Brasile



1 h



F1 | Interlagos, Libere 1: Norris risveglia la McLaren, seguono Antonelli, Verstappen e Hamilton

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Diventa un iscritto

Disattiva il blocco delle pubblicità

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?

Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti