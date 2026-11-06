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Tecnica F1 | C'è una McLaren che va controcorrente con l'ala nuova
In questo nuovo video di Motorsport.com, scopriamo insieme in che modo i team hanno deciso di affrontare il fine settimana brasiliano. Ad Interlagos c'è una McLaren controcorrente: ecco le novità che la squadra di Woking ha mostrato sulla MCL40...
Franco Nugnes Beatrice Frangione
Pubblicato: 6 nov 2026, 18:45
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