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F1 | Russell, la confessione dopo il mondiale di Antonelli: "Sono esausto di dovermi sempre rialzare"

Il pilota Mercedes racconta tutta la frustrazione accumulata in una stagione segnata da problemi tecnici e occasioni perdute: "Solo sei gare su venti senza inconvenienti". Il successo mondiale del compagno di squadra rende ancora più amaro il bilancio, ma George non cerca colpevoli: "Devo guardarmi allo specchio. Nel 2027 torneremo a lottare".

Roberto Chinchero

Pubblicato: 6 nov 2026, 11:49

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George Russell, Mercedes

Foto di: George Russell

Da una parte del box Mercedes si festeggia un titolo mondiale, dall'altra si cerca di capire come sia stato possibile perdere così tante opportunità. George Russell è arrivato a San Paolo reduce da un Gran Premio del Messico che ha rappresentato, probabilmente, il punto più amaro della sua stagione. Mentre Kimi Antonelli celebrava la conquista del campionato del mondo, il britannico si ritrovava ancora una volta a fare i conti con una gara compromessa da circostanze indipendenti dalla sua volontà e di un conseguente errore.

Russell non nasconde il proprio stato d'animo. Anzi, nel tradizionale incontro con i media del giovedì ha scelto parole particolarmente forti per descrivere una stagione che lo ha messo alla prova soprattutto sul piano mentale. “Mi sento un po' esausto per aver dovuto continuamente trovare la forza di rialzarmi. Quando vieni buttato a terra ti rimetti in piedi, poi vieni buttato giù di nuovo e devi ricominciare. Speravo di dover affrontare una situazione del genere magari un paio di volte durante la stagione, non praticamente ogni due weekend”.

È una confessione che racconta molto del momento attraversato dal pilota inglese. La delusione del Messico è ancora evidente, soprattutto perché Russell era convinto di avere un'opportunità concreta per puntare alla vittoria. Partire secondo sul circuito Hermanos Rodriguez rappresenta sempre una grande occasione per provare a prendere il comando alla prima curva. “Invece è stata un'altra gara nella quale qualcosa al di fuori del mio controllo ha compromesso tutto. È stato molto difficile da accettare".

Ma è soprattutto l'analisi effettuata insieme ai suoi ingegneri dopo la gara a spiegare la dimensione della frustrazione accumulata. “Abbiamo ripercorso ogni Gran Premio della stagione e abbiamo scoperto che soltanto in sei gare non abbiamo avuto problemi. Significa che in quattordici occasioni su venti abbiamo dovuto affrontare situazioni che inizialmente abbiamo considerato semplice sfortuna. Ma quando succede così spesso, soprattutto dalla nostra parte del box, bisogna iniziare a porsi domande più profonde”.

Russell non punta il dito contro la squadra, ma ammette che la frequenza degli inconvenienti impone un'analisi approfondita. La complessità delle power unit introdotte nel 2026 ha certamente contribuito a rendere la gestione delle monoposto più delicata, anche se George non ritiene che il problema sia esclusivamente regolamentare.

“Il concetto delle nuove power unit mi è sembrato valido, ma la loro complessità è enorme. Stiamo vedendo tantissimi problemi su tutta la griglia e purtroppo noi siamo stati particolarmente sfortunati. In Messico, ad esempio, lo stesso inconveniente che ho avuto io si è verificato anche sulla Mercedes di Gasly. Anche Kimi ha avuto qualche problema durante la stagione, ma la maggior parte degli episodi negativi si è concentrata dalla nostra parte”.

George Russell, Mercedes

Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Il punto più interessante della riflessione arriva però quando Russell affronta il tema delle responsabilità personali. Non vuole utilizzare l'affidabilità come spiegazione definitiva della

sconfitta nella corsa al titolo. “Sarebbe ingenuo attribuire tutto alla sfortuna. Bisogna guardarsi attentamente allo specchio e chiedersi dove si sarebbe potuto fare meglio, se alcuni di questi problemi possano essere stati favoriti da una preparazione non adeguata. Personalmente non credo sia così, ma dobbiamo analizzare tutto insieme alla squadra”.

C'è anche un altro aspetto che Russell non esclude: l'effetto che una lunga sequenza di occasioni perdute può avere sulla guida di un pilota. Una stagione non è soltanto la somma dei risultati, ma anche una questione di fiducia e di inerzia psicologica.

“Quando abbiamo avuto il problema in qualifica in Cina, poi gli inconvenienti in Giappone, il guasto al motore in Canada e la penalità drive-through a Monaco, tutti questi episodi hanno iniziato ad accumularsi. Quando sei in lotta per il mondiale, o comunque vicino alla vetta, non hai la sensazione di dover continuamente recuperare. Forse questo mi ha portato a spingere troppo, a cercare di ottenere più di quanto fosse possibile. Forse no, è impossibile saperlo”.

Il confronto con Antonelli è inevitabile. La stagione che ha consacrato Kimi campione del mondo è stata per Russell un percorso decisamente più tormentato. Ma George non mette in discussione il proprio valore, neppure quando gli viene chiesto se il compagno di squadra sia riuscito ad adattarsi meglio alle caratteristiche della Mercedes.

“Ho vissuto molti più anni positivi che negativi. Non credo esista un atleta, un uomo d'affari o semplicemente una persona che attraversi tutta la vita senza momenti difficili. Anche i più grandi campioni dello sport hanno avuto stagioni complicate. Pensiamo a Lewis Hamilton: ha vissuto tantissimi anni di successi, ma anche periodi difficili. La differenza la fa la capacità di reagire, continuando ad avere fiducia in sé stessi”.

È proprio questa la lezione che Russell ritiene di aver imparato nel 2026. “La resilienza mentale. È ciò che questa stagione mi ha insegnato. Continuo a credere in me stesso e sono convinto che il prossimo anno torneremo a lottare”.

Per il momento, però, le aspettative restano contenute. Interlagos è il circuito sul quale George conquistò la sua prima vittoria in Formula 1, ma nemmeno il ritorno su una pista così significativa sembra sufficiente a riaccendere un particolare ottimismo anche considerando che dovrà andare in penalità perché cambierà il motore termico.

"Adoro il Brasile, qui ho ricordi bellissimi. Ma arrivo con grandi aspettative? Sinceramente no. Dopo tre settimane lontano da casa, vivere un'altra gara come quella del Messico, nella quale una possibilità di vittoria o di podio svanisce per qualcosa che non puoi controllare, è davvero difficile da accettare”.

Il 2027 rappresenta già un punto di riferimento. Le modifiche alle power unit e agli pneumatici offriranno una nuova situazione tecnica, ma soprattutto Russell spera di lasciarsi alle spalle una stagione nella quale la velocità non è stata sufficiente.

“Lo scorso anno avevamo una macchina estremamente affidabile, ma abbiamo concluso soltanto quarti nel mondiale. Quest'anno abbiamo una vettura velocissima, ma poco affidabile. Quale delle due preferireste? La squadra vincerà entrambi i campionati, eppure non è completamente soddisfatta nemmeno di questa stagione”.

La Mercedes è tornata al vertice della Formula 1, ha conquistato entrambi i titoli mondiali, ma il pilota che aveva iniziato la stagione con l'ambizione di diventare campione del mondo si ritrova a fare un bilancio profondamente diverso da quello del suo compagno di squadra. “Posso soltanto continuare a lavorare sulle cose che dipendono da me e sperare che quelle al di fuori del mio controllo si sistemino".

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