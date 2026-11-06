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Formula 1

F1 | Interlagos, Libere 2: Antonelli dà due decimi a Norris. Max 3°, Ferrari lontana

L'italiano risponde a Norris chiudendo davanti a tutti con un vantaggio di oltre due decimi sulla McLaren in versione aggiornata. Terzo Verstappen, che precede Russell e l'altra MCL40 di Piastri. Più staccate le due Ferrari di Hamilton e Leclerc, solo 6° e 7°, su cui pesa il gap di motore nella parte conclusiva del giro.

Gianluca D'Alessandro

Pubblicato: 6 nov 2026, 20:20

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Il sole splendente di questa mattina ha lasciato spazio nel pomeriggio ai nuvoloni e alla nebbia, con un chiaro calo di temperature, scese sotto i 40°C per quanto riguarda l’asfalto, e soprattutto quella leggera pioggerellina sul finale della sessione che ha avvicinato le condizioni a quelle che i team si attendono nei prossimi giorni. Il meteo, infatti, per il momento è ancora incerto e il rischio pioggia non è da escludere.

Se non ci sarà la pioggia, però, i team si attendono comunque temperature piuttosto basse questo senza alcun dubbio avrà un impatto importante sulla gestione degli pneumatici: un tema emerso anche durante il secondo turno di libere, soprattutto per la Ferrari che ha faticato ad accendere le coperture anteriori, sia sul giro secco che durante il long run.

A siglare il miglior tempo è stato il neo-campione del mondo, Andrea Kimi Antonelli, che ha rifilato oltre due decimi a Lando Norris e una rediviva McLaren. Già lo scorso anno l’italiano aveva dimostrato di avere un suo feeling speciale con questa pista, forse uno dei migliori weekend della stagione 2025, non tanto solo dal punto di vista della velocità mostrata, ma anche dell’esecuzione, in un fine settimana pulito e senza errori.

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Antonelli riparte da quelle sensazioni, ma questa volta con una vettura sulla carta più competitiva della W16 dell’anno passato. Kimi ha fatto la differenza soprattutto nel secondo settore, quello più guidato, tanto che ha siglato il miglior tempo assoluto in quel tratto e anche con un certo vantaggio sulla concorrenza.

L’aspetto più importante è stato soprattutto quello di aver trovato un buon bilanciamento tra l’inserimento veloce di curva 7/8 e la 9, due tratti molto diversi in cui però è fondamentale saper portare velocità non tanto in inserimento, bensì in percorrenza. Il fatto che Antonelli sia stato così consistente in due tipologie di curve così differenti è certamente un buon inizio.

Alle sue spalle c’è Lando Norris con la McLaren, che qui in Brasile si è presentata con un sostanzioso pacchetto di novità, con il chiaro obiettivo di ritrovare la strada persa nelle ultime settimane dopo che gli aggiornamenti introdotti in Azerbaijan non sembravano garantito lo step sperato. Il team di Woking si è presentato con delle modifiche al fondo e, soprattutto, una nuova ala anteriore che anticipa i concetti della vettura 2027.

Lando Norris, McLaren

Foto di: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Terzo tempo per Max Verstappen, che durante la sessione ha faticato con alcuni aspetti della RB22, chiudendo a soli sei millesimi dalla McLaren di Norris e a poco più di due decimi e mezzo da Antonelli. Rispetto al pilota della Mercedes, l’olandese ha perso soprattutto in uscita da curva 10 verso la staccata della 12, dove la W17 è sembrata riuscire a prolungare l’uso della batteria guadagnando qualche km/h in più.

Chiude con il quarto tempo George Russell, il cui distacco dal compagno di squadra questa volta è sotto i tre decimi, mentre Oscar Piastri chiude in quinta posizione, ma il distacco inizia a salire. L’australiano ha chiuso a circa un decimo dal compagno di squadra, su una pista dove il suo rendimento è stato a tinte chiaroscure nel corso degli anni.

Più staccate le due Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc, con il distacco che inizia a farsi consistente dai primissimi, non solo per una questione di motore. Il britannico ha chiuso in sesta posizione, ma a quattro decimi e mezzo da Antonelli, mentre il monegasco non è andato oltre il settimo posto ma a oltre sette decimi, per quanto ci sia da dire che i suoi tentativi non siano stati pulitissimi, uno dei quali disturbato anche da Rafa Camara rimasto in mezzo alla traiettoria sul lungo rettilineo costringendo Leclerc a dover andare fuori pista.

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Manuel Eletto / Getty Images

Come era prevedibile, la SF-26 paga un certo distacco in allungo nella seconda metà del giro, dove la carenza di energia inizia a farsi sentire rispetto ai rivali, tanto che Hamilton da curva 10 in poi ha pagato ben tre decimi da Antonelli. Ma non è il solo aspetto, perché Leclerc ha faticato molto anche nella percorrenza di curva 8 e 9, lasciando diversi decimi sia dal compagno di squadra che dall’italiano della Mercedes, segnale che il gap al momento non è solo di motore, per quanto ne rappresenti una fetta molto consistente.

A chiudere la top 10 sono Gabriel Bortoleto con l’Audi, idolo di casa insieme al debuttante Rafael Camara, Isack Hadjar con l’altra Red Bull, con il distacco che però sale sopra il secondo, e Oliver Bearman con la Haas.

FP2

Tutte le statistiche

Cla Pilota # Telaio Motore Giri Tempo Distacco Gomme km/h 1 A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 37

1'10.763

S 219.216 2 L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 31

+0.253

1'11.016

0.253 S 218.435 3 M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 23

+0.259

1'11.022

0.006 S 218.416 4 G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 35

+0.273

1'11.036

0.014 S 218.373 5 O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 32

+0.321

1'11.084

0.048 S 218.226 6 L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 35

+0.450

1'11.213

0.129 S 217.831 7 C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 33

+0.720

1'11.483

0.270 S 217.008 8 G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 33

+1.017

1'11.780

0.297 S 216.110 9 I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 33

+1.076

1'11.839

0.059 S 215.932 10 O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 36

+1.228

1'11.991

0.152 S 215.476 11 F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 33

+1.233

1'11.996

0.005 S 215.461 12 A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 36

+1.245

1'12.008

0.012 S 215.426 13 L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 36

+1.279

1'12.042

0.034 S 215.324 14 P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 37

+1.346

1'12.109

0.067 S 215.124 15 F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 34

+1.775

1'12.538

0.429 S 213.852 16

R. Câmara Haas F1 Team

51 Haas Ferrari 30

+1.798

1'12.561

0.023 S 213.784 17 C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes 33

+1.979

1'12.742

0.181 S 213.252 18 L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 31

+2.179

1'12.942

0.200 S 212.667 19 A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 37

+2.190

1'12.953

0.011 S 212.635 20 S. Perez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari 34

+2.553

1'13.316

0.363 S 211.582 21 V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari 33

+2.620

1'13.383

0.067 S 211.389 22 N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 0

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