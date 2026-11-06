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F1 | Antonelli e il casco dedicato a Senna: "Significa molto per me. E' il tributo al mio idolo"
Il bolognese, fresco campione del mondo, ha realizzato una livrea speciale che ricorda la prima vittoria di Ayrton a Interlagos nel 1991: sono trascorsi 35 anni da quell'impresa del brasiliano conclusa con il cambio bloccato in sesta ed esausto fisicamente per la McLaren che era diventata inguidabile.
Franco Nugnes
Pubblicato: 6 nov 2026, 10:56
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Il casco di Andrea Kimi Antonelli dedicato ad Ayrton Senna
Foto di: Andrea Kimi Antonelli
L’ha mostrato con una punta di orgoglio: non è il solito casco celebrativo che ormai i piloti di Formula 1 sono soliti tirare fuori nell’arco della stagione. Questa volta c’è un legame forte, sentito, partecipato. Kimi Antonelli per il GP del Brasile, prima gara dove si presenta ufficialmente come il campione del mondo 2026, ha voluto dedicare il casco al suo idolo: Ayrton Senna.
Il casco di Andrea Kimi Antonelli dedicato ad Ayrton Senna
Foto di: Andrea Kimi Antonelli
E non si tratta di un semplice ricordo, perché l’ispirazione è andata alla prima vittoria di “Magic” nella gara di casa: era il 1991 quando Beco s'impose con la McLaren MP4/6 a Interlagos e concluse la gara al comando nonostante avesse il cambio bloccato solo in sesta marcia. Era il 28esimo successo dei quarantuno conseguiti dal brasiliano, ma per Kimi ha assunto un valore particolare: "Ecco il mio casco speciale per questo fine settimana. Significa molto per me. È un tributo al mio idolo e al Brasile. Spero che vi piaccia quanto piace a me".
Ayrton Senna, McLaren MP4-6 Honda, GP del Brasile del 1991
Foto di: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images
Senna concluse la gara stremato per gli sforzi compiuti nel tentativo di controllare la sua monoposto nonostante il gravissimo problema alla trasmissione: esausto si era fermato sul rettilineo della Reta Oposta in preda a forti crampi muscolari e a un attacco di febbre. Era stato estratto dall’abitacolo e portato al podio con un’auto dell’organizzazione.
Ayrton Senna, McLaren MP4/6 Honda
Foto di: Sutton Images
Antonelli, a distanza di 35 anni da quell’impresa di Ayrton, ha trovato in quella gara un cordone ombelicale con Senna e farà tutto il possibile, libero da alcuna pressione di classifica, di celebrare la sua decima vittoria stagionale con la Mercedes W17.
Il casco di Andrea Kimi Antonelli dedicato ad Ayrton Senna
Foto di: Andrea Kimi Antonelli
Il giovane bolognese ha mantenuto la base grafica della sua tradizionale livrea, ma è riuscito a mixarla con quella di Ayrton creando una suggestione molto forte ed evocativa. Kimi ha mantenuto la sua identità, ma si è riconosciuto in Senna.
Il casco di Andrea Kimi Antonelli dedicato ad Ayrton Senna
Foto di: Andrea Kimi Antonelli
Non manca anche un apprezzato tocco di italianità: l’orecchia del tear off, la visiera a strappo multistrato che i piloti tolgono durante la gara, è tricolore. Niente è lasciato al caso...
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