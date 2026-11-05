Analisi

Formula 1 Brasile

F1 | Simulazione MegaRide: a Interlagos si temono i forti carichi laterali della curva do Sol

L'appuntamento del Gran Premio del Brasile propone le tre mescole più morbide portate da Pirelli: le monoposto cercheranno un carico aerodinamico medio alto, su un tracciato dove la pioggia potrebbe giocare il ruolo della protagonista. Attenzione ai carichi laterali sugli pneumatici e a quelli longitudinali nel tratto centrale.

Pubblicato: 5 nov 2026, 11:21

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Grafici MegaRide GP San Paolo

Terza gara consecutiva per la Formula 1 e terza tappa americana di fila di questo finale di stagione. Si corre in Brasile per il Gran Premio di São Paulo, su circuito José Carlos Pace, meglio conosciuto come Interlagos.

Antonelli campione del mondo in Messico

Come da pronostico, il Gran Premio del Messico ha incoronato Kimi Antonelli campione del mondo 2026. Dopo 73 anni dal titolo di Ascari, un italiano torna a vincere il Mondiale di Formula 1.

Russell, con l’altra Mercedes, è stato invece ancora una volta in difficoltà: autore di una brutta partenza per un problema elettronico e di un contatto con Hadjar, ha rimediato 10 secondi di penalità e chiuso soltanto sesto.

A vincere la gara un arrembante Max Verstappen che, partito quinto, è andato subito all’attacco delle prime posizioni. Aiutato anche dalla penalità inflitta a Leclerc, è passato in testa e ha conquistato la vittoria. Sfortunato invece il compagno di squadra Hadjar, costretto a una gara di rimonta dopo il contatto con Russell al via.

Ferrari ha invece sprecato una grande opportunità per conquistare la terza vittoria stagionale. Hamilton, partito dalla pole, è stato subito insidiato da Leclerc, scattato terzo. La battaglia si è protratta fino a curva 4, dove entrambi sono arrivati lunghi, lasciando di fatto strada libera alla Red Bull di Verstappen. Alla fine hanno chiuso secondo e quarto, con il grosso rimpianto di aver perso una grande occasione.

Grafici MegaRide GP San Paolo

Le mescole più morbide per Interlagos

Interlagos è stato spesso teatro di grandi battaglie e colpi di scena. Il tracciato brasiliano propone un mix unico di forti dislivelli, tratti ad alta velocità e sezioni tortuose di medio-bassa velocità.

Il setup aerodinamico richiesto è medio-alto, per garantire maggiore stabilità e trazione nel tortuoso settore centrale senza penalizzare eccessivamente la velocità massima sui due rettilinei.

Dal punto di vista delle sospensioni, sconnessioni e variazioni di pendenza richiedono un compromesso tra aderenza meccanica, escursione delle sospensioni e controllo della piattaforma aerodinamica.

A differenza del 2025, Pirelli mette quest’anno a disposizione dei team la gamma più morbida, C3-C4-C5, con l’obiettivo di favorire strategie differenti e offrire la possibilità di utilizzare tutte e tre le mescole durante la gara.

Grafici MegaRide GP San Paolo

Mescole morbide, gomme sotto stress

Dalle analisi degli ingegneri MegaRide emerge un sostanziale equilibrio nell’utilizzo longitudinale e laterale delle coperture. Con la scelta di mescole più morbide rispetto allo scorso anno, uno dei temi fondamentali per i team sarà capire come gestire al meglio il degrado.

Diversi i punti particolarmente critici. In primis curva 1, Senna S, dove i piloti arrivano ad alta velocità dal rettilineo di partenza e frenano forte in discesa, con un rapido trasferimento di carico che aumenta il rischio di bloccaggio dell’anteriore.

Particolarmente critica per le sollecitazioni laterali è curva 3, Curva do Sol, dove le vetture viaggiano a gas spalancato generando un forte carico laterale prolungato sulle gomme di destra.

Il settore centrale è però il più dispendioso per le coperture: un susseguirsi di cambi di direzione che richiede grande precisione e agilità e stressa notevolmente gli pneumatici sia in laterale sia in longitudinale.

La Junção, curva 12 e ultima curva lenta del giro, è un tornante in contropendenza che immette sul lunghissimo rettilineo dei box. Qui è richiesta grande trazione per massimizzare la velocità in uscita e ridurre il tempo di percorrenza del successivo tratto a pieno gas.

Previste forti piogge nel weekend

Dal grafico delle usure emerge chiaramente l’elevato stress che le coperture devono gestire, con gli pneumatici di destra leggermente più sollecitati per effetto del senso di percorrenza antiorario. L’introduzione di una gamma più morbida rispetto allo scorso anno costringerà inoltre i team a studiare con particolare attenzione il comportamento delle gomme, per massimizzare la performance senza compromettere la gestione dell’usura.

Una variabile da non sottovalutare è sicuramente il meteo, spesso instabile a Interlagos, con piogge anche torrenziali capaci di condizionare fortemente il weekend, modificare le temperature ambientali e provocare bandiere gialle, safety car o interruzioni che i team dovranno essere pronti a gestire.

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