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F1 | Honda cambia hardware e software per il Brasile per evitare un nuovo (doppio) cedimento dell'MGU-K

Dopo i problemi al sistema di raffreddamento che hanno portato al cedimento dell'MGU-K in Messico sulle vetture di Alonso e Stroll, Honda porterà dei correttivi sia hardware che software per evitare che alcune anomalie nel comportamento del motore possano innescare nuovamente lo stesso guasto anche in Brasile.

Gianluca D'Alessandro

Pubblicato: 5 nov 2026, 16:18

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto di: Manuel Eletto / Getty Images

“Sapevamo che non saremmo riusciti, già prima di domenica mattina”. Dopo i problemi di sabato nelle qualifiche, Aston Martin e Honda sapevano bene che per le AMR26 sarebbe stato difficile vedere la bandiera a scacchi del GP del Messico, a causa dei problemi di raffreddamento legati all’estrema altitudine.

Con l’aria rarefatta a oltre 3000 metri, per tutti i motoristi è stato molto complicato gestire le temperature, e non solo quelle della Power Unit ma anche quelle dei freni, esattamente come si temeva alla vigilia. Il GP del Brasile è un test decisamente meno estremo, ma per evitare un altro doppio ritiro Honda porterà dei correttivi sia hardware che software già in questo weekend.

A Città del Messico Fernando Alonso e Lance Stroll si sono ritirati praticamente insieme, nello stesso giro e (quasi) per lo stesso motivo. Il costruttore giapponese sapeva già prima di arrivare in pista che ci sarebbero state difficoltà: la speranza era che le contromisure già prese bastassero, ma così non è stato, per cui è stato necessario intervenire di nuovo.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“In particolari circostanze il nostro motore si è comportato in modo un po' anomalo. Questo ha generato uno stress sul circuito di raffreddamento dell'ERS proveniente dal motore e, di conseguenza, abbiamo avuto un guasto alla MGU-K. È successo sia in qualifica che in gara, in condizioni particolari legate all'altitudine elevata del Messico”, ha detto Shintaro Orihara, responsabile delle operazioni Honda.

“In Brasile non siamo agli stessi livelli del Messico, ma siamo comunque su un circuito situato a un'altitudine relativamente elevata. Per questo abbiamo introdotto alcune contromisure per questo evento, non solo dal punto di vista hardware ma anche software, per migliorare l'affidabilità del sistema in queste condizioni”.

L’aspetto interessante è proprio quel concetto di anomalia. Durante le prove libere non si erano visti problemi particolari perché le Aston avevano completato il programma previsto, eccezion fatta per un guasto sulla vettura di Jak Crawford ma di natura diversa. L’anomalia si è manifestata solo in circostanze specifiche, come nei giri di preparazione in qualifica o in quelli di schieramento in gara.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

In quei giri generalmente non si va alla massima velocità e la Power Unit lavora in modo un po’ diverso rispetto ad altre situazioni. Questo ha causato il comportamento anomalo che ha messo più stress sul circuito di raffreddamento della parte ibrida, portando poi al cedimento dell’MGU-K. Non si è nemmeno trattato di un problema di qualità dei componenti.

Alonso aveva infatti cambiato proprio l’MGU-K dopo le qualifiche, in cui si era dovuto fermare a bordo pista per lo stesso identico motivo, mentre Stroll ha montato un’altra PU. Orihara ha spiegato che il problema non era individuabile nelle simulazioni ma lo era al banco, segno che riguarda più l’interazione fisica tra i componenti.

Su entrambe le vetture c’è stato un problema con la pressione dell’acqua nel circuito di raffreddamento, ma in modo diverso: su una la pressione ha raggiunto livelli troppo alti, sull’altra molto bassi, il che significa che le due vetture hanno raggiunto fasi diverse dello stesso guasto. Una pressione bassa indica una perdita, che può essere stata causata da un aumento della pressione del liquido refrigerante, con conseguente cedimento degli elementi che sigillano il sistema.

Sapendo che sarebbe stato difficile riuscire a concludere la corsa, Honda e Aston avevano preparato una lista di opzioni, come ad esempio rientrare dopo pochi giri per girare in aria pulita in modo da poter raffreddare la PU, dato che il traffico contribuisce ad alzare le temperature, ma ciò non è bastato.

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Foto di: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

“Penso che sia necessario essere realistici nella fase di preparazione. Bisogna discutere quali siano le possibilità a disposizione durante la gara: non sono molte, ma ce ne sono alcune. Per questo abbiamo analizzato insieme i diversi livelli di intervento possibili”, ha spiegato Mike Krack, responsabile a bordo pista di Aston Martin.

“La prima opzione, ovviamente, è riuscire a girare in aria pulita. Ma si può intervenire anche sull'utilizzo del cambio, oppure ridurre la potenza del motore”. Purtroppo, non è stato sufficiente e, per precauzione, Honda ha scelto di ricorrere a nuove contromisure, sia a livello hardware, presumibilmente andando a intervenire su ciò che sigilla il sistema per evitare perdite, che su quello software.

Pur senza entrare nei dettagli, è probabile che le modifiche software riguardino le calibrazioni del motore, in modo da evitare che si ripresentino i comportamenti anomali che hanno innescato i cedimenti in Messico. Per Honda, tra l’altro, non è stato l’unico problema: al via entrambi i piloti sono scattati a rilento perché non sono riusciti a creare pressione sufficiente nel turbo allo spegnimento dei semafori.

In Brasile la situazione non sarà altrettanto estrema, ma tutto quanto imparato nelle ultime due tappe sarà fondamentale per evitare che queste situazioni si possano riproporre il prossimo anno. Un peccato, perché in realtà la AMR26 sembrava poter essere competitiva in Messico, abbastanza da poter provare ad accarezzare l’obiettivo di avvicinarsi alla Q3.

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