Ultime notizie

Formula 1 Brasile

F1 | Wolff: "Ci sono state circostanze indipendenti da Russell che non hanno giocato a suo favore"

Il team principal Mercedes elogia Antonelli e spende parole di supporto per George: "C’è una comprensibile delusione. È stato severo con sé stesso, ma ha dimostrando ancora una volta le qualità che sappiamo possieda e non sempre gli abbiamo fornito una vettura all’altezza". Toto vuole il titolo Costruttori e conta anche sul pilota britannico.

Franco Nugnes

Pubblicato: 5 nov 2026, 15:16

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

Toto Wolff, Mercedes

Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

La partita iridata per Toto Wolff non è finita. Il manager austriaco, dopo la conquista in Messico del titolo piloti da parte di uno strepitoso Kimi Antonelli, la squadra di Brackley vuole chiudere al più presto anche la questione del mondiale Costruttori, visto che la Stella conduce la classifica marche con 630 punti, 126 più della Ferrari che è seconda con 504 lunghezze.

Per arrivare in fretta al secondo campionato iridato c’è bisogno anche di George Russell che se n’è andato dal Messico con il morale sotto ai tacchi e Toto vuole iniziare un’opera di recupero del pilota britannico che è già scivolato al quarto posto nella lotta a quattro per il il ruolo di vicecampione del mondo.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, festeggia il mondiale piloti con Toto Wolff e la squadra

Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

L’altra domanda da farsi è se farà il suo debutto il motore endotermico con l’Aduo1, come si era ventilato o se l’evoluzione del 6 cilindri che riguarda in particolare il turbo compressore (e la benzina Petronas) sarà messa in... frigorifero per evitare di agitare gli avversari e la FIA, dal momento che si sente parlare di un congruo aumento di potenza nell’arco dell’intero utilizzo della nuova unità.

“Il weekend in Messico è stato speciale per Kimi e per la squadra – spiega Wolff -. Vincere il Campionato del Mondo è un traguardo incredibile, soprattutto in questa fase della sua carriera, e lui merita pienamente questo momento. Per George, invece, c’è una comprensibile delusione. È stato molto severo con sé stesso, ma in questa stagione ha guidato ad un livello eccezionale, dimostrando ancora una volta le qualità che sappiamo possedere”.

George Russell, Mercedes

Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

“Ci sono state circostanze indipendenti dalla sua volontà che non sempre hanno giocato a suo favore e, d’altra parte, non sempre gli abbiamo fornito una vettura all’altezza. Ciononostante, il modo in cui ha continuato a spingere e a contribuire al lavoro della squadra la dice lunga sul suo valore”.

Toto, insomma, non abbassa la guardia e Interlagos può essere la tappa per avvicinarsi all’obiettivo finale:

“Il nostro sguardo è già rivolto a San Paolo. Abbiamo iniziato questa stagione con l’obiettivo di lottare per entrambi i campionati e c’è ancora un lavoro da completare. Il titolo Costruttori dipende dalle prestazioni dell’intera organizzazione, sia in pista che nelle sedi di Brackley e Brixworth; conquistarlo significherebbe moltissimo per tutti noi. Tuttavia, non c’è ancora nulla di vinto. Interlagos rappresenta sempre un weekend impegnativo, dove il margine di errore è minimo. Dobbiamo essere impeccabili fin dalla prima sessione e metterci nella migliore condizione possibile per portare a casa entrambi i titoli in questa stagione”.

Leggi anche:

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :





Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente F1 | Simulazione MegaRide: a Interlagos si temono i forti carichi laterali della curva do Sol

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Franco Nugnes





F1 | Ceccarelli: "Fra i piloti Ferrari sono possibili altre scintille perché sono due prime guide"



Formula 1



Formula 1



Messico



4 h



F1 | Ceccarelli: "Fra i piloti Ferrari sono possibili altre scintille perché sono due prime guide"





F1 | Vasseur: "A Interlagos dovremo rimanere concentrati per sfruttare al meglio ogni opportunità"



Formula 1



Formula 1



Brasile



23 h



F1 | Vasseur: "A Interlagos dovremo rimanere concentrati per sfruttare al meglio ogni opportunità"





F1 | Oltre il numero 12: Kimi nella Lotus di Ayrton. Quando l'emulazione diventa ricerca della perfezione



Formula 1



Formula 1



Brasile



23 h



F1 | Oltre il numero 12: Kimi nella Lotus di Ayrton. Quando l'emulazione diventa ricerca della perfezione

More from

George Russell





F1 | Russell multato: ha saltato le interviste post gara. Wolff: "Gesto comprensibile. E' in un momento catastrofico"



Formula 1



Formula 1



Messico



3 g



F1 | Russell multato: ha saltato le interviste post gara. Wolff: "Gesto comprensibile. E' in un momento catastrofico"





F1 | Mercedes: Russell ambisce alla vittoria. Antonelli sfida la stanchezza e sente la pressione



Formula 1



Formula 1



Messico



4 g



F1 | Mercedes: Russell ambisce alla vittoria. Antonelli sfida la stanchezza e sente la pressione





F1 | Mercedes, venerdì in crescita in Messico. Antonelli migliora il bilanciamento della W17



Formula 1



Formula 1



Messico



5 g



F1 | Mercedes, venerdì in crescita in Messico. Antonelli migliora il bilanciamento della W17

More from

Mercedes





F1 | Retroscena Antonelli: ha rischiato il ritiro in Messico per una perdita d'olio



Formula 1



Formula 1



Messico



5 h



F1 | Retroscena Antonelli: ha rischiato il ritiro in Messico per una perdita d'olio





F1 | Wolff rivela: "Perdemmo 2 sponsor quando scegliemmo Kimi. Lui ha ripagato la nostra scelta"



Formula 1



Formula 1



Messico



1 g



F1 | Wolff rivela: "Perdemmo 2 sponsor quando scegliemmo Kimi. Lui ha ripagato la nostra scelta"





McLaren ha ancora un asso nella manica per battere Red Bull e Mercedes?



Caratteristica



Formula 1



Caratteristica



Formula 1 9 ago 2024



McLaren ha ancora un asso nella manica per battere Red Bull e Mercedes?

Ultime notizie





F1 | Wolff: "Ci sono state circostanze indipendenti da Russell che non hanno giocato a suo favore"



Formula 1



F1 Formula 1



Brasile



8 min



F1 | Wolff: "Ci sono state circostanze indipendenti da Russell che non hanno giocato a suo favore"





MotoGP | Acosta chiude un accordo con Monster come sponsor personale



MotoGP



MtGP MotoGP



Qatar



45 min



MotoGP | Acosta chiude un accordo con Monster come sponsor personale





WEC | BMW dedica la livrea della M4 LMGT3 EVO #32 ad Alex Zanardi



WEC



WEC WEC



6h di Monza



1 h



WEC | BMW dedica la livrea della M4 LMGT3 EVO #32 ad Alex Zanardi





MotoGP | Martin "fit" per la FP1 in Qatar, Fernandez ed Aldeguer hanno il via libera per tutto il GP



MotoGP



MtGP MotoGP



Qatar



1 h



MotoGP | Martin "fit" per la FP1 in Qatar, Fernandez ed Aldeguer hanno il via libera per tutto il GP

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Diventa un iscritto

Disattiva il blocco delle pubblicità

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?

Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti