Analisi
Formula 1 Brasile
F1 | Mercedes: a Interlagos la nuova ala anteriore ha l'ultimo flap con una corda più corta
La squadra di Brackley per il GP del Brasile ha portato nei box due ali anteriori diverse: se quella vecchia non è stata modificata (e potrebbe essere buona in caso di probabile pioggia), quella nuova è stata rivista con una riduzione del drag sul terzo elemento.
Franco Nugnes
Pubblicato: 5 nov 2026, 17:05
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Dettaglio tecnico Mercedes W17
Foto di: Roberto Chinchero
La Mercedes prosegue l’affinamento della W17 dotata dell’ultimo pacchetto di aggiornamento che Kimi Antonelli ha portato alla vittoria ad Austin nel GP degli Stati Uniti, dopo il debutto tutt’altro che stupefacente in Malesia, nel GP del Bahrain disputato a Sepang.
Per Interlagos la squadra di Brackley ha portato l’ala anteriore nelle due configurazioni, lasciando aperta la porta anche ad un eventuale ritorno indietro che potrebbe essere più funzionale alle scelte di George Russell che le ultime modifiche le ha digerito un po’ di malavoglia.
Mercedes W17: nei box di Interlagos c'è anche l'ala vecchia con i piloni ancorati sul secondo flap
Foto di: Roberto Chinchero
La pista brasiliana che si trova alle porte della megalopoli di San Paolo richiede un carico medio alto con le attuali monoposto agili. L’ala anteriore che a Città del Messico era stata configurata per generare la massima downforce, nell’appuntamento di Interlagos ci offre una variante nella versione più recente con l’ultimo flap che è stato trimmato per ridurne sensibilmente la corda specie nella porzione centrale e quella più prossima alla scocca.
Gli stessi tecnici di Brackley non hanno fatto mistero che la nuova ala anteriore è già una prefigurazione dei concetti che vedremo al lancio della W18, per cui non deve sorprendere se gli aerodinamici stanno cercando di rendere meno difficile da guidare la freccia nero e argento: la vettura, infatti, è in grado di dare più spinta verticale, ma con una finestra di utilizzo più stretta a causa di un bilanciamento fra l’asse anteriore e quello posteriore più complicato da trovare.
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