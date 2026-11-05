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F1 | Hamilton non arretra: “Leclerc corre più duro con me. Non mi farò mettere a tacere”

Il sette volte campione del mondo torna su quanto avvenuto con il compagno di squadra in Messico: “Sono ancora frustrato, dobbiamo parlarne e fare in modo che non accada più”. Lewis riconosce la posizione consolidata di Leclerc in Ferrari, ma ribadisce: “Sono qui per vincere e continuerò a spingere per cambiare le cose”.

Roberto Chinchero

Pubblicato: 5 nov 2026, 20:06

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Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Il Gran Premio del Messico è alle spalle, ma per Lewis Hamilton quanto accaduto nel primo giro della gara di Città del Messico è ancora una questione aperta. Il sette volte campione del mondo si è presentato oggi a Interlagos senza nascondere la propria amarezza per il corpo a corpo con Charles Leclerc, costato alla Ferrari una concreta opportunità di successo. E, soprattutto, ha confermato una sensazione che finora non aveva espresso in termini così espliciti: il compagno di squadra riserverebbe a lui un trattamento in pista più aggressivo rispetto a quello adottato con gli altri piloti.

La domanda è arrivata durante l'incontro con i media, quando a Hamilton è stato chiesto se condividesse l'impressione di alcuni osservatori secondo cui Leclerc corre contro di lui con maggiore durezza, citando anche il diverso atteggiamento mostrato nei confronti di Max Verstappen a Singapore. “Sì”, è stata la risposta, secca, senza esitazioni.

Invitato ad approfondire, Hamilton ha aggiunto: “Mi limito a dire quello che vedete. A Singapore è stato diverso. Basta anche guardare a quanto accadeva con Sebastian e Carlos”. Un riferimento ai precedenti compagni di squadra di Leclerc che lascia poco spazio ai dubbi sulla percezione di Hamilton, pur senza entrare nei dettagli degli episodi richiamati.

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Il Messico resta una ferita aperta

La Ferrari ha lasciato Città del Messico con un secondo e un quarto posto, ma anche con la convinzione di aver perso un'occasione importante. Il contatto tra le due monoposto nelle prime curve, quando Hamilton era al comando e Leclerc lo ha attaccato, ha compromesso le possibilità di una doppietta e aperto un confronto all'interno della squadra.

Hamilton non considera chiusa la questione. “Ero frustrato e lo sono ancora. Ci sono conversazioni che dobbiamo affrontare e lo faremo quando ci sarà il tempo. Fred è tornato in Europa per lavorare con la squadra e Charles è stato con la sua famiglia. Non abbiamo ancora avuto l'opportunità di parlarne approfonditamente”.

Lewis ha insistito soprattutto sul lavoro svolto dalla Ferrari durante la stagione e sull'occasione sfumata. “Avevamo la possibilità di vincere. La squadra ha fatto un lavoro straordinario portando aggiornamenti durante l'anno, lavorando senza sosta per ridurre il distacco nonostante il deficit di potenza. Nelle ultime tre gare abbiamo conquistato più punti di qualsiasi altra squadra, ma avremmo potuto fare ancora meglio. Dobbiamo lavorare per assicurarci che quanto accaduto non si ripeta”.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Parole che riportano la questione su un piano collettivo. Hamilton non vuole che la rivalità interna comprometta il lavoro di una squadra che, dopo una stagione di crescita, ha ritrovato competitività.

"Non mi farò mettere a tacere"

C'è però un secondo aspetto emerso con forza dalle dichiarazioni di Hamilton: la volontà di non modificare il proprio modo di comunicare, anche quando le sue parole possono creare tensioni all'interno della Ferrari. Interrogato sulle possibili conseguenze delle dichiarazioni rilasciate dopo la gara messicana, Lewis ha respinto l'idea che le sue reazioni siano studiate per trasmettere messaggi attraverso i media.

“Non so come siano state accolte le mie parole e non mi interessano particolarmente le opinioni degli altri. Quando sei in gara hai il battito a 170, viaggi a oltre 300 chilometri orari e non hai il tempo di calcolare quello che dici pensando a cosa scriveranno i giornalisti. In quei momenti emerge la frustrazione”.

Hamilton ha poi rivendicato apertamente il diritto di esprimere ciò che pensa. “A volte puoi dire qualcosa di cui successivamente ti penti, ma io non mi pento. Non mi sono mai scusato per essere autentico e sincero. Non mi farò mettere a tacere. Mai”. Una presa di posizione netta, soprattutto considerando il contesto in cui è maturata.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Yuri Cortez / AFP via Getty Images

Il peso di Leclerc in Ferrari

Hamilton è consapevole di essere entrato in una squadra nella quale Leclerc rappresenta da anni un punto di riferimento. Non lo considera un problema inatteso, ma una realtà con la quale ha dovuto confrontarsi fin dal suo arrivo a Maranello.

“Charles è qui da otto anni, ha conquistato nove vittorie con la squadra ed è profondamente integrato nell'ambiente. Sapevo che sarebbe stata una sfida. Ho sempre rispettato questa situazione e ho lavorato molto per costruire un buon rapporto con lui, per trovare armonia e lavorare insieme”.

Lewis riconosce anche che il proprio carattere può rappresentare un elemento di discontinuità. “Non è semplice quando arriva in una squadra una persona come me, perché sono molto diretto e continuo a spingere per ottenere cambiamenti. E continuerò a farlo. Finché sarò qui, sarà così”.

Il messaggio non riguarda soltanto il rapporto con Leclerc. Hamilton vuole contribuire a trasformare la Ferrari in una squadra capace di lottare stabilmente per il titolo. “Sono qui per vincere. Per riuscirci bisogna lavorare tutti insieme, remare nella stessa direzione e con la stessa forza. Io devo spingere gli altri, ma ho anche bisogno che gli altri spingano me. Possiamo tutti migliorare”.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Clive Mason / Getty Images

Lo sguardo è già rivolto al 2027

Nonostante le tensioni emerse dopo il Messico, Hamilton continua a manifestare grande fiducia nel potenziale della Ferrari. “Credo davvero che questa squadra possa lottare per il campionato il prossimo anno. Stiamo già lavorando con il responsabile dell'aerodinamica per conservare gli aspetti positivi della monoposto attuale e correggere alcuni piccoli dettagli che possono essere migliorati. Anche sul fronte della power unit il lavoro sta proseguendo”.

Il messaggio che Hamilton ha voluto trasmettere da Interlagos è duplice. Da una parte c'è un confronto ancora aperto con Leclerc, che richiederà un chiarimento all'interno della squadra. Dall'altra emerge la determinazione di un pilota che non intende rinunciare al proprio ruolo, né

modificare il carattere che lo ha accompagnato per tutta la carriera. A quasi vent'anni dal debutto in Formula 1 e alla vigilia del traguardo delle 400 gare, Hamilton non sembra intenzionato ad accettare un ruolo di secondo piano. Né in pista, né all'interno della Ferrari.

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