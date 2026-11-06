Ultime notizie

Formula 1 Brasile

Ferrari, il caso Hamilton-Leclerc arriva a Interlagos: ora tocca a Vasseur risolvere la questione

Le tensioni emerse nel Gran Premio del Messico non sono ancora rientrate. Oggi a San Paolo è previsto un chiarimento tra Hamilton, Leclerc e il team principal, chiamato a ristabilire gli equilibri all'interno della Scuderia. Un incontro importante non soltanto per il finale di stagione, ma soprattutto in vista del 2027.

Roberto Chinchero

Pubblicato: 6 nov 2026, 08:48

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

Frederic Vasseur, Ferrari

Foto di: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

La Ferrari è arrivata a Interlagos con un problema che fino a poche settimane fa sarebbe stato difficile immaginare in questa forma. Dopo una lunga stagione trascorsa a inseguire la competitività perduta, la SF-26 sembra finalmente aver trovato una buona parte delle risposte che mancavano. I risultati degli ultimi Gran Premi lo confermano, ma proprio nel momento in cui la Scuderia è tornata a poter ambire alla vittoria è emersa una questione delicata: la convivenza in pista tra Lewis Hamilton e Charles Leclerc.

Quanto accaduto nelle prime curve del Gran Premio del Messico continua a tenere banco. Il contatto tra i due ferraristi ha compromesso una domenica che avrebbe potuto regalare alla squadra un risultato ben diverso e, soprattutto, ha portato alla luce una tensione che non sembra essersi esaurita con la bandiera a scacchi.

Hamilton, incontrando ieri i media a Interlagos, ha confermato la posizione espressa domenica sera a Città del Messico. Nessun passo indietro, nessun tentativo di ridimensionare quanto è successo. È un segnale che lascia intendere come la questione sia ancora aperta.

Dopo il Gran Premio del Messico non c'è stata l'opportunità di un confronto diretto tra i due piloti e Frederic Vasseur. Il team principal è rientrato a Maranello, mentre Leclerc ha raggiunto la famiglia per assistere al parto della moglie Alexandra. Il chiarimento è quindi stato rinviato a oggi, quando il monegasco arriverà nel paddock di Interlagos.

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Sarà un incontro importante. Non tanto per stabilire chi abbia avuto ragione o torto in Messico, quanto per definire un principio che dovrà essere rispettato da entrambi: quando una Ferrari è nelle condizioni di vincere, l'interesse della squadra non può essere messo a rischio da un confronto interno.

Ma perché due piloti che non sono più in corsa per il titolo mondiale sono arrivati a un livello di tensione così elevato? La risposta non è semplice e inevitabilmente porta nel campo delle ipotesi. Hamilton ha trascorso gran parte della sua carriera in una posizione molto particolare. Dopo il ritiro di Nico Rosberg, al termine del 2016, Lewis ha potuto contare per molti anni su una Mercedes costruita attorno a un riferimento tecnico e sportivo ben definito. Una situazione nella quale il suo ruolo non è mai stato realmente in discussione.

L'arrivo in Ferrari lo ha portato in una realtà profondamente diversa. Hamilton ha trovato un compagno di squadra che non soltanto conosce perfettamente l'ambiente, ma che negli anni ha costruito un rapporto molto solido con la Scuderia. Per un pilota abituato a essere il riferimento della propria squadra, condividere questo ruolo può rappresentare una condizione poco familiare.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Yuri Cortez / AFP via Getty Images

Dall'altra parte c'è Leclerc, che veste i colori Ferrari dal 2019. Charles ha attraversato stagioni difficili, ha accettato i limiti tecnici di monoposto spesso lontane dalle aspettative e ha continuato a rappresentare uno dei punti fermi della squadra. È comprensibile che oggi ritenga di essersi guadagnato una posizione che non intende mettere in discussione, neppure davanti a un sette volte campione del mondo.

Sono due percorsi differenti, due personalità forti e due piloti che hanno motivazioni sufficienti per non voler cedere terreno. Non serve necessariamente un mondiale in palio per alimentare una rivalità. A volte è proprio l'assenza di un obiettivo comune immediato a rendere più difficile trovare un equilibrio.

Il paradosso è che questa situazione si è manifestata proprio quando la Ferrari sembra aver superato molti dei problemi che ne hanno condizionato la stagione. Nelle ultime tre gare la Scuderia ha conquistato il maggior numero di punti nella classifica costruttori, un'inversione di tendenza significativa rispetto alla prima parte del campionato.

La SF-26 è tornata a essere una monoposto con la quale Hamilton e Leclerc possono guardare alle posizioni di vertice. Eppure, proprio adesso, la squadra deve fare i conti con il rischio che una battaglia interna possa compromettere il risultato collettivo. Quanto accaduto in Messico ha mostrato quanto possa essere sottile il confine tra una rivalità utile a stimolare le prestazioni e una situazione capace di trasformare una potenziale vittoria, o addirittura una doppietta, in un'occasione perduta.

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Il ruolo di Frederic Vasseur

Il team principal francese si trova davanti a una delle questioni più delicate della sua gestione. Finora ha sempre difeso la libertà dei suoi piloti di confrontarsi in pista, nella convinzione che due campioni debbano poter competere senza vincoli eccessivi. È una filosofia condivisibile, ma che richiede una condizione fondamentale: entrambi devono conoscere e rispettare il limite oltre il quale la rivalità individuale diventa un danno per la squadra.

Il confronto previsto oggi a Interlagos dovrà servire proprio a questo. Hamilton ha già fatto capire di non voler modificare la propria lettura dei fatti. Resta da conoscere la posizione di Leclerc, assente ieri dagli incontri con i media. Vasseur avrà il compito di ascoltare entrambi e, soprattutto, di stabilire regole che non lascino spazio a interpretazioni.

Per riuscirci, però, il team principal dovrà poter contare su un mandato pieno da parte della Presidenza. Non si tratta soltanto di garantirgli il sostegno necessario per prendere decisioni anche impopolari, ma di assicurare che nei rapporti con i piloti esista una sola voce, riconosciuta da tutti come riferimento definitivo.

Lewis Hamilton, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Manuel Eletto / Getty Images

È un principio fondamentale nella gestione di una squadra, ancora di più quando si hanno due piloti del calibro di Hamilton e Leclerc. Se le indicazioni arrivano da interlocutori differenti, o se esiste anche soltanto la possibilità di cercare conferme e appoggi altrove, l'autorità di chi è chiamato a dirigere il team rischia inevitabilmente di indebolirsi. La Presidenza deve sostenere Vasseur, ma soprattutto deve lasciare che sia lui, e soltanto lui, a rappresentare la posizione della Ferrari davanti ai suoi piloti. È l'unico modo per dare piena autorevolezza alle decisioni e garantire che vengano rispettate.

La gestione di due piloti di questo calibro non può essere condizionata dal peso dei rispettivi nomi o dalle conseguenze che una decisione potrebbe avere all'esterno. Se l'obiettivo è riportare la Ferrari a lottare stabilmente per il mondiale, le esigenze della squadra devono avere la precedenza su qualsiasi ambizione individuale. Non significa necessariamente introdurre gerarchie prestabilite. Significa piuttosto garantire che le decisioni prese nell'interesse della Scuderia siano riconosciute e rispettate da entrambi i piloti, senza eccezioni.

C'è infine un aspetto che rende il chiarimento di Interlagos ancora più importante. Il 2026 è ormai entrato nella sua fase conclusiva, ma la Ferrari sta già lavorando al prossimo campionato con l'ambizione di presentarsi al via nelle condizioni di poter puntare ai massimi obiettivi.

Una prospettiva che richiede non soltanto una monoposto competitiva, ma anche un ambiente sereno e una struttura nella quale ogni componente conosca il proprio ruolo. Un eventuale confronto per il titolo mondiale renderebbe inevitabilmente ancora più difficile gestire una rivalità che già oggi, senza un campionato in palio, ha mostrato segnali di tensione.

Per questo l'incontro tra Vasseur, Hamilton e Leclerc non sarà soltanto un chiarimento su quanto accaduto in Messico. Potrebbe rappresentare il momento nel quale la Ferrari stabilirà le regole della propria convivenza futura. La SF-26 sembra finalmente aver ritrovato la strada della competitività. Ora tocca alla squadra assicurarsi che, quando arriverà l'occasione di vincere, siano proprio i suoi piloti a non trasformarla in un'opportunità perduta.

Leggi anche:

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :





Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente F1 | Antonelli riparte da Interlagos: "Zero pensieri, voglio continuare a vincere"

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Roberto Chinchero





F1 | Antonelli riparte da Interlagos: "Zero pensieri, voglio continuare a vincere"



Formula 1



Formula 1



Brasile



12 h



F1 | Antonelli riparte da Interlagos: "Zero pensieri, voglio continuare a vincere"





F1 | Hamilton non arretra: “Leclerc corre più duro con me. Non mi farò mettere a tacere”



Formula 1



Formula 1



Brasile



12 h



F1 | Hamilton non arretra: “Leclerc corre più duro con me. Non mi farò mettere a tacere”





F1 | E' morto Alan Jones: il primo campione del mondo della Williams aveva 80 anni



Formula 1



Formula 1 1 g



F1 | E' morto Alan Jones: il primo campione del mondo della Williams aveva 80 anni

More from

Lewis Hamilton





F1 | Ceccarelli: "Fra i piloti Ferrari sono possibili altre scintille perché sono due prime guide"



Formula 1



Formula 1



Messico



22 h



F1 | Ceccarelli: "Fra i piloti Ferrari sono possibili altre scintille perché sono due prime guide"





F1 | Vasseur: "A Interlagos dovremo rimanere concentrati per sfruttare al meglio ogni opportunità"



Formula 1



Formula 1



Brasile



1 g



F1 | Vasseur: "A Interlagos dovremo rimanere concentrati per sfruttare al meglio ogni opportunità"





F1 | Wolff rivela: "Perdemmo 2 sponsor quando scegliemmo Kimi. Lui ha ripagato la nostra scelta"



Formula 1



Formula 1



Messico



2 g



F1 | Wolff rivela: "Perdemmo 2 sponsor quando scegliemmo Kimi. Lui ha ripagato la nostra scelta"

More from

Ferrari





WEC | Ferrari vuole salutare la 499P vincendo, poi si punterà al futuro: "Lavoriamo per migliorarne i punti deboli"



WEC



WEC



6h di Monza



23 h



WEC | Ferrari vuole salutare la 499P vincendo, poi si punterà al futuro: "Lavoriamo per migliorarne i punti deboli"





F1 | E' nata Bianca: Leclerc a casa per la nascita della figlia. Beganovic guiderà la Ferrari in FP1 in Brasile



Formula 1



Formula 1



Brasile



1 g



F1 | E' nata Bianca: Leclerc a casa per la nascita della figlia. Beganovic guiderà la Ferrari in FP1 in Brasile





WEC | Ferrari 499P in Stazione a Milano, la carica di Giovinazzi e Fuoco: "A Monza daremo tutto per i Tifosi"



WEC



WEC



6h di Monza



1 g



WEC | Ferrari 499P in Stazione a Milano, la carica di Giovinazzi e Fuoco: "A Monza daremo tutto per i Tifosi"

Ultime notizie





Ferrari, il caso Hamilton-Leclerc arriva a Interlagos: ora tocca a Vasseur risolvere la questione



Formula 1



F1 Formula 1



Brasile



2 min



Ferrari, il caso Hamilton-Leclerc arriva a Interlagos: ora tocca a Vasseur risolvere la questione





F1 | Antonelli riparte da Interlagos: "Zero pensieri, voglio continuare a vincere"



Formula 1



F1 Formula 1



Brasile



12 h



F1 | Antonelli riparte da Interlagos: "Zero pensieri, voglio continuare a vincere"





F1 | Hamilton non arretra: “Leclerc corre più duro con me. Non mi farò mettere a tacere”



Formula 1



F1 Formula 1



Brasile



12 h



F1 | Hamilton non arretra: “Leclerc corre più duro con me. Non mi farò mettere a tacere”





Prova della nuova BMW Serie 3: La M350 è più divertente della i3



Prodotto



Auto Prodotto



Motor1.com Italia



Prova della nuova BMW Serie 3: La M350 è più divertente della i3

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Diventa un iscritto

Disattiva il blocco delle pubblicità

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?

Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti