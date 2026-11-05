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F1 | Camara, il debutto nel GP di casa è una grossa sorpresa: "Non me lo aspettavo"

Il brasiliano debutterà in Formula 1 con la Haas nel GP del Brasile dopo la separazione tra la squadra e Ocon. Un esordio di cui lui stesso si è definito molto sorpreso, con pochi test alle spalle e la pioggia come incognita, ma anche davanti al pubblico di casa. E sulla possibilità di finire la stagione di F2 se ne discuterà dopo il weekend.

Gianluca D'Alessandro

Pubblicato: 5 nov 2026, 17:35

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Rafael Camara, Haas F1 Team

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Lo scorso venerdì sera la carriera di Rafael Camara ha preso una svolta inaspettata, piccola ma allo stesso tempo grande. La separazione tra Esteban Ocon e la Haas durante il weekend del Messico ha liberato un sedile per questi ultimi quattro appuntamenti della stagione 2026, aprendo anche un interrogativo su chi lo avrebbe occupato prima del 2027.

In Messico la scelta è stata piuttosto semplice, dato che Ryo Hirakawa aveva partecipato alla FP1 nell’ambito del programma per debuttanti, per cui dargli spazio anche per il resto del fine settimana è stata la decisione più logica. Una scelta che, tra l’altro, si è rivelata vincente, perché con un po’ di fortuna il giapponese è riuscito a centrare anche un punto.

Ma in questo fine settimana Hirakawa è impegnato nel WEC, dove si gioca il titolo, quindi la Haas ha dovuto puntare su un altro pilota. E chi meglio di colui che occuperà quel sedile nel 2027? Così è nata l’opportunità per Camara di debuttare in Formula 1 proprio nel weekend del GP di casa: da una parte non poteva esserci inizio più bello, dall’altra è chiaro che la pressione salirà.

Il nome di Rafael Camara sulla Haas F1 VF-26

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Il debutto è arrivato quasi a sorpresa, un vero battesimo del fuoco affrontato con pochissima esperienza al volante di una Formula 1, limitata ai test TPC disputati con Ferrari e Haas. Proprio in quelle occasioni, però, Camara ha impressionato la scuderia statunitense per la velocità mostrata, avvicinandosi ai riferimenti di Oliver Bearman e convincendo il team principal Ayao Komatsu ad affidargli un sedile da titolare per il 2027.

Proprio per questi, in diversi lo hanno definito come un diamante grezzo, estremamente veloce in particolare in qualifica, ma ancora da smussare. Curiosamente, pur essendo brasiliano, non ha mai girato a Interlagos: dato il breve preavviso, non ha avuto la possibilità di andare in Inghilterra per prepararsi con il team prima del debutto, tanto che il sedile dovrebbe essere modellato sulle forme di quello usato nei test TPC.

Il caso, però, a volte è strano. Camara avrebbe comunque dovuto disputare qui la FP1 con la Ferrari, nel programma dedicato ai giovani piloti, e ha quindi potuto fare delle sessioni al simulatore per conoscere meglio la pista e queste monoposto. La SF-26 non è la VF-26, ma resta una base di partenza su cui costruire durante le tre sessioni di libere a disposizione.

Rafael Camara, Haas F1 Team

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

“Sono rimasto molto sorpreso. Sicuramente non è il posto in cui mi sarei aspettato di debuttare in Formula 1. Ma sono davvero felice per questa opportunità e molto grato al team per la fiducia che mi ha dato questa settimana. Quindi sì, cercherò semplicemente di godermi la gara di casa e di divertirmi in pista”, ha racconto Camara durante le interviste.

“Alla fine, ho comunque svolto un po' di lavoro al simulatore con Ferrari, visto che era già previsto che partecipassi alla mia prima sessione di prove libere. È stato utile fare qualche giro al simulatore. Dal mio punto di vista sto cercando soprattutto di imparare il più possibile. Ci saranno molte cose da gestire, ma preferisco vivere questa esperienza in modo positivo”.

“Correre davanti al pubblico di casa è qualcosa che non mi capitava da molto tempo. Perciò voglio semplicemente godermi il weekend e divertirmi. Ovviamente non sarà facile, ma ciò che mi aiuta sempre è concentrarmi sul mio lavoro, fare bene ciò che devo fare e assicurarmi di imparare qualcosa ogni volta, continuando a fare passi avanti”.

Rafael Camara, Haas F1 Team

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Una delle incognite del weekend sarà il meteo, perché le previsioni indicano che la pioggia potrebbe disturbare sia le qualifiche sia la corsa. In molti hanno descritto il brasiliano come un pilota estremamente sensibile nel capire le gomme e, parlando di sé, Camara ha indicato le sue capacità sul giro secco tra i suoi punti di forza.

Camara non è però impegnato solo con la Haas: in Formula 2 è ai vertici della classifica e ancora in lotta per il titolo. Da una parte il suo futuro in F1 è già scritto, e fare più chilometri possibile con la VF-26 in vista del prossimo anno sarebbe fondamentale. Dall’altra, secondo Gabriel Bortoleto, chiudere la stagione con il titolo di F2 avrebbe comunque un peso importante.

Haas stessa ufficialmente non ha comunicato nulla, dato che tecnicamente Hirakawa sarebbe anche pilotai di riserva, ma non è difficile ipotizzare che l'intenzione sarebbe quella di dare a Camara quante più chance possibili in vista del prossimo anno: “Penso che ne discuteremo dopo il weekend, per preparare come sarà in futuro. Al momento non ne parliamo davvero. Dobbiamo solo assicurarci di fare un ottimo lavoro in questo fine settimana, poi vedremo cosa succederà. Ma non prevedo il futuro".

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