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F1 | Antonelli riparte da Interlagos: "Zero pensieri, voglio continuare a vincere"

Il neocampione del mondo è arrivato a San Paolo con un sorriso e una nuova libertà: “Non devo più preoccuparmi del campionato, ma devo mantenere la stessa cattiveria”. Kimi non ha ancora realizzato del tutto l'impresa messicana e guarda già avanti: “La preparazione del 2027 inizia adesso”. Emozionante la visita alla famiglia Senna.

Roberto Chinchero

Pubblicato: 5 nov 2026, 20:25

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

È un Kimi Antonelli un po' diverso quello che si è presentato oggi nel paddock di Interlagos. Il sorriso è quello di sempre, ma qualcosa è cambiato. La tensione che lo aveva accompagnato nelle ultime settimane, diventata particolarmente evidente durante il weekend di Città del Messico, ha lasciato spazio alla serenità. Il ventenne bolognese è arrivato in Brasile da campione del mondo, con la consapevolezza di aver raggiunto il traguardo più importante della sua carriera e, soprattutto, senza più il peso di una classifica da controllare.

“Zero pensieri - ha confermato sorridendo - adesso non devo più preoccuparmi per il campionato. L'unica cosa che devo evitare è rilassarmi troppo. Devo mantenere l'intensità giusta, la stessa cattiveria e la voglia di vincere. Non è che adesso abbiamo conquistato il titolo e posso fermarmi. Voglio finire bene la stagione”.

Il messaggio è chiaro. Antonelli vuole godersi la libertà conquistata domenica scorsa, ma non intende concedersi distrazioni. Anzi, nella sua testa il prossimo capitolo è già iniziato. “Per me la preparazione del 2027 comincia adesso. Voglio sfruttare queste ultime gare per arrivare ancora più preparato al prossimo anno”.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Un Mondiale ancora da metabolizzare

Sono trascorsi quattro giorni dalla domenica che ha consegnato Antonelli alla storia della Formula 1, ma Kimi ammette di non aver ancora realizzato completamente la portata dell'impresa. “È stato bello, ma non ho ancora realizzato tutto. Adesso abbiamo questo weekend, nel quale cercheremo di vincere. Credo che soltanto quando sarà finita la stagione avrò il tempo per ripensare a quanto è successo”.

Nel frattempo ha avuto modo di vedere le immagini dei festeggiamenti in Italia. “Ho visto i cartelloni, le feste e tantissimo supporto. È stato incredibile”. Sono arrivati anche centinaia di messaggi, compresi quelli di molti piloti. Uno, in particolare, lo ha colpito.

“Mi ha fatto molto piacere quello di Sebastian Vettel. Mi ha lasciato un messaggio importante: 'There's still a race to win' (C’è sempre un’altra gara da vincere) Ed è vero, perché non voglio fermarmi qui. Voglio continuare e la vittoria più importante deve ancora arrivare”.

C'è però un'immagine del Messico che Antonelli porterà a lungo con sé. Domenica sera, quando i festeggiamenti erano ormai terminati, Kimi è tornato nello stadio dell'Autódromo Hermanos Rodríguez, teatro poche ore prima della cerimonia del podio. Non c'era più nessuno. “È stata una giornata talmente intensa, piena di emozioni, che tornare lì alla sera, con tutto vuoto e nel silenzio totale, è stato molto, molto bello”.Ha anche rivisto la gara. "Mi è venuta la pelle d'oca. Prima la corsa, poi il momento del podio. È stato emozionante anche ascoltare il commento di Carlo Vanzini in italiano e di David Croft in inglese".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

L'emozione di entrare nel mondo di Senna

Prima di raggiungere Interlagos, Antonelli ha vissuto un'altra giornata speciale. Ospite della famiglia Senna, ha visitato la proprietà di Tatuí, dove ha potuto girare sulla pista di kart inaugurata da Ayrton e salire nell'abitacolo della Lotus del 1986.

“È stata un’emozione forte vedere quanto fossero diverse le monoposto di allora. Già soltanto la posizione di guida: eri seduto molto più avanti, quasi sull'asse anteriore, mentre oggi siamo molto più centrali e protetti. E poi il volante semplicissimo, il cambio ad H. Quando tocchi con mano come guidavano i piloti di quell'epoca hai ancora più rispetto per loro. Parliamo di una monoposto che in qualifica aveva più di mille cavalli".

L'accoglienza della famiglia Senna lo ha particolarmente emozionato. "Ci hanno accolto a braccia aperte, sono stati carinissimi. Mi hanno fatto tanti regali, tra cui una riproduzione del giubbotto in pelle marrone che indossava Ayrton e una miniatura della scultura che si trova qui a Interlagos. È stata una giornata indimenticabile”. Per il Gran Premio del Brasile, Antonelli utilizzerà anche un casco speciale dedicato ad Ayrton e al Paese che lo ha reso un idolo. "Quando l'ho visto ho detto wow".

Andrea Kimi Antonelli con la famiglia di Ayrton Senna

Foto di: Lallali Senna

Mercedes, una sfida aperta con Red Bull e McLaren

Archiviati i ricordi, resta un Gran Premio da affrontare. Antonelli si aspetta un fine settimana combattuto, con valori molto ravvicinati e un'incognita meteo che potrebbe condizionare il lavoro delle squadre. “Credo che Red Bull sarà molto forte qui, così come McLaren. L'asfalto è un po' usurato e potrebbe esserci degrado, ma dipenderà molto dalle temperature. Le previsioni sono incerte, sembra possa anche piovere. Dovremo essere pronti a reagire a ogni situazione”.

La Mercedes arriva comunque in Brasile con una fiducia crescente, anche grazie ai progressi mostrati nelle ultime gare. “Le prestazioni si sono ormai livellate. Ci sono circuiti dove noi andiamo un po' meglio e altri dove sono gli avversari a essere più competitivi. Interlagos ha un po' di tutto, curve veloci e lente. In quelle lente facciamo ancora un po' di fatica, ma credo che in Messico abbiamo compiuto un bel passo avanti”. Non c'è più un Mondiale da conquistare, ma Antonelli non sembra intenzionato a cambiare approccio.

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