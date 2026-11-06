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F1 | Racing Bulls: Alan Permane è stato confermato team principal fino al 2031

La squadra faentina ha prolungato l'accordo con l'inglese che sta portando il team al quinto posto nel mondiale Costruttori, un risultato mai ottenuto nella storia della scuderia da quando era Minardi.

Benjamin Vinel

Pubblicato: 6 nov 2026, 09:43

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Alan Permane, Racing Bulls

Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

La Red Bull ha rinnovato il contratto di Alan Permane nel ruolo di team principal della Racing Bulls. Permane rimarrà al timone del team con base a Faenza fino al termine della stagione 2031.

Figura storica dell'Alpine – dove ha lavorato dal 1989 al 2023 ricoprendo diversi incarichi, tra cui quello di ingegnere di pista e direttore sportivo – Permane è approdato in Racing Bulls prima dell'inizio della stagione 2024 in qualità di racing director, per poi essere promosso a team principal in seguito al passaggio di Laurent Mekies alla Red Bull.

Oliver Mintzlaff, CEO Corporate Projects and Investments di Red Bull, ha dichiarato: “Alan sta svolgendo un lavoro straordinario; i progressi compiuti dalla squadra sono il riflesso diretto della sua esperienza, del suo impegno e della sua mentalità competitiva. Alan porta chiarezza, compostezza e una profonda comprensione di ciò che serve per essere competitivi in ​​Formula 1, creando al contempo un ambiente in cui le persone possono esprimersi costantemente al massimo delle proprie potenzialità”.

“I risultati ottenuti da Visa Cash App Racing Bulls nelle ultime stagioni testimoniano la forza del team e il lavoro svolto dall'intera organizzazione. Alan ha giocato un ruolo chiave in questo percorso di crescita e siamo molto soddisfatti che continui a guidare la squadra, mentre puntiamo a consolidare questo slancio negli anni a venire”.

La Racing Bulls VCARB03 in preparazione nel box di Interlagos

Foto di: AG Photo

“Insieme a Peter Bayer, Alan forma un gruppo dirigente solido ed esperto. I due si completano a vicenda in modo eccezionale, apportando all'organizzazione punti di forza e prospettive differenti. Sono lieto di poter contare su questa stabilità e continuità, che offrono una base solida per lo sviluppo futuro del team e per le sue ambizioni a lungo termine”.

Permane ha aggiunto: “Sono immensamente orgoglioso di proseguire questo percorso con VCARB e vorrei ringraziare tutti in Red Bull per la fiducia e il sostegno che mi hanno dimostrato. Ciò che rende speciale questa squadra è lo spirito condiviso da tutti, sia in pista che nelle sedi di Faenza e Milton Keynes; è un privilegio guidare ogni giorno un gruppo così talentuoso e dedito al lavoro".

"Lottare per il quinto posto in campionato è un traguardo di cui dobbiamo andare tutti molto fieri; è il frutto di anni di duro lavoro da parte di tante persone, e non abbiamo ancora finito. Abbiamo le persone giuste, la cultura adatta e una visione chiara della direzione da intraprendere: sono entusiasta di continuare a spingere tutti insieme”.

Sotto la guida di Permane, la scuderia italiana ha compiuto progressi costanti: dopo aver ottenuto 46 punti nel 2024 e 92 l'anno scorso, ne ha già totalizzati 108 in questa stagione. Il team è ormai a un passo dal conquistare il quinto posto nel campionato Costruttori, il miglior piazzamento di sempre dalla sua fondazione, avvenuta nel 1985 sotto il nome di Minardi.

Interpellato a Baku in merito ai progressi della Racing Bulls, Permane ha dichiarato a Sky Sports F1: “Nel corso dell'anno ci siamo concentrati sull'incremento del carico aerodinamico della vettura. Abbiamo aggiunto deportanza e ogni volta che abbiamo introdotto un aggiornamento, questo ha funzionato”.

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