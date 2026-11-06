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F1 | Vasseur: “Il caso Hamilton-Leclerc? Le linee guida non cambiano, ma devono rispettare la Ferrari”

Dopo l'incontro nella serata di giovedì insieme ai piloti, il Team Principal della Ferrari ha voluto richiamare all'ordine sia Hamilton che Leclerc a seguito di quanto avvenuto nel primo giro in Messico, episodio costato la vittoria, ribadendo come debbano rispettarsi tra loro e che, soprattutto, la Rossa viene prima di tutto.

Gianluca D'Alessandro

Pubblicato: 6 nov 2026, 19:30

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Lo strascico delle polemiche in casa Ferrari dopo l’episodio tra Lewis Hamilton e Charles Leclerc al primo giro del Gran Premio del Messico, che è costato al Cavallino una doppietta quasi certa, si è inevitabilmente trascinato fino in Brasile, riacceso dalle parole del sette volte iridato nella conferenza stampa della vigilia.

Per Hamilton quanto accaduto in Messico resta una ferita aperta, e la frustrazione per una vittoria sfumata a causa di una lotta fratricida non ha fatto che alimentare un clima già teso, appesantito dagli episodi che hanno punteggiato gli ultimi mesi. Non è un segreto che ogni pilota voglia chiudere davanti al proprio compagno, ma esiste una linea da non oltrepassare, specie quando a pagarne il prezzo è la squadra.

Sulla scia di un duello che ha varcato ogni limite, Hamilton ha chiesto un confronto serio con Leclerc e Vasseur sul modo in cui il compagno lo affronta in pista, giudicato più aggressivo rispetto a quello riservato ad altri rivali. Dal canto suo, Vasseur, dopo la gara messicana, ha letto quel duello come una mancanza di rispetto verso i 2000 dipendenti di Maranello che ogni giorno lavorano per provare a vincere.

Frederic Vasseur, Ferrari

Foto di: Michael Potts / LAT images via Getty Images

Per questo, una volta arrivati in Brasile, la Ferrari ha scelto di non lasciare che la questione si trascinasse oltre. Frederic Vasseur, costretto a rientrare in Europa tra le due gare, ha richiamato a rapporto sia Hamilton che Leclerc, giunto a San Paolo dopo qualche giorno trascorso a casa per la nascita della figlia, in un incontro necessario per abbassare i toni ma anche per ribadire un concetto: la Rossa viene prima di tutto.

La priorità è la Ferrari, prima degli interessi personali, che domenica scorsa sono stati la miccia capace di innescare esattamente ciò che non doveva accadere, compromettendo il risultato della squadra. “È stato utile confrontarsi e chiarire la mia posizione e la loro”, ha spiegato il team principal nella conferenza stampa riservata alle squadre in Brasile.

Dall’altra parte, quando si accendono situazioni di questo genere, soprattutto tra compagni di squadra, è inevitabile che le domande finiscano per toccare anche il modo in cui il team gestisce la rivalità tra i due piloti, se esistano linee guida interne e, nel caso, se siano state ignorate. Cristallizzare le posizioni e vietare un attacco non può e non deve essere la soluzione, ma alla base della libertà concessa ai piloti deve esserci un principio di rispetto per il team e di professionalità che, in questo caso, sembra essere passato in secondo piano.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Un attacco al compagno va portato con il massimo scrupolo in fatto di sicurezza, tanto più quando in palio c’è una vittoria. Certo, Leclerc ha tentato la manovra all’esterno, ma è difficile immaginare che Hamilton gli stenda il tappeto rosso senza reagire e senza allungare a sua volta la staccata.

Vasseur ha spiegato che le linee guida interne non cambieranno, sottolineando però che i piloti dovranno rispettarsi di più in pista, per evitare che situazioni simili tornino a ripresentarsi mettendo a rischio il risultato collettivo. Del resto, ripercorrendo la stagione, non è la prima volta che il duello interno finisce per intaccare quello del team.

“Le linee guida sono ancora le stesse. Credo che abbiano accumulato un po’ di frustrazione, perché iniziano ogni weekend fianco a fianco e si crea una sorta di accumulo di episodi. Ma alla fine le linee guida sono sempre le stesse”, ha commentato Vasseur, aggiungendo come parte di questa frustrazione nasca dal fatto che sia Hamilton che Leclerc spesso sono in lotta per la stessa posizione.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Yuri Cortez / AFP via Getty Images

“Devono rispettarsi a vicenda, sono due piloti in competizione e con grande spirito combattivo, ma devono avere rispetto l’uno per l’altro. Soprattutto e prima di tutto, però, devono rispettare il marchio, la squadra, le persone che lavorano in fabbrica e quelle che lavorano in pista. Stiamo mettendo molto impegno su questo e il messaggio è stato chiaro e resterà chiaro”.

Alla vigilia del weekend Hamilton è tornato a ribadire che Leclerc lo affronta con una “cattiveria agonistica” superiore rispetto ad altri rivali, gettando altra benzina sul fuoco. Il team principal della Rossa ha però evocato il sorpasso aggressivo del monegasco su Verstappen ad Austin per ridimensionare quelle affermazioni e provare a stemperare i toni.

“Ha detto che combatteva con lui probabilmente un po’ più duramente che con altri, ma se guardate quello che ha fatto Charles ad Austin nel primo settore, tutti hanno detto che era magia. Il confine tra le due cose è sottile. Ma non è andato a sbattere contro l’altra macchina”, ha aggiunto Vasseur, che ha poi indicato come il fatto di non aver vinto la gara è stato il segnale che si dovesse intervenire.

“Di sicuro, in questa situazione, abbiamo fallito collettivamente, perché eravamo primo e secondo e alla fine non abbiamo vinto la gara. Questo significa che è chiaro che abbiamo fallito e dobbiamo reagire. Ma la conclusione della riunione di ieri sera è stata chiara, è stato un richiamo netto al fatto che la Ferrari viene prima di tutto, viene prima per il marchio, per i dipendenti, per i tifosi, e dobbiamo tenerlo bene a mente”.

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