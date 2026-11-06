Prove Libere

Formula 1 Brasile

F1 | Interlagos, Libere 1: Norris risveglia la McLaren, seguono Antonelli, Verstappen e Hamilton

L'inglese è il più veloce nella prima sessione di prove libere del GP del Brasile con la MCL40 dotata di un nuovo pacchetto aerodinamico. Lando ha preceduto Antonelli con la Mercedes di 82 millesimi. Più staccati ci sono Verstappen (Red Bull) e Hamilton (Ferrari). Sorprende Minì settimo con l'Alpine.

Franco Nugnes

Modificato: 6 nov 2026, 17:13

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Lando Norris, McLaren

Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Lando Norris riporta al vertice la McLaren nella prima sessione di prove libere del GP del Brasile. Il campione del mondo in carica è arrivato a 1'11"717 con un treno di gomme soft, un tempo molto interessante perché è solo 1"7 più lento rispetto alla FP1. La squadra di Woking a Interlagos ha introdotto un'ala anteriore completamente nuova e una posteriore rivista, alla ricarca di un migliore bilanciamento e le prime indicazioni sembrano essere state positive nelle prove che sono state fatte sulle monoposto papaya.

Al fianco di Lando non c'era Oscar Piastri che ha lasciato il posto a Leonardo Fornaroli, il rookie che ha portato la MCL40 in 11esima posizione dopo aver svolto molte prove aerodinamiche utili a Peter Prodromou. La McLaren ha impressionato con il giro secco e ha stupito anche nel mini long run, dando la sensazione con Norris di aver girato con meno benzina degli avversari degli altri top team.

Al posto d'onore si presenta Kimi Antonelli con la Mercedes W17 staccata di appena 82 millesimi. Il bolognese, fresco iridato, ha sfoggiato l'apprezzato casco in omaggio al suo idolo Ayrton Senna. Kimi ha lasciato George Russell al quinto posto con un distacco fra i due di tre decimi: il britannico ha smarcato il sesto motore endotermico per cui paghera cinque piazze in griglia di partenza.

Max Verstappen è terzo con la Red Bull: l'olandese è ad appena un paio di decimi sebbene continui a lamentarsi sia delle cambiate in scalata che del servosterzo che si indurisce girando su un lato e non sull'altro. La RB222 non è male, comunque, perché Isack Hadjar è sesto a solo un paio di decimi dal "capitano" di Milton Keynes.

La Ferrari è quarta con Lewis Hamilton: il sette volte campione dle mondo lascia tre decimi alla McLaren di vertice, ma precede di 62 millesimi la Mercedes di Russell. Hamilton ha lavorato sulla messa a punto, mostrando un paio di lunghi in curva 1 che gli sono costati altrettanti bloccaggi. Sull'altra SF-26 c'era il rookie Dino Beganovic che concluso solo 21esimo il suo turno: la Scuderia ha costretto lo svedese ad effettuare molte prove (gli hanno sostituito il fondo) e, quando avrebbe potuto sfruttare le gomme soft, è stato richiamato ai box per un presunto problema alla power unit.

La sorpresa della sessione è stato Gabriele Mini, nuovamente sull'Alpine. Il siciliano si è arrampicato ad un ottimo settimo posto, precedendo anche il titolare Franco Colapinto nono alla bandiera a scacchi. La Top 10 è completata da Liam Lawson con la Racing Bulls, mentre ha fatto più fatica Arvid Lindblad 14esimo su una pista che non conosceva.

Oliver Bearman porta la Haas al 12esimo posto mentre il debuttante Rafael Camara che farà tutto il weekend con la squadra Usa ha deciso di procedere per gradi mettendosi al 18esimo posto, senza commettere gravi errori. Il brasiliano avrà l'opportunità di chiudere la stagione al posto dello scaricato Esteban Ocon.

Fernando Alonso si aggrappa con l'Aston Martin al 13esimo posto con un Lance Stroll in grande difficoltà e solo 19esimo. La Williams ha chiamato il tester Luke Browning al fianco di Alexander Albon: l'anglo thailandese ha dovuto accostare a fine turno a causa di un motore e fine chilometraggio e il più giovane compagno è arrivato a ridosso del titolare.

Colton Herta ha girato con la Cadillac per meritare la Superlicenza di F1, anche se le sue prestazioni lasciano forti dubbi. Valtteri Bottas, reduce dal brutto incidente in Messico per il cedimento di una sospensione, sembra non aver risentito del botto portandosi con la macchina USA in 15esima piazza.

Poca gloria per Freddie Slater con l'Audi: il pupillo di Mattia Binotto è ultimo, ma ha girato poco per un problema all'Audi R26. Per fortuna Gabriel Bortoleto non ha avuto noie con la vettura degli anelli colorata di giallo e verde e ha meritato un ottimo ottavo posto.

FP1

Tutte le statistiche

Cla Pilota # Telaio Motore Giri Tempo Distacco Gomme km/h 1 L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 33

1'11.717

S 216.300 2 A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 32

+0.082

1'11.799

0.082 S 216.053 3 M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 29

+0.236

1'11.953

0.154 S 215.590 4 L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 31

+0.324

1'12.041

0.088 S 215.327 5 G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 30

+0.386

1'12.103

0.062 S 215.142 6 I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 25

+0.439

1'12.156

0.053 S 214.984 7

G. Minì Alpine

62 Alpine Mercedes 28

+0.852

1'12.569

0.413 S 213.760 8 G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 30

+0.897

1'12.614

0.045 S 213.628 9 F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 34

+0.937

1'12.654

0.040 S 213.510 10 L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 32

+0.998

1'12.715

0.061 S 213.331 11

L. Fornaroli McLaren

67 McLaren Mercedes 28

+1.116

1'12.833

0.118 S 212.985 12 O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 27

+1.120

1'12.837

0.004 S 212.974 13 F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 26

+1.300

1'13.017

0.180 S 212.449 14 A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 32

+1.321

1'13.038

0.021 S 212.388 15 V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari 16

+1.654

1'13.371

0.333 S 211.424 16 A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 18

+1.794

1'13.511

0.140 S 211.021 17 L. Browning Williams 46 Williams Mercedes 12

+1.874

1'13.591

0.080 S 210.792 18

R. Câmara Haas F1 Team

51 Haas Ferrari 30

+1.979

1'13.696

0.105 S 210.491 19 L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 28

+2.043

1'13.760

0.064 S 210.309 20 C. Herta Cadillac-Ferrari 25 Cadillac Ferrari 31

+2.558

1'14.275

0.515 S 208.850 21

D. Beganovic Ferrari

38 Ferrari Ferrari 11

+2.640

1'14.357

0.082 H 208.620 22

F. Slater Audi

98 Audi Audi 7

+3.249

1'14.966

0.609 H 206.925 Guarda i risultati completi

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