Ultime notizie

Formula 1 Brasile

F1 | Kimi parte bene e punta alla pole: "Le sensazioni sono buone. Abbiamo buone chance"

Dopo aver chiuso al comando il secondo turno di libere, l'italiano è consapevole di avere tra le mani una vettura con cui dovrebbe essere in grado di giocarsi la pole, ancor di più perché le sensazioni al volante sono positive, in particolare sul giro secco.

Gianluca D'Alessandro

Pubblicato: 6 nov 2026, 21:40

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Il cronometro è il miglior giudice e, anche questa volta, sta dando ragione ad Andrea Kimi Antonelli, che ha chiuso al comando il secondo turno di prove libere in Brasile rifilando circa due decimi alla McLaren di Lando Norris nella sua veste aggiornata con un fondo modificato e un’ala anteriore ridisegnata che di fatto anticipa alcuni concetti che vedremo sulla vettura 2027.

Al di là del vantaggio, però, è soprattutto come è nato quel gap che può far sorridere. Al di là dell’ormai cronico sottosterzo di cui soffre la W17 da quando è stato introdotto il pacchetto aggiornato in Malesia, su cui serve ancora un po’ di lavoro per affinare il setup, la buona notizia è che la Mercedes si è mostrata competitiva in più tipologie di curve, non solo in zone specifiche.

Questo vuol dire che nel complesso la vettura ha trovato comunque un buon equilibrio, una buona base su cui continuare il lavoro di affinamento dell’assetto per il resto del weekend. I dati telemetrici indicano infatti come Kimi sia stato competitivo non solo nel tratto di curva 7/8, dove serve carico aerodinamico e portare velocità in percorrenza, ma anche nel tratto lento della 9.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

È proprio quel tratto dove si innesca maggiormente il sottosterzo a centro curva e dove occorre gestire il posteriore in fase di uscita per evitare di surriscaldare gli pneumatici. “Mi sono sentito bene con la macchina sul giro secco. Sul passo gara c'è ancora un po' di lavoro da fare, ma le sensazioni sono buone e sono entusiasta per domani”, ha commentato Kimi dopo le libere.

Scattare davanti sarebbe un ottimo punto di partenza, non solo perché logicamente per mettersi dietro tutti, ma anche perché potrebbe dare l’opportunità di dettare il ritmo in vista del meteo incerto atteso sia al sabato che alla domenica, con la possibilità che la pioggia possa disturbare l’azione in pista.

Oggi i nuvoloni hanno fatto abbassare le temperature e questo ha reso più difficile accendere le gomme, in particolare all’anteriore, con alcune squadre che ne hanno sofferto più di altri, in particolare Ferrari. Date le buone sensazioni su una pista dove già lo scorso anno aveva brillato, non solo come velocità ma anche come esecuzione, Kimi crede di avere tutto ciò che serve per centrare la pole.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“Penso che abbiamo una buona opportunità, però siamo tutti molto vicini. Anche la McLaren è forte. La Red Bull è veloce, quindi cercheremo semplicemente di fare del nostro meglio per arrivare preparati. Inoltre, vedremo come evolverà il meteo, ma sono davvero impaziente per domani”, ha poi aggiunto con un certo entusiasmo Antonelli, consapevole di avere davvero una buona chance.

Dopo aver vinto il mondiale in Messico, l’obiettivo è quello di non accontentarsi. Anzi, spingere in modo da arrivare alla pausa invernale con la consapevolezza che la W17 non è arrivata a una sorta di plateau è il modo migliore per guardare avanti, soprattutto quando il nuovo pacchetto ha dato sì tanto carico in più, ma anche problemi nel come estrarlo e farlo funzionare.

Quella brasiliana è una pista dove spesso a farla da padrone è il basso grip dell’asfalto, ed è proprio su questa tipologia di tracciati dove generalmente sia l’anno scorso che in questa stagione Antonelli ha più volte dimostrato di avere qualcosa in più rispetto al compagno di squadra, ma anche di essere in grado di capitalizzare il valore della vettura.

“Questa pista è molto divertente da guidare. Il livello di grip è ancora piuttosto basso, ma sto cercando di fare del mio meglio”.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Durante il long run, Antonelli è stato autore anche in un errore, di un bloccaggio alla prima staccata dove in tanti, in realtà, sono arrivati con le ruote fumanti. In parte ciò è dovuto al fatto che le gomme perdono temperatura sul lungo rettilineo, un po’ per i nuovi regolamenti legati all’energia e l’apertura delle ali, in parte perché quel tratto è in leggera pendenza e ci sono tanti bump in ingresso.

“In quel punto la pista è piuttosto sconnessa, quindi non è facile trovare il giusto punto di frenata. Ovviamente, man mano che il grip aumenta provi a frenare sempre più tardi, ma le asperità dell'asfalto rendono tutto più complicato. Inoltre, è difficile gestire la pressione sul pedale del freno, quindi non è semplice. Stavo cercando di ottenere qualcosa in più, ma alla fine ho esagerato un po'”, ha spiegato Kimi.

Leggi anche:

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :





Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente F1 | Interlagos, Libere 2: Antonelli dà due decimi a Norris. Max 3°, Ferrari lontana

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Gianluca D'Alessandro





F1 | Interlagos, Libere 2: Antonelli dà due decimi a Norris. Max 3°, Ferrari lontana



Formula 1



Formula 1 1 h



F1 | Interlagos, Libere 2: Antonelli dà due decimi a Norris. Max 3°, Ferrari lontana





F1 | Vasseur: “Il caso Hamilton-Leclerc? Le linee guida non cambiano, ma devono rispettare la Ferrari”



Formula 1



Formula 1



Brasile



2 h



F1 | Vasseur: “Il caso Hamilton-Leclerc? Le linee guida non cambiano, ma devono rispettare la Ferrari”





F1 | Cadillac: la sospensione di Bottas ha ceduto perché… sciolta dal calore dei freni



Formula 1



Formula 1 8 h



F1 | Cadillac: la sospensione di Bottas ha ceduto perché… sciolta dal calore dei freni

More from

Andrea Kimi Antonelli





F1 | Antonelli e il casco dedicato a Senna: "Significa molto per me. E' il tributo al mio idolo"



Formula 1



Formula 1



Brasile



10 h



F1 | Antonelli e il casco dedicato a Senna: "Significa molto per me. E' il tributo al mio idolo"





F1 | Antonelli riparte da Interlagos: "Zero pensieri, voglio continuare a vincere"



Formula 1



Formula 1



Brasile



1 g



F1 | Antonelli riparte da Interlagos: "Zero pensieri, voglio continuare a vincere"





F1 | Mercedes: a Interlagos la nuova ala anteriore ha l'ultimo flap con una corda più corta



Formula 1



Formula 1



Brasile



1 g



F1 | Mercedes: a Interlagos la nuova ala anteriore ha l'ultimo flap con una corda più corta

More from

Mercedes





F1 | Russell, la confessione dopo il mondiale di Antonelli: "Sono esausto di dovermi sempre rialzare"



Formula 1



Formula 1



Brasile



9 h



F1 | Russell, la confessione dopo il mondiale di Antonelli: "Sono esausto di dovermi sempre rialzare"





F1 | Wolff: "Ci sono state circostanze indipendenti da Russell che non hanno giocato a suo favore"



Formula 1



Formula 1



Brasile



1 g



F1 | Wolff: "Ci sono state circostanze indipendenti da Russell che non hanno giocato a suo favore"





McLaren ha ancora un asso nella manica per battere Red Bull e Mercedes?



Caratteristica



Formula 1



Caratteristica



Formula 1 9 ago 2024



McLaren ha ancora un asso nella manica per battere Red Bull e Mercedes?

Ultime notizie





F1 | Kimi parte bene e punta alla pole: "Le sensazioni sono buone. Abbiamo buone chance"



Formula 1



F1 Formula 1



Brasile



1 min



F1 | Kimi parte bene e punta alla pole: "Le sensazioni sono buone. Abbiamo buone chance"





MotoGP | Martin: "Mi sto già abituando a guidare con dolore"



MotoGP



MtGP MotoGP



Qatar



59 min



MotoGP | Martin: "Mi sto già abituando a guidare con dolore"





F1 | Interlagos, Libere 2: Antonelli dà due decimi a Norris. Max 3°, Ferrari lontana



Formula 1



F1 Formula 1 1 h



F1 | Interlagos, Libere 2: Antonelli dà due decimi a Norris. Max 3°, Ferrari lontana





MotoGP | Bagnaia: "Oggi finalmente mi sono sentito di nuovo un vero pilota ufficiale"



MotoGP



MtGP MotoGP



Qatar



1 h



MotoGP | Bagnaia: "Oggi finalmente mi sono sentito di nuovo un vero pilota ufficiale"

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Diventa un iscritto

Disattiva il blocco delle pubblicità

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?

Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti