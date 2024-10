F1 | È Ferrari che alleggerisce Renault o è un favore di Alpine?

È interessante come la stessa notizia possa essere letta in modo completamente diverso: sull’Equipe è apparsa nei giorni scorsi un’intervista con Luca De Meo, presidente del Gruppo Renault, che ha spiegato sul quotidiano sportivo francese le logiche che hanno portato l’Alpine a ripudiare la power uni Renault dal 2026, per passare alla versione clienti dell’unità Mercedes.

Ma non è questo il soggetto della nostra curiosità, quanto il fatto che si sia detto la Ferrari persegua nel Reparto Corse il potenziamento dei tecnici francesi dopo che il 1° ottobre è arrivato dalla Mercedes a Maranello Loic Serra come DT Chassis dopo un lungo periodo di gardening.

Pierre Gasly, Alpine A524 Foto di: Alastair Staley / Motorsport Images

De Meo ha spiegato che la struttura di Viry Chatillon non verrà ceduta, ma resterà un centro strategico di Renault perché sarà destinato ad altri progetti come l'idrogeno e da corsa come il WEC o la Dakar con Dacia: “Non vogliamo licenziare nessuno, ma se ci saranno persone attratte dall’idea di progettare un motore per la Formula 1 non avranno problemi a ricollocarsi. Fred Vasseur ci ha chiesto se poteva prendere qualcuno dei nostri ingegneri e se potevamo risparmiare loro il periodo di gardening. Non imprigioneremo i nostri ragazzi”.

In realtà la factory parigina di Viry Chatillon è molto ridondante senza la F1, per cui è facile pensare che ci possano essere degli esuberi. La Ferrari, quindi, volendo rivoltare la frittata, potrebbe chiamare alcuni degli ingegneri dello staff transalpino (e non è detto che debbano essere solo francesi…) a rinforzare alcuni reparti di Maranello. Ma pescando addetti da chi non avrà più uno spazio è fin troppo evidente che non potrà esserci alcun gardening.

La F1 sta vivendo una grande fase di trasformazione in vista della rivoluzione regolamentare 2026 e i movimenti di personale sono molto condizionati dai vincoli dello stop forzato, tant’è che si sta discutendo l’opportunità di abolire il gardening. È evidente che se ci sono opportunità di accelerare i passaggi da una marchio all’altro c’è chi cerca di sfruttare ogni opportunità.